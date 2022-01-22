Боротьбу з комахами-шкідниками можуть вести дрони, озброєні лазерами

15:28 22 січень Київ, Україна

Вчені підрахували, що через зростання населення до 2050 попит на продукти харчування зросте на 70%. Але такий попит не буде задоволений, бо виробництво сільськогосподарських продуктів уже зараз занепадає. Причиною тому стала шкода, яку приносять рослинам шкідники. За підрахунками він становить до 16% від урожаю.

Не секрет, що використання пестицидів та інших отрутохімікатів у боротьбі зі шкідниками несе з собою і непоправну шкоду як екології, так і людині.. Проникаючи у продукти харчування, ці хімічні речовини сприяють виникненню важких захворювань.

Самі ж шкідники швидко звикають до отруйних речовин, пристосовуються та виживають. Таким чином, виробництво хімікатів вимагає все нових вкладень у оновлення цих коштів.

До цікавого вирішення цієї проблеми прийшли вчені NARO, запропонувавши нові технології в боротьбі з шкідниками рослин.

Співробітниками інституту створюється унікальна інтелектуальна система, яка зможе виявляти комах-шкідників та їхні личинки, розраховувати їх подальші переміщення та вражати шкідників імпульсами світла потужного лазера.

Така система має камери, які здатні за соті частки секунди розпізнати комаху, що летить або сидить на рослині.

Наприклад, метелик Spodoptera litura досить великий, до 3 сантиметрів, за три соті секунди пролітає шлях до дев'яти сантиметрів. Датчики руху фіксують її, а система обчислює курс польоту та майбутнє перебування з точністю до 1,4 сантиметра. Це дозволяє легко знищити комаху імпульсом лазерного світла.

Так само просто розроблена лазерна система вражає повільних личинок, літаючу пустельну сарану та інші види комах.

Вже зараз один лазер такої системи здатний здійснювати до 300 високоточних "пострілів" за хвилину. Польові випробування системи розпочнуться навесні цього року. Застосовуватимуться два способи: системи встановлять як на дронах, так і на колісних установках.

Такий винахід дозволить зберегти врожай і при цьому зберегти довкілля від забруднення, а організми людей та тварин від отруєння хімічними сполуками.