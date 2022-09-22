Астрономи виміряли глибину Великої червоної плями Юпітера

09:54 01 листопада Київ, Україна

«Юнона» виміряла глибину Великої червоної плями Юпітера.



Нарешті вдалося отримати всі параметри найбільшого атмосферного вихору Сонячної системи, що належить Юпітеру. Мікрохвильовий радіометр станції «Юнона» за дванадцять зустрічей із планетою оцінив глибину Великої червоної плями, що тягнеться планетою більш ніж на 16 тисяч кілометрів. Втім, її глибина набагато менша за атмосферні вихори поруч, повідомляють вчені в Science. Також завдяки "Юноні" вдалося побачити, як пояси та зони Юпітера змінюють свій характер із глибиною, подібно до земного явища термоклину. Аналіз поясів та зон планети вчені опублікували у Journal of Geophysical Research: Planets.



Що ми знаємо про Велику червону пляму?



Велика червона пляма Юпітера відома астрономам вже протягом як мінімум двох століть, і поки залишається найатмосфернішим вихором у Сонячній системі. Фактично це великий і тривалий антициклонічний шторм в атмосфері планети, що тягнеться на 16 тисяч кілометрів. Втім, буря зменшується у розмірах і при цьому розтягується у висоту та змінює забарвлення.



У всіх моделях подібні великі вихори утворюються шляхом злиття з вихорами меншого розміру. Проте, у Юпітера ситуація зовсім інша — планета не має твердої поверхні, яка б гальмувала повітряні течії, а тому вихори можуть зберігатися протягом дуже довгого часу. Більшість сучасних моделей Великої червоної плями стверджують, що вона є тонким атмосферним шаром, який перекриває набагато глибший, де атмосфера стійка.



Велика червона пляма Юпітера є однією з цілей наукової програми апарату «Юнона», який зараз працює на орбіті планети. Зокрема, їй доведеться з'ясувати, наскільки глибоко сягає «коріння» цього вихору. Вчені вважають, що пляма зберігає свою форму, поки не розпадеться нижче за певну глибину, а її широту та напрямок циркуляції обмежують джети, тобто атмосферні струмені навколо.



То куди сягає корінням пляма?



Куди сягає корінням пляма? Юнона спускається на висоту близько трьох з половиною тисяч кілометрів над хмарами Юпітера кожні 53 дні, охоплюючи планету від північного до південного полюса за кілька годин. Завдяки даним дванадцяти зближень апарату вдалося з'ясувати, що Велика червона пляма Юпітера дещо глибша, ніж очікувалося раніше – близько 500 кілометрів завглибшки. Втім, набагато менше, ніж оточуючі її зональні джети, глибина яких становить близько трьох тисяч кілометрів.



Також, хоча у Юпітера немає жорсткої поверхні, буря все ще неглибока з точки зору співвідношення сторін. Це значення навіть менше, ніж у земних циклонів та антициклонів, що обмежуються земною тропосферою. Тим не менш, вихор має глибоке коріння, досягаючи набагато нижче рівня хмар при 0,7 бара і набагато вище рівня конденсації води (приблизно на 80 кілометрів нижче рівня хмар). І тому дослідникам ще належить з'ясувати, чому біля плями глибина всього кілька сотень кілометрів, тоді як оточуючі її струмені, що впливають на його форму, простягаються набагато глибше.



Як пляма обходить пояси?



Кольорові смуги Юпітера стали визначальною рисою планети. Таким чином, організовані аміачні хмари, що обмежуються сильними зональними атмосферними потоками – джетами. Смуги мають різне забарвлення: темніші прийнято називати "поясами", а світліші - "зонами". Зони - це області висхідних потоків, що мають меншу температуру, ніж пояси - області низхідних потоків. Дослідження Юпітера "Юноною" дає можливість вивчити контрасти поясів і зон під верхніми шарами хмар і перевірити гіпотезу, в якій така "смугастість" планети пояснюється подібною до Землі циркуляцією в осередках Ферреля. Утім, циркуляція в атмосфері Юпітера все ж таки помітно відрізняється від земної. Чи є циркуляція, яка є єдиним рухомим рівнем атмосфери, а внутрішня частина є стабільною? » – «Клин Юпітера». Назва за аналогією з термоклином в океанах Землі (перехідний шар між теплими водами біля поверхні та холодними водами на глибині) або тахоклином усередині Сонця (перехідний шар між внутрішньою радіаційною зоною та верхньою конвективною зоною). Океанографічні «клини» Землі є перешкодою для вертикального перемішування повітряних мас, поділяючи циркуляцію дрібних і глибоких шарів. І, здається, Юпітерський діє так само, враховуючи, що пояси та зони Юпітера змінюють свій характер залежно від глибини.



Цей рівень збігається з глибинами, де, як очікується, утворюються водяні хмари та зберігають стійкий шар. Це перехід від поясів, яскраво освітлених мікрохвильовим випромінюванням, бідних на аміак і фізично теплих, у верхніх шарах, до поясів, збагачених аміаком і фізично холодних у більш глибоких шарах. Вчені вважають, що він впливає на зміщення у зональних вітрах Юпітера, вказуючи на вітри, які посилюються з глибиною до цього клину, а потім повільно згасають при вищому тиску.



З моменту прибуття до планети, «Юнона» здійснила 37 проходів повз Юпітер і принесла величезну кількість даних про нього. Вона побачила яскраві спалахи в його атмосфері — спрайти та ельфи приблизно на 300 кілометрів вище за рівень водяних хмар. Також завдяки їй астрономи вперше змогли спостерігати світанкову бурю на Юпітері та знайти природу його рентгенівських спалахів. Вона зафіксувала у Юпітера важкі іони з високою енергією та побачила болід в атмосфері Юпітера, залишений ударним тілом.