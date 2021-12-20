Археологи знайшли на сході Англії скелети, що свідчать про застосування розп'яття серед давніх римлян

18:32 10 грудень Київ, Україна

Британські археологи описали скелет чоловіка у віці 1700-1900 років, знайдений у графстві Кембриджшир, з убитим цвяхом у п'яті. Дослідження залишків показує, що вони можуть бути першим фізичним свідченням розп'яття древніми римлянами біля Великобританії. Своєю знахідкою дослідники поділилися у журналі British Archaeology.



Що вивчили археологи?



Група британських археологів у 2017 році досліджувала локацію у Кембриджширі на сході Англії, яку планувалося віддати під житлову забудову. Тоді вчені зустріли останки людської культури, яка вказувала, що вони мають справу з давньоримським поселенням (частина Великобританії була провінцією Римської імперії у період IV століття). Серед знахідок були кістки тварин, монети, прикраси, посуд та бронзові фігури.



Але що не менш важливо, археологи зустріли п'ять невеликих цвинтарів, з яких відкопали лише 48 людських скелетів. Багато хто був представлений лише окремими зруйнованими кістками, але деякі збереглися майже цілими. Вчені визначили, що чоловіків та жінок було приблизно порівну. Їхній вік на момент смерті коливався від 18 до 50-60 років, але серед похованих було п'ятеро дітей до восьми років. Вчені не бачили нічого дивного серед останків тіл, доки не віднесли їх до лабораторії для очищення і не помітили, що згодом назвуть найкращим фізичним свідченням здійснення римлянами розп'яття.



Що здивувало вчених?



Одне з виявлених поховань, скелета 4926, не привертало значної уваги вчених під час розкопок. Тіло лежало в землі на спині зі схрещеними на животі руками. Навколо нього знайшли дванадцять залізних цвяхів, на частині з яких були залишки деревини, вказуючи, що людина могла бути похована у дерев'яній труні.



Тринадцятий цвях був знайдений тільки при очищенні кісток від бруду в лабораторії — він горизонтально стирчав із правої кістки скелета. Дослідивши частину кісток і місце поховання, вчені прийшли до висновку про малу ймовірність того, що цвях був убитий в ногу померлого випадково. Вони схиляються до думки, що людина була розіп'ята зі скріпленими цвяхом стопами.



При цьому немає подиву, оскільки смертна кара через розп'яття була поширена у стародавніх римлян. Однак це перше фізичне свідчення розп'яття на Британських островах, тільки четверте у світі свідчення розп'яття римлянами, засноване на залишках кісток, друге з цвяхом, що зберігся в нозі, і найкраще з усіх, кажуть автори. Рідкість пояснюється лише тим, що зазвичай жертви не прибивалися до стовпів, а прив'язувалися до них мотузками. Цвяхи використовували не часто, і не для фіксації людини, а швидше, щоб вона не могла змінити положення ніг, полегшивши собі страждання. Але й у такому разі після смерті покараного з його тіла витягували цвяхи, щоб використати повторно або переробити. А крім цього тіла жертв рідко удостоювали честі бути похованими, через що вони мали менше шансів зберегтися до наших днів.



Ким був розіп'ятий чоловік?



Радіовуглецевий аналіз показав, що людина жила в період між 130 і 360 роками нашої ери. Вивчення ДНК кісток вказує, що вони належали чоловікові, а за зношуванням зубів можна судити, що на момент смерті йому було 25-35 років. Загалом його зуби, як і в інших тіл з місця розкопок, були в поганому стані: з множинним карієсом, ознаками абсцесів та втрати зубів.

До того ж скелет має низку змін, що вказують на їхнє травматичне походження, зокрема, заглиблення в малогомілковій кістці, яке могло бути місцем перелому або тісного зв'язування. Загальне витончення гомілкових кісток дозволяє припустити, що нижні частини ніг не використовувалися, але зазнавали впливу запалення, інфекції або системної хвороби. Автори підсумовують, що людина була тривалий час знерухомлена травмою, хворобою або покаранням, наприклад, через носіння кайданів.



Похований із цвяхом у нозі чоловік не родич тим, чиї тіла знайшли поряд. Можливо, він був рабом, якого римляни могли карати розп'яттям за порушення правил. Але це суперечить факту, що його шанобливо поховали, мабуть, у труні, на загальному цвинтарі.