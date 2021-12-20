Людський мозок запам'ятовує більше звуків, ніж ми думали - дослідження

20:52 17 грудень Київ, Україна





Людина живе серед звуків: вдома, на вулиці або на роботі її постійно оточують звуки. І багато з цих акустичних сигналів ми сприймаємо абсолютно несвідомо. Адже із потоку звуків, голосів тощо мозок відфільтровує тільки те, що йому здається важливим у цей момент. Той, хто зосереджено розмовляє у кафе зі знайомим, мимоволі фіксує шипіння мінеральної води за сусіднім столиком. Хоча звук досягає вуха, але мозок його активно не опрацьовує.



Що ж відбувається у мозку при цьому непоміченому та мимовільному сприйнятті повсякденних звуків? Він їх одразу стирає і забуває – чи, може, запам'ятовує?



Це питання поставили Фабіан Гутмахер (Fabian Hutmacher) та Крістоф Кубанднер (Christof Kuhbandner) з Регенбурзького університету. Щоб з'ясувати, що ми запам'ятовуємо те, що повсякденно сприймаємо органами почуттів, вчені провели експеримент із 51 випробуваними. Людський мозок напрочуд добре запам'ятовує навіть, здавалося б, неважливі повсякденні звуки . Гудіння холодильника, шипіння мінеральної води: експеримент довів, що ми в деталях запам'ятовуємо такі звуки, навіть якщо повністю відволікаємося і зосереджуємося на чомусь іншому. Тобто мозок сприймає не тільки подразники, на які людина активно звертає увагу.Людина живе серед звуків: вдома, на вулиці або на роботі її постійно оточують звуки. І багато з цих акустичних сигналів ми сприймаємо абсолютно несвідомо. Адже із потоку звуків, голосів тощо мозок відфільтровує тільки те, що йому здається важливим у цей момент. Той, хто зосереджено розмовляє у кафе зі знайомим, мимоволі фіксує шипіння мінеральної води за сусіднім столиком. Хоча звук досягає вуха, але мозок його активно не опрацьовує.Що ж відбувається у мозку при цьому непоміченому та мимовільному сприйнятті повсякденних звуків? Він їх одразу стирає і забуває – чи, може, запам'ятовує?Це питання поставили Фабіан Гутмахер (Fabian Hutmacher) та Крістоф Кубанднер (Christof Kuhbandner) з Регенбурзького університету. Щоб з'ясувати, що ми запам'ятовуємо те, що повсякденно сприймаємо органами почуттів, вчені провели експеримент із 51 випробуваними.

Учасники дослідження сиділи перед екраном, на якому їм кожні 250 мілісекунд показували короткі слова. Якщо слово з'являлося вдруге, вони мали натиснути кнопку. Поки учасники виконували це завдання, їм у навушниках включали повсякденні шуми – звук води, яку наливають у склянку, дзижчання холодильника, пральної машини.



При цьому учасники отримували вказівки зосереджуватись лише на словах, а на шуми, що на фоні, не звертати уваги. Піддослідні вважали, що їх тестують на те, як вони можуть зосередитись, навіть якщо їх відволікають.



Потім відбувався власне експеримент: вчені програвали піддослідним два шуми однієї категорії: наприклад, дзижчання двох холодильників. Кожен учасник повинен визначити, який із двох аудіозаписів він уже чув. Половина учасників цей тест пройшла одразу, інша половина – за 24 години.



Як добре випробувані згадували звуки? Результат показав, що ми помічаємо більше, здавалося б, неважливих подразників наших органів чуття, ніж вважали раніше. Так, коефіцієнт збігів у тесті, який провели одразу, становив 57%, а в тому, що мав місце на день пізніше, – 56%.

Науковці зазначають: на перший погляд ці показники можуть здаватися незначними. Але вони є унікальними з двох причин: перш за все, в експерименті учасники дослідження зробили все, щоб запобігти запам'ятовуванню фонових звуків. По-друге, попередні дослідження встановили, що відволікання суттєво ускладнює запам'ятовування шумів.



На думку Гутмахера та Кубанднера, нові результати підтверджують: із усього потоку подразників, які впливають на органи почуттів людини, у пам'яті залишаються не лише ті, які активно забирають нашу увагу. У мозку також виникають спогади про, здавалося б, неважливі звуки.



Крім того, ці спогади дуже докладні - адже звуки, що відбираються для дослідження, відрізнялися один від одного дрібницями.