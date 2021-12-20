Біологічний годинник чоловіків і жінок влаштований не однаково - вчені

18:20 29 листопад Київ, Україна

Внутрішній годинник жінок і чоловіків – не однаковий: існують субтильні відмінності у біоритмах, це довело масштабне дослідження. Згідно з отриманими результатами, у жінок ритми дня-ночі більш виразні і жінки вранці активніші. Тобто вночі їм важче вирішувати когнітивні завдання. Чоловіки ж сильніше реагують на нестачу сну та джетлаг (розузгодження циркадного ритму людини з природним добовим ритмом) – зокрема, у них прокидається вовчий апетит, повідомляють вчені у журналі Science.



Внутрішній годинник – це найважливіший метроном у нашому житті: він визначає ритми сну-бадьорості, а також денні цикли обміну речовин, викиду гормонів та роботу імунного захисту. Якщо ритми дня-ночі зміщуються – наприклад, через джетлаг або змінну роботу, це позначається на делікатній рівновазі функцій людського організму і, відповідно, на здоров'ї людини. Наслідками може бути посилення вразливості до депресій, розвитку надмірної ваги, діабету та раку.



Але внутрішній годинник «цокає» неоднаково – і це залежить від статі, як довели Шон Андерсон (Sean Anderson) і Гаррет Фітцджеральд (Garret FitzGerald) з Пенсільванського університету у Філадельфії.

«Новітні дослідження на людях та тваринах демонструють, як відрізняються системи, що відповідають за циркадні ритми, у представників різних статей, – пояснили вчені. – І це потенційно може позначатися на здоров'ї кожного та його стійкості проти розладів у ритмах дня-ночі».

Перші докази відмінностей внутрішнього годинника надали раніше дослідження на мишах. У них вчені з'ясували, що самки мають чіткіший ритм дня-ночі та вранці активніші, ніж самці. Розрізнялися й активність кишкової флори та певних генів органів у представників різних статей – залежно від часу доби. Це стосується і людей, які вчені перевірили у низці масштабних досліджень.



Результат: і у людей годинник «цокає» по-іншому: у жінок – не так, як у чоловіків. Порівняння активності 91 000 піддослідних виявило: денна і нічна активність чоловіків менше відрізняється, ніж у жінок. Жінки сплять у середньому більше, і у них організм вечорами вивільняє більше гормону сну мелатоніну. Прокинувшись уночі, жінки реагують менш чутливо та швидше засинають знову.



Відмінності виявилися і у впливі внутрішніх годинників на харчову поведінку та енергетичний обмін в організмі: коли позмінна робота або джетлаг шкодять ритмам дня-ночі у жінок, їхній організм викидає більше гормону голоду греліну і менше гормону ситості лептину. У чоловіків рівень цих гормонів практично не змінюється, але вони зазнають сильного голоду на дуже калорійну їжу - зазвичай фаст-фуд.



Відрізняється і хронотип обох статей, що показало дослідження за участю 53 000 учасниць та учасників.

«Діти, незалежно від статі, зазвичай прокидаються рано, але хлопці після статевого дозрівання часто стають совами», – повідомили Андерсон та Фітцджеральд. Жінки ж більше схильні залишатися ранніми пташками.

Принаймні деякі з цих відмінностей можна пояснити простою біологією: роль матері. Коли жінки забезпечують своїх дітей материнським молоком у перші місяці їхнього життя, то стикаються з неодноразовими перериваннями нічного сну.

"Стійкість до розладів, пов'язана зі здатністю добре спати, незважаючи на постійні пробудження, може полегшувати жінкам пристосування до цього періоду", - сказали Андерсон і Фітцджеральд.

Таким чином тенденція до ранкового хронотипу могла розвинутися у тварин-самок і людей: оскільки діти – жайворонки, синхронізація внутрішнього годинника матері з ритмом активності дитини стає перевагою, пояснили вчені.



Незрозуміло досі, чи ця різниця внутрішніх годинників впливає на здоров'я жінок і чоловіків. Якщо гіпотеза про те, що жінки менш уразливі до розладів ритму дня-ночі, правдива, це має позначатися на органах, обміні речовин та наслідках позмінної роботи та джетлазі. Але чи так це, досі не досліджено. Цьому питанню треба присвятити дослідження у майбутньому, підкреслили Андерсон та Фітцджеральд.