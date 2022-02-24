Астрономи розглянули нічний бік гарячого юпітера

19:11 24 лютий Київ, Україна





Що це за планета?

Метою вчених став майже вдвічі більший за Юпітер газовий гігант WASP-121b. Його відносять до категорії гарячих юпітерів через температуру понад дві тисячі кельвінів, а навколо своєї зірки, жовтого карлика спектрального класу F6V, планета обертається лише за 30,6 години. Система знаходиться в 850 світлових роках від Землі та була знайдена ще у 2015 році. Спостереження за нею виявили в атмосфері планети залізо, магній. Американським дослідникам вдалося оцінити добові зміни в атмосфері гарячої екзопланети-гіганта WASP-121b. Вона припливно прив'язана до своєї батьківської зірки жовтого карлика, отже, постійно звернена до неї однією стороною . Однак завдяки спектроскопічній камері космічного телескопа «Габбл» їм вдалося відстежити зміни у спектрі водяної пари, а потім скласти температурну карту з обох боків планети та навіть визначити її хімічні особливості. Про залізні хмари та вітри на більш холодному боці WASP-121b вчені повідомили у Nature Astronomy.Метою вчених став майже вдвічі більший за Юпітер газовий гігант WASP-121b. Його відносять до категорії гарячих юпітерів через температуру понад дві тисячі кельвінів, а навколо своєї зірки, жовтого карлика спектрального класу F6V, планета обертається лише за 30,6 години. Система знаходиться в 850 світлових роках від Землі та була знайдена ще у 2015 році. Спостереження за нею виявили в атмосфері планети залізо, магній.

хром та ванадій. Також WASP-121b заблокована приливними силами зірки, тому завжди звернена до неї однією денною стороною.



Особливістю планети стало те, що «Габбл» розглянув у неї стратосферу з гарячою водяною парою. І в новому дослідженні американських астрономів, у тому числі з Массачусетського технологічного інституту, ученим вдалося відстежити циркуляцію води в атмосфері планети з її "денною" на "нічний" бік.. Підсумком роботи стала світова карта розподілу температури в стратосфері WASP-121b.



Що з того боку гіганта?

Вчені спостерігали за WASP-121b за допомогою інфрачервоного спектрометра «Габбла» з 2018 до 2019 року, орієнтуючись на лінії водяної пари в спектрі. Зміни в ній допомогли з'ясувати, що вміст водяної пари знижується з падінням тиску в результаті термічної дисоціації молекул. Тобто на денній стороні планети через високі температури вміст H2O різко падає, але при цьому збільшується кількість вільних електронів, що зв'язуються з атомарним воднем, утворюючи негативно заряджений іон водню H−. Проте тим часом на нічному боці внаслідок зниження температури молекули води рекомбінують і знову потрапляють на денний бік.

вітрами, які женуть атоми навколо планети зі швидкістю до п'яти кілометрів на секунду. І цикл повторюється знову.

Створена температурна карта показує: у денній півкулі WASP-121b температури верхніх шарів атмосфери можуть досягати від 2500 до 3500 кельвінів, а в холоднішій нічній спускатися нижче 1500 кельвінів і аж до 1800. утворювати хмари на лінії, що відокремлює освітлену частину WASP-121b від темної, доки не повернуться на денну півкулю, де знову випаруються.



Дослідники розраховують на дослідження WASP-121b наступником «Габбла», телескопом імені Джеймса Вебба, який вже дістався своєї робочої орбіти і навіть надіслав перше фото.