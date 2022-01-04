Батареї з перероблених матеріалів працюють навіть краще, ніж звичайні.

20:57 04 січень Київ, Україна

Дослідження показало, що літій-іонні батареї з катодами, виготовлені в результаті повторної переробки старих акумуляторів, нічим не гірші, а навіть кращі за ті батареї, які використовуються зараз.



Зростання попиту на акумулятори, що живлять більшість популярних аксесуарів на нашій планеті – від смартфонів до електромобілів, може призвести до вичерпування важливих інгредієнтів для їх створення. Наприклад, доступні запаси кобальту не такі вже й великі.



Однак, у скарбничці людства є купа відпрацьованих та викинутих на свавілля гаджетів із цінними елементами у своїх деталях. Вторинна переробка може допомогти запобігти потенційному дефіциту.



Але деякі виробники побоюються, що домішки перероблених матеріалів можуть призвести до зниження продуктивності акумулятора.



Що ж, нове дослідження, здається, б'є під дих цього скепсису.



Матеріалознавець Ян Ван із Ворчестерського політехнічного інституту в Массачусетсі заявив наступне «Згідно з нашим дослідженням, перероблені матеріали можуть працювати так само, як і оригінальні матеріали, або навіть краще.





Використовуючи відпрацьовані батареї, Ван та його колеги розчинили метали, що містяться в них у розчині кислоти.

Погравшись із рівнями рН розчину, команда видалила такі домішки як залізо та мідь та відновила понад 90 відсотків вмісту трьох ключових металів: нікелю, марганцю та кобальту. Саме з них і було створено один з електродів акумулятора.



Потрібно було 11 600 циклів заряджання, щоб акумулятори з переробленими катодами втратили 30 відсотків своєї початкової ємності.



Це приблизно на 50 відсотків краще, ніж аналогічні пристрої, що створювалися з первинних матеріалів.



За даними авторів, такі електрохімічні характеристики зумовлені мікроструктурою матеріалів, що утворюється в результаті процесу переробки, що застосовується.