Біологи виявили багату різноманітність тварин під льодовиком Антарктиди

Група британських та німецьких учених виявила під шельфовим льодовиком Антарктиди угруповання тварин організмів, що процвітає у пітьмі та холоді протягом тисячоліть. Загалом вони вказують на знахідку із 77 видів тварин, над якими нависає понад сто метрів льоду, описану в журналі Current Biology.
Чому це цікаво?
Коли наземні льодовики наближаються до берега, їхній край може увійти в море, перетворившись на плавучі льодовики. При цьому морське дно поглинається пітьмою, оскільки через товщу льоду сонячне світло не може до нього пробитися. Тому здатні до фотосинтезу організми, які є основою харчових ланцюгів більшості екосистем, не виживають там і середовище дуже бідне на поживні речовини. Проте навіть у таких умовах вирує життя. Яким чином видам вдається існувати за таких умов нестачі ресурсів та тепла, невідомо — угруповання донних організмів, що живуть під льодовиками, є одними з найменш вивчених. Зазвичай відомості про них вчені отримують шляхом створення свердловин у льоду та спуску в них фото- та відеокамер. Наприклад, на початку року в такий спосіб вчені виявили групу живих істот на глибині 900 метрів під льодом в Антарктиді. У новій роботі вчені з наукової організації British Antarctic Survey разом із британськими та німецькими колегами описали власні результати вивчення життя, яке протягом тисячоліть змогло процвітати у крижаній пітьмі вод Антарктиди.
Де шукали життя і як?
Результати наукової роботи стосуються дослідження двох свердловин в Антарктиді, обидві з яких зроблено у 2018 році на шельфовому льодовику Екстрем у морі Веддела. Локація однієї з них – EIS-2 – охоплює глибину 250 метрів, з яких 192 припадає на товщу льодовика, а 58 метрів – воду під ним. Вона розташована за 3,4 кілометри від краю льодовика. Інша – EIS-3 – охоплює 300 метрів глибини, з яких лід становить 190 метрів, а підльодовикова вода простягається ще на 110 метрів. Вона розташована за 9,4 кілометра від відкритої води. З обох свердловин вчені відібрали зразки організмів, що там знайшли, для подальшого вивчення.
Кого знайшли під льодовиком?
Вчені виявили несподівано багате біорізноманіття на морському дні. Вони запевняють, що знайшли більше видів, ніж за всіх інших антарктичних досліджень. У сумі вони виявили 77 видів донних організмів-фільтраторів із 49 родів, з яких 62 види були на локації EIS-2, а 50 - на EIS-3.
Вивчення фрагментів чотирьох мохуваток – Cellaria incula, Cellarinella margaritae, Cellarinella nutti та Cellarinella rogickae – показало, що зростання цих тварин не відрізняється від того, що спостерігається у їхніх родичів в інших відкритих водах Антарктиди, а отже, не порушено. А радіовуглецеве датування фрагментів дев'яти мохуваток та одного двостулкового молюска показало, що життя там підтримується вже не одну сотню років. Вік чотирьох фрагментів оцінили в орієнтовно 450-1350 років, а залишки однієї з мохуваток - в 5800 років. Всі ці дані вказують, що поживні речовини надходять у групування підльодовикових тварин у достатній кількості протягом тривалого часу.
Дослідники висувають припущення, як тваринам вдається підтримувати життєдіяльність в умовах непроглядної темряви, холоду та відсутності первинної продукції органічної речовини. Ймовірно, живильний фітопланктон регулярно заноситься під шельфовий льодовик, забезпечуючи місцевих тварин поживою. Отже, хоча довгий час вважалося, що життя під шельфовими льодовиками бракує, описане відкриття свідчить, що в деяких місцях його біорізноманіття ще вище, ніж у відкритих антарктичних водах, зазначають автори.
Припущення вчених також пояснює, як подібним знайденим ендемічним організмам вдалося пережити останній льодовиковий максимум, коли більша частина антарктичного шельфу була охоплена льодом, який тягнувся аж до дна. Дослідження вказують, що на той час існували невеликі місця, де крига не досягала землі, і там могли залишатися донні тварини. Вони могли отримувати їжу завдяки природним ополонкам, ділянкам відкритої води посеред льоду, в яких виживали фотосинтезуючі організми і згодом заносилися під лід.
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