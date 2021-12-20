Людина — не єдина істота, яка за умов інфекції практикує соціальну дистанцію

21:12 02 грудень Київ, Україна

Існує безліч видів тварин, які змінюють свою соціальну поведінку, щоб захистити від зараження себе чи інших представників свого виду. Так, інфіковані мурахи та бджоли часто залишають гніздо, а карибські раки – своє житло, яке ділять із іншими. Деякі примати уникають заражених представників свого виду. Але буває навпаки.



Карантин, дотримання дистанції та обмеження контактів повинні пригальмувати пандемію коронавірусу. Соціальна дистанція означає зменшення ризику заразитися. Ізоляція інфікованих, відстань та посилена гігієна – це практикували і в інших історичних інфекціях: від прокази до чуми.



Але не тільки людина — деякі тварини також змінюють свою поведінку, коли їхня популяція страждає на інфекцію або паразита. Яких заходів вживають тварини, з'ясували вчені на чолі з Андреа Товнсенд (Andrea Townsend) із Гамільтонського коледжу в Нью-Йорку.

"Я хотіла дізнатися, як соціальні тварини реагують на такі хвороби – вони, як і ми зараз в умовах COVID-19, практикують соціальну дистанцію?"

Виявилося, що тварини дуже по-різному реагують на епідемію залежно від виду, хвороби та умов довкілля. Адже саме для соціальних тварин ізоляція має свою ціну: без захисту та догляду за групою окремі особи майже завжди приречені на смерть.

"Те, що таке дистанціювання все ж таки є, демонструє: його переваги часом переважують недоліки", - пояснила вчена.

Як приклад вона навела медоносних бджіл. Коли вчені заражають бджіл паразитичним грибом Nosema, вони рідше повертаються до вулика. Незважаючи на те, що через це вони вмирають, бджоли зменшують ризик зараження інших членів гнізда. Біологічно така самопожертва має сенс, оскільки всі бджоли у вулику — сестри, та її гени, навіть за відсутності зараженої комахи, передаються далі.



Своєрідне дистанціювання практикує також карибський лангуст (Panulirus argus). Зазвичай ці раки живуть по кілька особин у норах, виритих у землі. Але коли один із раків заражається вірусом PaV1, його співмешканці визначають це за запахом сечі та уникають хворого та його житла.



І мандрили (вид приматів із сімейства мавпових) нюхають послід своїх співмешканців, з'ясовуючи, чи не заражені вони паразитом, а потім уникають зараженої особини, повідомили Товсенд та її команда.



У тваринному світі вчені виявили ще одну "типово людську" реакцію на інфекції: зростає недовіра до представників інших груп. Якщо гніздо мурах заразить, наприклад, патогенний грибок, знижується соціальний обмін між різними групами мурах усередині гнізда та між його частинами. Соціальна поведінка мурах стає "більш модульною", пояснюють біологи. Вчені припускають, що у гомінід тісна взаємодія всередині групи і часто агресивна реакція на чужинців розвинулися як реакція на зараження паразитом. Адже зменшення контактів з іншими потенційно зараженими групами знижує ризик того, що паразит або патоген проникне до групи.

Замкненість у сім'ї — це явище, яке, крім людей, властиве й деяким тваринам.

“Мандрили доглядають близьких родичів, коли ті заражаються патогенними одноклітинними. А інших, не родинних членів групи з такими ж інфекціями, вони уникають”, — повідомили Товсенд та її команда.

Існують також випадки, коли соціальна дистанція має для тварин більше недоліків, ніж переваг — коли в групі вони можуть надійніше захиститися від зараження. Прикладом у цьому випадку є інфекції, що переносять комарі чи інші комахи. Американський перелітний дрізд, зокрема, рідше хворіє на вірус Західного Нілу, коли залишається в зграї. Тоді для птахів знижується ризик того, що їх вкусить та інфікує комар.



Іншим випадком є заразні, але несмертельні недуги – наприклад, кліщова короста у вовків: якщо тварина у стаді заражається, її не виганяють. Про хворого дбають його побратими. Отже, ослаблена тварина має набагато більше шансів вижити.

"Смертність інфікованих вовків, оточених п'ятьма іншими вовками у зграї, відповідає смертності незараженого вовка", - розповіли вчені.

Інші види тварин не вдаються до соціальної дистанції, адже тоді вони не можуть нормально розмножуватися: тасманійський диявол у процесі суперництва постійно заражає представників свого виду інфекційним раком морди, але не знайде самку, якщо не битиметься.



Потомство земноводних має більше шансів вижити, коли його відклали у великій спільній ікрі у ставку — навіть якщо це збільшує ризик заразитися смертельним грибком. Той, хто окремо відкладатиме свої яйця, ризикує, що їх усіх з'їдять.