Астрономи знайшли найбідніше на метали кулясте скупчення

10:00 07 січень Київ, Україна

За допомогою обсерваторії Джеміні астрономам вдалося знайти джерело зоряного потоку C-19 з гало Чумацького Шляху. Враховуючи його хімічний склад, C-19, найімовірніше, є приливним залишком найбіднішого на метали кулястого скупчення з досі відомих. Рівень металу С-19 оцінили в 0,05 відсотка, що вчетверо менше, ніж встановлена раніше в астрономії «підлога» металічності, яку вважали універсальною величиною. Скупчення з такими параметрами могло з'явитися пізніше перших двох-трьох мільярдів років після утворення Всесвіту. Про свою знахідку з раннього Всесвіту вчені повідомили у журналі Nature.



Що це за потік?



На околицях Чумацького Шляху, що за 20 тисяч світлових років від центру Галактики, знаходиться група зірок із загальним орбітальним рухом навколо нього. Це зірковий потік С-19, який був знайдений у даних космічного телескопа Gaia. Згодом його існування підтвердили фотометричні спостереження, які й виявили його дуже низьку металічність. Астрономи знайшли пов'язані з потоком зірки і дійшли висновку, що прабатьком С-19 є кулясте скупчення масою в 0,8х10⁴сонячної та світністю в 3,9х10³ від Сонця.



У цій роботі міжнародна група вчених з інститутів Франції, Канади, Іспанії та Нідерландів представили аналіз восьми зірок зі знайденого скупчення, які вдалося зробити за допомогою двох телескопів, Великого телескопа Канарських островів та обсерваторії на Гаваях Джеміні, а також двох спектрографів – GRACES та OSIRIS. Враховуючи спектри вибраних об'єктів, вони належать до С-19. І всі вони виявилися вкрай бідними на метали — із середньою металічністю в 0,05 відсотка від металічності Сонця, що порушує встановлену раніше в астрономії «підлогу» металічності в 0,2 відсотка.



Це універсальна величина, мінімальна межа, обчислена зі спостережуваних кулястих скупчень як Чумацького Шляху, а й інших галактик. Досі не було знайдено жодного такого, металічність якого була б нижчою за 0,3-0,4 відсотка. На думку дослідників, це відображає мінімальну масу та максимальне червоне зміщення для структур, які могли зберегтися. Втім, нове шарове скупчення може стати справжнім реліктом раннього Всесвіту.



Звідки взялося скупчення?



Такої низької металічності, як у скупчення-прародителя С-19, досі не спостерігалося в жодній зірковій системі в Чумацькому Шляху, на його околицях або за його межами. У С-19 ці параметри нижчі, як і дисперсія металів, що виключає ймовірність походження з області з активним зіркоутворенням, хоч і в минулому. Кулясті скупчення самі є продуктом галактичного зореутворення.



Спектри трьох зірок показали, що співвідношення натрію до магнію в них відрізняється втричі, що є типовою картиною для зірок у стародавніх кулястих скупченнях. Ще одними переконливими доказами тому, що C-19 є порушеним кулястим скупченням, став розподіл вуглецю та натрію. Також за спектром однієї із знайдених зірок вдалося оцінити вміст ще одного важкого елемента – барію. Це ще одна хімічна ознака походження світил, і тут вона також узгоджується з теоріями для кулястих скупчень.



Таким чином, всі хімічні маркери зірок з вибірки астрономів вказали на їхнє походження з кулястого скупчення. Знахідка вказує на те, що, можливо, до наших днів збереглися й інші низькометалеві структури, які стануть свідченнями раннього Всесвіту.



Як скупчення дожило до сьогодні?



Викиди з одних зірок поступово збагачують газ, з якого утворюються наступні зірки, що і робить найменш хімічно збагачені зоряні системи прямими свідченнями структур, що сформувалися в ранньому Всесвіті. Тобто галактики ростуть ієрархічно і поступово збагачуються в міру утворення та розвитку все більшої кількості зірок. Але існування C-19 доводить, що й кулясті скупчення могли формуватися в бідному на метали середовищі, в якому формувалися і перші галактичні структури.



Моделювання показує, що прабатько C-19 повинен був сформуватися в проміжку не більше перших двох-трьох мільярдів років після утворення Всесвіту. Астрономи вважають, що пізніше вже жодна галактика не міститиме достатню кількість газу з низьким вмістом металів, щоб сформувати систему, подібну до C-19. Тому зірки будь-якої галактики, які могли підживити скупчення, можуть бути більшою частиною всіх зірок, які були присутні в батьківській галактиці в той час.



Поки дослідники обговорюють процеси, які могли так довго захищати свідчення про прабатька C-19, тому його потік все ще видно сьогодні. Наприклад, скупчення могло народитися у власній галактиці, яка частково захищала C-19 від руйнівних взаємодій з Чумацьким Шляхом. Уточнити можливі сценарії допоможе пошук зірок на орбітах, подібних до орбіт потоку С-19.



Також недавно ми розповідали про ще одне бідне на метал кулясте скупчення. Його зафіксували у галактиці Андромеда. Воно також поставило під сумнів «підлогу» металу — рівень заліза в ньому оцінили приблизно втричі нижче, ніж у найменш металевих зоряних скупченнях, зафіксованих раніше. А в 90 відсотках втраченої маси кулястого скупчення Паломар 5 звинуватили чорні діри, що роздмухали скупчення і прискорили втечу з нього зірок, які сьогодні стали зірковими потоками гало нашої галактики.