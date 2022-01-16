Чим саме корисний мед і в яких випадках його дія є дійсно ефективною?

20:53 13 січень Київ, Україна





Якщо з меду випарувати всю вологу, то 95-97% сухого залишку становитимуть вуглеводи. Вони представлені головним чином простими цукрами – фруктозою та глюкозою. Їхнє співвідношення коливається від 0,4 до 1,6 і залежить від виду меду. Крім них, хоч і значно у меншій кількості, присутні різноманітні дисахариди, трисахариди та олігосахариди.



Білкова складова меду представлена в основному ферментами та деякими амінокислотами, найбільше з яких – проліна.



Всупереч поширеній думці, в меді дуже небагато вітамінів і він не може розглядатися як цінне джерело саме вітамінів. Серед вітамінів, присутніх у меді, найбільше вітаміну С.



У меді є широка різноманітність мінералів. Найбільше – калію. Однак чимало і важких металів, якщо пасіка знаходиться в не надто екологічно сприятливому регіоні.



Також у меді є чимало різноманітних компонентів із нудними назвами, але потужними властивостями: флавоноїди, поліфеноли, алкалоїди, органічні кислоти тощо.



Саме вони переважно обумовлюють всі "протимікробні, антиоксидантні, протизапальні, антипроліферативні та антиметастатичні" властивості меду.



До речі, антиоксидантні властивості меду обумовлені переважно поліфенолами.. У темнішому меді їх більше, відповідно темний мед матиме більш виражені антиоксидантні властивості. Мед , коли він корисний, а коли й не дуже? Чим саме він корисний і в яких випадках його дія є дійсно ефективною? Кому не варто взагалі вживати мед і чому? Чи може бути мед отруйним або токсичним?Якщо з меду випарувати всю вологу, то 95-97% сухого залишку становитимуть вуглеводи. Вони представлені головним чином простими цукрами – фруктозою та глюкозою. Їхнє співвідношення коливається від 0,4 до 1,6 і залежить від виду меду. Крім них, хоч і значно у меншій кількості, присутні різноманітні дисахариди, трисахариди та олігосахариди.Білкова складова меду представлена в основному ферментами та деякими амінокислотами, найбільше з яких – проліна.Всупереч поширеній думці, в меді дуже небагато вітамінів і він не може розглядатися як цінне джерело саме вітамінів. Серед вітамінів, присутніх у меді, найбільше вітаміну С.У меді є широка різноманітність мінералів. Найбільше – калію. Однак чимало і важких металів, якщо пасіка знаходиться в не надто екологічно сприятливому регіоні.Також у меді є чимало різноманітних компонентів із нудними назвами, але потужними властивостями: флавоноїди, поліфеноли, алкалоїди, органічні кислоти тощо.Саме вони переважно обумовлюють всі "протимікробні, антиоксидантні, протизапальні, антипроліферативні та антиметастатичні" властивості меду.До речі, антиоксидантні властивості меду обумовлені переважно поліфенолами.. У темнішому меді їх більше, відповідно темний мед матиме більш виражені антиоксидантні властивості.

Про світлі сторони меду



Протимікробні властивості меду головним чином зумовлені ферментативною складовою, а саме присутністю глюкозооксидази. Іншими протимікробними факторами є різноманітні фітокомпоненти, які у широкій різноманітності представлені в меді.



Однак головна причина в тому, що ваша банка з медом не заростає пліснявою або слизовою плівкою зовсім не в ферментах або фітокомпонентах, а у високому осмотичному тиску, низькому значенні рН і низькому вмісті білка. Тому мікроорганізми хоч і потрапляють у мед, але розмножуватися там їм не так легко.



Спектр протимікробної активності меду дуже залежить від регіону, рослин, з яких зібрано мед, сезону та умов зберігання.



Є чимало досліджень, що свідчать про ранозагоювальні властивості меду, також є підстави розглядати цей продукт як субстанцію з протипухлинними та імуномодулюючими властивостями.



