"Годинник судного дня": залишилося 100 секунд до ядерної опівночі

21:18 18 лютий Київ, Україна

Стрілка на годиннику судного дня знову показує 100 секунд до ядерної півночі — це вдруге в історії, коли вона така близька до дванадцятої години, тобто до кінця світу. Так годинник демонструє серйозність загрози, що нависла над людством, через кліматичні зміни, дезінформацію, а також через політичні конфлікти та атомне озброєння, повідомляє науковий комітет у журналі “Bulletin of the Atomic Scientists”.

З 1947 року щорічно комітет журналу "Bulletin of the Atomic Scientists" (BAS), який заснували Альберт Айнштайн, Робер Оппенгаймер та інші фізики, оцінює рівень загрози, що нависла над людством, і висловлює занепокоєння через розташування стрілок годинника судного дня. Його стрілка має показати, наскільки близьке людство від того, щоб знищити саме себе.



Цього року годиною судного дня 75 років. 2018 року вперше після "холодної війни" їхня стрілка опинилася на позначці за дві хвилини до ядерної

опівночі, але 2020-го вона побила навіть цей рекорд, показуючи 100 секунд до апокаліпсису.

2022 року ситуація не змінилася, годинник показує все ті ж 100 секунд до ядерної півночі.

“Це не означає, що міжнародна ситуація стабілізувалася – навпаки. Стрілка годинника рекордно наблизилася до апокаліпсису – моменту, коли наша цивілізація може закінчитися. Світ залишається у дуже небезпечному стані», — констатував Комітет.

Незважаючи на те, що у 2021 році відбулися певні позитивні зрушення, зокрема у США змінилася влада, повернувшись до Паризької конвенції та сіли за стіл переговорів щодо ядерної зброї з Іраном.

"Але цього недостатньо, щоб звернути негативні тенденції у сфері міжнародної безпеки", - йдеться у бюлетені.

Один із небезпечних факторів – політичні конфлікти між супердержавами: США, Китаєм, Росією. Конфлікт в Україні може стати тією іскрою, через яку ситуація спалахне, кажуть вчені. Крім того, всі три держави продовжують нарощувати ядерну могутність: Росія та Китай провели тестування протисупутникових ракет, а разом із США всі троє тестують гіперзвукові ракети.



Північна Корея ігнорує всі обмеження і продовжує створювати ракети середньої та великої дальності, Іран і надалі накопичує уран і не поспішає сідати за стіл переговорів, доки з нього не знімуть усі санкції. Навіть Індія та Пакистан озброюються ядерною та звичайною зброєю.

"Якщо це не зупинити, може розпочатись нова небезпечна гонка озброєнь", - попереджає BAS.

Іншою загрозою вартовий комітет вважає кліматичні зміни. Останнім часом з огляду на необхідність негайних дій було багато слів, але щодо мало вчинків, зазначають у комітеті. На світовій кліматичній конференції в Глазго багато країн посилили національні обмеження за рівнем емісії, проте якраз найбільші емітенти, як і раніше, відстають, кажуть у BAS.



Природним попередженням вчені вважають пандемію коронавірусу.

"Те, що світ пережив під час цієї пандемії, аж ніяк не найгірший сценарій", - зазначають у комітеті. Адже Covid-19 – це не остання біологічна загроза, з якою нам доведеться зіткнутися упродовж свого життя. Ми більше не можемо ігнорувати біологічну небезпеку. Якщо ж ми на це підемо, то хвороби і життя, які вони забирають, перемістять стрілки годинника судного дня ще ближче до півночі" - сказала Аша M. Джордж (Asha M. George) з "Bulletin of the Atomic Scientists".

Ще одну загрозу для людства комітет бачить у дедалі більшому поширенні дезінформації, розчаруванні у демократичних інститутах, у науці.

“Технології сприяли утворенню такого середовища, коли прихильникам теорій змови неможливо навести жодного раціонального аргументу та доказу, – сказав Герб Лін (Herb Lin) із BAS. — Це спричинило розрив загального розуміння того, що є правда».

На цифровому рівні дійшло до того, що кібератаки досягли нових масштабів.. Прикладами вчені називають атаки на SolarWinds та Microsoft Exchange, що нашкодили мільйонам людей у світі, а також програми-шантажисти, які за розблокування комп'ютерів вимагають мільйони доларів.

"Все це демонструє глобальний вплив уразливого кіберсвіту", - сказали у BAS.

Загалом вчені закликають усіх учасників запобігати діям, що загрожують людській цивілізації.