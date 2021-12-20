Астрономи сумніваються у походженні Оумуамуа від екзоплутону

11:53 17 листопад Київ, Україна

Пара астрономів з Гарвардського університету підрахували ймовірність появи у міжзоряному середовищі уламків плутоноподібних тіл і дійшли висновку, що вона надто низька, щоб Оумуамуа був «азотним айсбергом». На їхню думку, у нашій галактиці немає такої кількості азотного льоду, щоб статистично пояснити випадкову появу Оумуамуа. Стаття з контраргументами щодо екзоплутонного походження Оумуамуа прийнята до публікації в New Astronomy, а поки що її препринт доступний на arXiv.



Що ми знаємо про Оумуамуа?



Навколосонячні орбіти має безліч комет і астероїдів, які ми регулярно спостерігаємо. Проте перше в історії спостережень міжзоряне тіло – астероїд Оумуамуа – представив величезний інтерес для науки, адже потрапив до нас з-за меж Сонячної системи. Його помітили у 2017 році та оцінили розмір 20-200 метрів на основі кривої відбитого сонячного світла. Однією з найяскравіших особливостей Оумуамуа є його екстремальне співвідношення осей.



Початкові розрахунки на основі кривої блиску, що спостерігається, припускають витягнутий сфероїд, довжина якого в десять разів перевищує ширину. Відбивна здатність його поверхні виявилася несподівано високою – вищою, ніж у астероїдів або комет у Сонячній системі. Швидкість його руху стосовно середньої швидкості зірок поблизу Сонця становить лише дев'ять кілометрів на секунду.



Що невідомо про Оумуамуа?



За його відкриттям майже одразу, у 2019 році, астрономи побачили ще один міжзірковий об'єкт – комету 2I/Борисова. Втім, якщо останню вдалося одразу ідентифікувати як комету, походження Оумуамуа залишається невідомим. З розрахунків вірогідності виявлення подібних об'єктів, можна зробити висновок, що кожна зоряна система Чумацького Шляху повинна викидати їх принаймні по 10¹⁴таких, що набагато більше прогнозів.



Втім, якщо більшість таємниць Оумуамуа можуть знайти пояснення, то загадкою залишається його склад і, пов'язане з ним, негравітаційне прискорення Оумуамуа. Спостереження показали, що траєкторію Оумуамуа неможливо повністю пояснити об'єктом, що рухається виключно під впливом гравітації Сонця. У пояснення руху Оумуамуа вписуються негравітаційні сили, якісь подібні до комет викиди газів. Але при Оумуамуа кометних грудок не помічали, тому незрозуміло, який склад поверхні може забезпечити таку силу через процес сублімації, щоб пояснити негравітаційне прискорення, залишаючись одночасно непомітним.



Як він пов'язаний із екзоплутонами?



Однією з гіпотез на пояснення походження Оумуамуа та його спостережуваних характеристик стала ідея планетологів університету Арізони Алана Джексона (Alan P. Jackson) і Стівена Деша (Steven J. Desch). В цілому він полягав у наступному: вираховані розміри, альбедо та прискорення Оумуамуа збігаються з плутоноподібними тілами, фрагментом яких і може бути Оумуамуа внаслідок динамічної нестабільності ранньої Сонячної системи.



Також вони показали, як подібні фрагменти азотного льоду можуть утворюватися внаслідок зіткнення позасонячних об'єктів, схожих за складом на Плутон та об'єкт поясу Койпера. За підрахунками, Оумуамуа було викинуто близько 0,4-0,5 мільярда років тому з молодої зіркової системи, можливо, у рукаві Персея. Але у своїй новій роботі дослідники Оксфордського університету Амір Сірадж (Amir Siraj) та Авраам Леб (Abraham Loeb), які у 2019 році повідомили про відкриття кандидата у міжзоряні об'єкти CNEOS 2014-01-08, вважають цей сценарій малоймовірним.



Чому у його походженні сумніваються?



На думку Сіраджа і Леба, кількість планетезималей з твердих порід і водяного льоду, що становлять більшість планет, має значно перевищувати кількість «азотних айсбергів», до яких віднесли Оумуамуа. Теорія "азотного айсберга" стверджує, що Оумуамуа, ймовірно, був уламками планети, подібної до Плутона, в іншій зірковій системі. За оцінками Джексона та Деша, зіткнення, в яких міг народитися Оумуамуа, мають викидати по 101 такому об'єкту, половина з яких складатиметься з водяного льоду, а інша половина – з азоту.



Однак поки що Оумуамуа залишається єдиним зафіксованим об'єктом, який явно не вписується у ймовірність їхньої появи. А Сірадж і Леб вважають, що в Чумацькому Шляху взагалі немає такої кількості матеріалу, щоб сформувати достатню кількість екзоплутонів, від яких могли б відколюватися в такій кількості об'єкти, подібні до Оумуамуа.