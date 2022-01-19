Астронавти страждають від анемії як у космосі, так і на землі

15:11 18 січень Київ, Україна





Чому важливо контролювати еритроцити астронавтів під час польоту? Нові дослідження показали, що анемія супроводжує астронавтів під час усього польоту, а також зберігається після посадки, що руйнує попередні уявлення про анемію у космосі. У ході шестимісячної місії на Міжнародній космічній станції вивчалися аналізи 14 астронавтів, які показали, що в космічних умовах організм людини знищує приблизно на 54 відсотки більше еритроцитів, ніж на Землі. Низький рівень еритроцитів зберігався протягом 3-4 місяців після повернення на Землю, тому наслідки довгострокові. Результати дослідження було опубліковано у журналі Nature Medicine.



Анемія характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну та/або еритроцитів в одиниці крові, що призводить до кисневого голодування тканин. Такий стан супроводжується загальною слабкістю, частими головними болями, задишкою, шумом у вухах та іншими симптомами.



Космічну анемію раніше описували зниженням маси еритроцитів на 10-12 відсотків протягом 10 днів перебування у космосі. Її визнавали короткочасним, швидкоплинним станом, викликаним гострою адаптацією до основних гемодинамічних подій, пов'язаних зі зміщенням рідини у верхню частину тіла та низьким рівнем гормону еритропоетину, що контролює утворення червоних кров'яних клітин. Вважалося, що через десять днів перебування у космосі концентрація гемоглобіну та регуляція утворення еритроцитів повертаються до нормальних значень.



Вчені з Університету Оттави піддали сумніву сучасне розуміння космічної анемії. Отримані ними дані показали, що після прибуття Анемія характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну та/або еритроцитів в одиниці крові, що призводить до кисневого голодування тканин. Такий стан супроводжується загальною слабкістю, частими головними болями, задишкою, шумом у вухах та іншими симптомами.Космічну анемію раніше описували зниженням маси еритроцитів на 10-12 відсотків протягом 10 днів перебування у космосі. Її визнавали короткочасним, швидкоплинним станом, викликаним гострою адаптацією до основних гемодинамічних подій, пов'язаних зі зміщенням рідини у верхню частину тіла та низьким рівнем гормону еритропоетину, що контролює утворення червоних кров'яних клітин. Вважалося, що через десять днів перебування у космосі концентрація гемоглобіну та регуляція утворення еритроцитів повертаються до нормальних значень.Вчені з Університету Оттави піддали сумніву сучасне розуміння космічної анемії. Отримані ними дані показали, що після прибуття в космос руйнується більша кількість червоних кров'яних тілець, зокрема, через те, що цей процес відбувається протягом усього періоду місії, і має довгострокові наслідки після повернення додому.





Як проводили дослідження анемії у космічних умовах?



Всього за період з 2015 по 2020 роки вивчалися показники крові та дихання 14 астронавтів, з них 11 чоловіків та 3 жінки. Тривалість їхніх місій становила 167±31 днів. Кожен астронавт, дотримуючись заздалегідь визначеного графіка, збирав зразки крові для визначення концентрації сироваткового заліза, насичення трансферину, відсотка ретикулоцитів, концентрації феритину, гемоглобіну та еритропоетину. Крім того, вони виконували дихальний тест, який вимірює кількість оксиду вуглецю у зразках, оскільки CO виробляється щоразу, коли молекула гему, компонента еритроцитів, руйнується.



Які результати зразків крові та дихання?



Знищення червоних кров'яних тілець є нормальним процесом в організмі людини, який відбувається щомиті. Однак було виявлено, що під час перебування в космосі підвищується рівень продуктів розпаду гему як у повітрі, що видихається, так і в зразках крові, що є демонстрацією посиленого гемолізу, тобто руйнування еритроцитів. Виведення оксиду вуглецю збільшилося на 54 відсотки порівняно з передпольотним. Це спостерігалося як у чоловіків, так і у жінок навіть через 120 днів перебування в космосі, тому такий стан супроводжував їх безперервно під час польоту.



Після приземлення у п'ятьох з 13 астронавтів було виявлено клінічну анемію, ще в одного не взяли кров на аналіз. Хоча в цілому гемоліз еритроцитів після завершення польоту різко знизився, рівень еритроцитів став повертатися до нормального лише через три-чотири місяці. Але навіть через рік після повернення астронавтів на Землю у них руйнувалося на 30 відсотків більше еритроцитів, ніж до польоту в космос. Виробництво еритроцитів не вимірювали, але враховуючи, що жоден астронавт не страждав на тяжку анемію, незважаючи на значні втрати, можна припустити, що організм частково компенсував їх, виробляючи більше червоних кров'яних тілець, ніж зазвичай.



Про що свідчать ці результати?



Ці показники змінюють уявлення про космічну анемію. Результати свідчать, що зниження рівня еритроцитів супроводжує астронавтів не протягом 10 днів, як вважалося раніше, а протягом усього польоту, і наслідки виявляються навіть після повернення додому.



Вченим ще належить виявити, як довго організм зможе витримувати таку високу швидкість руйнування і виробництва червоних кров'яних тілець, а також з'ясувати точні біологічні механізми, що стоять за цим, щоб досліджувати потенціал лікування і запобігання анемії.