Що кажуть вчені про користь пити гарячу воду зранку

Зараз стало модним застосовувати старовинні методи та традиції щодо збереження та зміцнення здоров'я. Вже багато сотень років на сході прийнято пити вранці гарячу воду. Що дає такий звичай? Сучасні дослідження вчених та медиків говорять про користь такої звички, повідомляє Noticia.. Наукове пояснення впливу її на організм було опубліковано громадською медичною бібліотекою США.

Багато дієтологи та експерти дійшли єдиної думки про те, що така звичка приносить користь людині. Причому пити необов'язково воду. Це може бути чай, або навіть підігрітий сік. Головне, щоб напій не був надто гарячим, трохи більше 70 градусів.

За словами експертів, прийом однієї склянки теплої води з ранку подібний до прийому ранкового душу зсередини. Тепла вода ніби омиває шлунково-кишковий тракт, сприяючи виведенню токсинів і залишків неперетравленої їжі, нормалізує випорожнення, благотворно впливає на артеріальний тиск, сприяє схуднення, зміцнює імунітет і нервову систему, знімає застійні явища.

Випита протягом дня, тепла вода розріджує та виводить із кишечника слиз. А та пара, яку ви вдихаєте при пиття гарячої води, зволожує і очищає носове дихання і може навіть угамувати викликаний синуситом головний біль.

Остерігайтесь одного: якщо перестаратися і почати пити занадто гарячу воду, можна легко отримати опіки горла та дихальних шляхів.