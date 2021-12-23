Біологи виявили багату різноманітність тварин під льодовиком Антарктиди

11:57 23 грудень Київ, Україна

Група британських та німецьких учених виявила під шельфовим льодовиком Антарктиди угруповання тварин організмів, що процвітає у пітьмі та холоді протягом тисячоліть. Загалом вони вказують на знахідку із 77 видів тварин, над якими нависає понад сто метрів льоду, описану в журналі Current Biology.

Чому це цікаво?



Коли наземні льодовики наближаються до берега, їхній край може увійти в море, перетворившись на плавучі льодовики. При цьому морське дно поглинається пітьмою, оскільки через товщу льоду сонячне світло не може до нього пробитися. Тому здатні до фотосинтезу організми, які є основою харчових ланцюгів більшості екосистем, не виживають там і середовище дуже бідне на поживні речовини. Проте навіть у таких умовах вирує життя. Яким чином видам вдається існувати за таких умов нестачі ресурсів та тепла, невідомо — угруповання донних організмів, що живуть під льодовиками, є одними з найменш вивчених. Зазвичай відомості про них вчені отримують шляхом створення свердловин у льоду та спуску в них фото- та відеокамер. Наприклад, на початку року в такий спосіб вчені виявили групу живих істот на глибині 900 метрів під льодом в Антарктиді. У новій роботі вчені з наукової організації British Antarctic Survey разом із британськими та німецькими колегами описали власні результати вивчення життя, яке протягом тисячоліть змогло процвітати у крижаній пітьмі вод Антарктиди.



Де шукали життя і як?



Результати наукової роботи стосуються дослідження двох свердловин в Антарктиді, обидві з яких зроблено у 2018 році на шельфовому льодовику Екстрем у морі Веддела. Локація однієї з них – EIS-2 – охоплює глибину 250 метрів, з яких 192 припадає на товщу льодовика, а 58 метрів – воду під ним. Вона розташована за 3,4 кілометри від краю льодовика. Інша – EIS-3 – охоплює 300 метрів глибини, з яких лід становить 190 метрів, а підльодовикова вода простягається ще на 110 метрів. Вона розташована за 9,4 кілометра від відкритої води. З обох свердловин вчені відібрали зразки організмів, що там знайшли, для подальшого вивчення.



Кого знайшли під льодовиком?