Незважаючи на те, що в меді багато цукрів, більшу частину меду становить фруктоза, і дослідження справді вказують на корисність цього продукту для пацієнтів із діабетом.



Деякі дослідження показують зниження рівня гормонів стресу у жінок при споживанні меду. Справедливо додати, що при цьому піддослідні вживали меду досить багато – по 60 г щодня протягом двох тижнів.



В одному з педіатричних досліджень для лікування запальних проявів у ротовій порожнині мед показав кращі результати, ніж хлоргексидин.



Також мед дійсно є ефективним засобом при застудах та болю у горлі.





Споживання меду має антиоксидантний ефект на показники крові.

В одному з досліджень було показано, що споживання меду в кількості 1,2 мг на кг маси щодня у другій половині менструального циклу демонструвало не гірші знеболювальні властивості, ніж прийом препаратів мефенамінової кислоти при дисменореї.



Про темні сторони меду



Не можна забувати, що мед – це, перш за все, прості вуглеводи та джерело доданих цукрів. Тому надмірне його споживання виливатиметься в надмірну масу і сприятиме глікаційним процесам у нашому організмі, у тому числі, і старінню. Нагадаємо, що рекомендовані кількості споживання доданих цукрів у раціоні – не більше 50 г на добу, а краще 25 г.

За деякими дослідженнями – до 10% протестованих зразків меду містять спори клостридій ботулізму. Вони не шкодять дорослим, але можуть спричинити ботулізм у немовлят. Ось тому рішуче не рекомендовано давати мед дітям до року.

Як вже було згадано, якщо пасіка ближче кілометрів на чотири (а саме на таку відстань переважно літають бджоли) від автостради або якогось забруднюючого навколишнього середовища виробництва, то в такому меді буде підвищено вміст важких металів і користь від такого продукту буде сумнівною.

У поодиноких випадках мед може бути токсичним. Відбувається це тоді, коли якісь отруйні рослини у великій кількості цвітуть неподалік вуликів. У таких випадках бджоли можуть зібрати нектар та пилок і можна отримати мед із токсичними або наркотичними властивостями. Така біологічно-хімічна зброя була чимало разів застосована в історико-політичних ігрищах минулих тисячоліть. Наприклад, при вторгненні римських військ до Туреччини їхні противники навмисне залишили в таборі мед, зібраний з квіток дерева рододендрону. Після споживання знахідки римляни програли бій, тому що отруїлися і не могли навіть тримати зброю в руках.

Міфи про гідроксиметилфурфурол



Навколо меду постійно точаться дискусії. Існує, наприклад, думка, що не можна додавати в гарячий чай мед, тому що він набуває канцерогенних властивостей. Насправді не набуває, але антибактеріальні властивості при цьому знижуються, тому що руйнуються ферменти. Що ж до гідроксиметилфурфуролу (забруднювальна речовина, що утворюються при тривалому зберіганні або в результаті високотемпературної обробки харчових продуктів), то він дійсно зарекомендував себе як не надто корисна сполука з генотоксичними властивостями. Проте є декілька "але". Перше з них – вимірювання вмісту гідроксиметилфурфуролу у меді пов'язане не так з його потенційною шкодою при споживанні, а як з використанням інформації про його вміст, як маркер дотримання правил зберігання меду та його якості. Адже в молодому меді практично немає гідроксиметилфурфуролу, тоді як згодом і при зберіганні при підвищеній вологості, температурі та дії світла (а також у металевій тарі) його вміст зростає. Відповідно до вимог ЄС, допускається вміст гідроксиметилфурфуролу 40 мг на кг меду та 80 – для тропічного меду.



Друге “але” – ми споживаємо гідроксиметилфурфурол з іншою їжею та у значно вищих кількостях. Його багато в пластівцях, випічці та сухофруктах. Частка, яку ми споживаємо з медом – дуже мала. Тому в плані кількості спожитого гідроксиметилфурфуролу від старого меду або медовика вам стане не гірше, ніж від випічки в принципі.



Тому, як кажуть, все добре, що в міру. І так, вибір меду – справа відповідальна!