Відтерміноване перерізання пуповини знизило ризик смерті недоношених дітей у перші роки життя

11:46 16 грудень Київ, Україна

Дослідження австралійських учених свідчить про довгострокову користь відтермінування перерізання пуповини в немовлят, народжених раніше 30-го тижня вагітності. За його результатами, затримка з перетисканням пуповини не менше 60 секунд після народження недоношених дітей дозволяє знизити ризик смерті та тяжких ускладнень здоров'я у перші два роки життя на 17%. Стаття оприлюднена в журналі The Lancet Child and Adolescent Health.



Чому час перерізання пуповини має значення?



Під час внутрішньоутробного життя плід отримує кисень і потрібні йому поживні речовини з кров'ю через пуповину. Після народження дитини вона все ще пов'язана з плацентою наповненим кров'ю пупковим канатиком, який перетискається та перерізається медичним персоналом. Час відокремлення новонародженого від плаценти може варіювати. Довгий час стандартною була ситуація раннього перетискання пуповини, коли процедуру здійснюють одразу після народження дитини протягом першої хвилини. Але потім почали з'являтися дослідження, що вказують на користь відстроченого перетискання пупкового канатика. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує перерізати пуповину не раніше ніж через 1-3 хвилини після народження. Це обумовлюється тим, що протягом декількох хвилин після народження пуповина, як і раніше, доставляє до дитини кров. Негайно перетискаючи її, можна позбавити новонародженого суттєвого об'єму крові з важливими поживними речовинами, еритроцитами, імунними клітинами та іншими компонентами, які допомагають уникнути ускладнень та підтримувати вміст заліза в крові протягом наступних місяців життя.



Наразі переважно дотримуються відстроченого перетискання пуповини для доношених новонароджених, проте доцільність цього щодо передчасно народжених (раніше 37 тижнів вагітності), особливо недоношених (народжених раніше 30 тижнів), дітей все ще є спірним питанням. Такі діти часто з'являються на світ з порушеннями функціонування органів, зокрема, серцево-судинної та дихальної системи, і потребують інтенсивної терапії. Тому лікарі часто приймають рішення негайно перерізати пуповину, щоб при необхідності якнайшвидше надати новонародженому спеціалізовану допомогу. Тим часом кілька досліджень вказували, що відстрочене перерізання пуповини у цих пацієнтів може допомогти знизити ймовірність смерті та ускладнень. Оскільки недоношені діти мають більш високий ризик смерті та тяжких захворювань у перші роки життя, австралійські дослідники на чолі з ученими університету Сіднея вирішили з'ясувати, чи допомагає відстрочене перетискання пуповини знизити ці ризики протягом перших двох років життя.



Як з'ясовували користь відстроченого перерізання пуповини?



Вчені провели аналіз, який охоплював дані 25 медичних закладів у семи країнах за період між 2009 та 2017 роками. Всього в роботу включили інформацію про 1 531 немовля, народжене раніше 30 тижнів вагітності, між 2009 та 2017 роками. Приблизно половина з цих дітей зазнала відстроченого перетиску пуповини, при якому процедуру здійснювали більш ніж через 60 секунд після народження. Інші новонароджені пройшли негайне перерізання пуповини протягом перших 10 секунд від народження. Завданням авторів було порівняти частоту смертей та тяжких розладів (наприклад, дитячого церебрального паралічу, порушення зору та слуху, відставання когнітивного розвитку) між дітьми двох груп протягом перших двох років їхнього життя.



Які відмінності пов'язані з часом перетискання пуповини?



Смерть або тяжкі розлади протягом досліджуваного періоду відзначили у 29 відсотків дітей у групі відстроченого перетискання пуповини (з них 8 відсотків загинуло), у той час, як у групі негайного перерізання – у 34 відсотків (з яких загинуло 11 відсотків). Статистична обробка результатів показала, що відстрочка перерізання пуповини щонайменше на 60 секунд пов'язана зі зниженням ризику настання смерті або тяжких ускладнень здоров'я недоношених немовлят у перші два роки на 17 відсотків порівняно з негайним перерізанням. Після внесення поправок на вік, спосіб народження, вагу тощо, відмінність склала 13 відсотків. Тим часом сам ризик смерті оцінюють меншим у середньому на 30 відсотків при відстроченому перерізанні пуповинного канатика.



Автори відзначають, що їхні результати узгоджуються з рекомендацією ВООЗ про відстрочення перетискання пуповини щонайменше на одну хвилину у всіх новонароджених, які не мають асфіксії та не потребують реанімації. Небагато втручань при народженні пов'язані зі зменшенням ризику смерті на 30 або більше відсотків. А оскільки відстрочення перерізання пуповини просте і доступне, то вчені сподіваються, що така практика допоможе врятувати багато життів недоношених дітей. Тому вони наголошують на необхідності проведення додаткових масштабних досліджень для перевірки та уточнення отриманих результатів.