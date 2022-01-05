Метелики виявилися старшими, ніж ми думали - вчені знайшли докази

20:09 05 січень Київ, Україна

Дослідники, що вивчають зразки геологічних порід, отримані від глибокого буріння, іноді бувають сердитими. Поряд з їх улюбленими пилком і спорами часто знаходиться якесь сміття. І це відділення "мух від котлет" було рутинною справою, поки не виявилося, що це незрозуміле сміття, є метеликом Lepidoptera, еволюція якого була загадкою для вчених, тому що останків Lepidoptera, що скам'янілі, практично немає.

Своєю знахідкою еволюційний біолог Тімо ван Елдік та його співавтори привласнили вік 201 мільйон років тому, а це, на хвильку, межа між періодами тріасу та юри.



Нова знахідка підтверджує дані молекулярного годинника про виникнення метеликів і допомагає усунути загадкову прогалину в літописі скам'янілостей.



До дослідження було залучено 70 зразків, виявлених у свердловині завглибшки понад 300 метрів.. Знахідки є лусочками на крилах метеликів.

Саме проходження світла через ці заломлюючі структури і призводить до формування різноманітних кольорів та візерунків. Світловий мікроскоп, а потім скануючий електронний мікроскоп підтвердили попередні припущення вчених.



Вчені також досліджували незвичайні перфорації на лусочках. Вони характерні для сучасної групи лускатих – Glossata. Вона поєднує всіх метеликів, що мають хоботок для ссання. Найстаріший раніше відомий викопний залишок такої істоти мав вік 129 мільйонів років.



Але ця знахідка свідчить не лише про те, що хоботкові лусочки виникли на кілька десятків мільйонів раніше. Загальновизнаним є те, що смоктальний хоботок виник у результаті появи квіткових рослин. Цей "гаджет" дозволяє метеликам отримувати нектар, а рослинам успішно запилюватися.



Коеволюція метеликів та квіткових рослин давно є предметом захоплення натуралістів. Неймовірна людина, еволюціоніст, геолог, палеонтолог, зоолог та ботанік Чарлз Дарвін досліджував орхідеї Мадагаскару. В одного виду Angraecum sesquipedale він знайшов нектар у самій глибині вигнутої в трубку квітки.

"Яка ж комаха зможе залізти в цю дірку?" написав Дарвін своєму другові. Він припустив, що має бути метелик з сім'ї бражників з

таким величезним хоботком. І справді, через 45 років її знайшли! Метелик Xanthopan morgani з майже 25 см хоботком легко міг запилити таку орхідею.

Автори статті вважають, що їхні дані розбивають теорію про те, що поява смоктального хоботка метеликів – це лускокрила відповідь на появу квіткових рослин. Натомість вони наполягають, що перехід комах до харчування виключно рідкою їжею – це адаптація до глобального потепління та посушливих умов пізнього тріасу.



Цілком можливо, що стародавні метелики харчувалися соком пошкодженого листя і тільки потім із задоволенням почали користуватися ноу-хау квіткових рослин. У мозку ряду вчених навіть поселилася крамольна думка - "Можливо, квітки з'явилися як пристосування до смоктальних метеликів хоботків?"