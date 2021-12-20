Людський ген зробив мишей розумнішими - результати дослідження

11:24 24 листопад Київ, Україна

Ввівши людські гени мишам, вчені стимулювали розвиток у них вищого інтелекту і зробили їхній мозок більше. Такі тварини мали гнучкішу пам'ять і менше лякалися. Водночас кора їхнього головного мозку стала значно щільнішою — частина мозку, яка керує вищими розумовими функціями. Це доводить, що введений мишам специфічно людський ген грав визначальну роль розумового розвитку наших предків.



Враховуючи розміри тіла людини, її мозок напрочуд великий — перш за все йдеться про неокортекс, тобто кору головного мозку. У нашого виду вона виражена набагато краще, ніж у найближчих родичів-приматів. Збільшення обсягу кори мозку і мозочка, разом із посиленим енергетичним постачанням розумового органу, вважають основою для роботи мозку.



Вже довгий час вчені припускають, що деякі генетичні варіації, активовані лише кілька мільйонів років тому, спричинили збільшення мозку наших предків. Однією з цих варіацій є специфічно людський ген ARHGAP11B, що провокує посилене утворення нервових прогеніторних клітин в ембріоні: якщо його ввести в ембріон миші, тхора чи мавпи, мозок тварин теж ставав більшим, у ньому розвивалася більша кількість нейронів. Але досі було незрозуміло, чи був їхній приріст у мозку помітний і у дорослому віці і чи гарантувало це носіям цього гена вищий інтелект.



Це з'ясував Лей Сян із Інституту молекулярної клітинної біології та генетики імені Макса Планка (у Дрездені) та його колеги. Для цього вчені ввели ген ARHGAP11B в ембріони мишей і спостерігали, як це вплине на обсяг та кількість нейронів у мозку тварин.

Виявилося, що у мишей з людським геном розвинувся товстіший і більший неокортекс. Збільшення кількості нейронів було помітним у верхньому шарі кори головного мозку, повідомили вчені.



Наступним кроком стало тестування інтелекту цих мишей. Для цього гризунів піддали численним поведінковим тестам, які перевіряють різні види навчання та пам'яті. Зокрема, вчені звернулися до класичних тестів із лабіринтом, щоб оцінити просторову пам'ять мишей, а також до тестів на тривожність та розумову гнучкість. Нарешті миші мали вивчити, за якою схемою змінювався доступ до пляшок із водою.

"Цей тест перевірив насамперед довготривалу пам'ять, за яку відповідає неокортекст, а не гіпокамп", - пояснили вчені.

«Ми з'ясували, що миші з ARHGAP11B, маючи більший мозок, шукаючи пляшку з водою, робили менше помилок, ніж миші з дикої природи, — повідомив Сян. — Це свідчить про те, що 11B-миші мають гнучкішу пам'ять і краще пристосовуються до нових умов та правил».

Процес просторового навчання практично не змінювався, але обробка вивченого в корі головного мозку у мишей з людським геном зазнала оптимізації. У той самий час 11B-миші менше, ніж інші гризуни, лякалися.

«Миші з дикої природи демонстрували більше тривоги і намагалися якнайшвидше вибратися з центру клітини, що яскраво висвітлюється, для досліджень, а ARHGAP11B-миші були більш розслаблені і проводили в центрі більше часу», — повідомив учений.

На думку дослідників, це доводить, що специфічний для людини варіант гена ARHGAP11B має визначальний вплив на розвиток мозку та когнітивних функцій. Оскільки цей ген виник близько 5 мільйонів років тому, після відокремлення людської генеалогічної лінії та лінії шимпанзе, саме він міг призвести до того, що наші предки все більше відрізнялися від родичів-приматів на генетичному рівні.