Американським ученим вдалося регенерувати жабі втрачену лапу

11:01 28 січень Київ, Україна

Американські вчені частково відростили у дорослої жаби нову кінцівку на місці втраченої. Приклавши до рани після ампутації гідрогель із коктейлем із п'яти хімічних сигналів, їм вдалося простимулювати у тварин регенерацію на наступні півтора року. Завдяки цьому жабі виростили структурно складну кінцівку, до того ж добре іннервовану та контрольовану. Своїми успіхами вчені поділилися у статті журналу Science Advances.

Що передувало відкриттю?



Серед хребетних тварин є істоти, які можуть відновлювати втрачені частини тіла. Мабуть, найбільш відомі з них рептилії, такі як ящірки, які здатні відкидати і відрощувати свій хвіст (подібну регенерацію також виявили у алігаторів). Але якщо говорити про ссавців, до яких належить і людина, то можливість відростити частину тіла наближається до нуля. Тим часом це не зупиняє вчених, які прагнуть знайти спосіб регенерації кінцівок у людей. Група вчених з Університету Тафтса, яка шукає можливість відрощування втрачених ніг, належить до них. Вони помітили, що у більшості успішних експериментів їхніх попередників використовували як модель організми, природно наділені здатністю до регенерації. Це обмежує можливість транслювати результати на ссавців, у тому числі людей із низькою здатністю до регенерації. Тому в новій роботі вчені вирішили ініціювати відрощування нової кінцівки у тварин, схожих на нас у цьому плані.



Кого обрали на дослідження регенерації?



Увагу звернули на амфібій Xenopus laevis – поширений у біомедичних дослідженнях вид жаб. На стадії пуголовка вони можуть відновити більшість своїх тканин і навіть задні кінцівки, але згодом поступово втрачають це вміння. Як у ссавців, у дорослих X. laevis мало плюрипотентних стовбурових клітин і з віком регенеративна здатність знижується ще більше, подібно до обмеження можливості відростити кінчик пальця у людей при дорослішанні.



Вчені зайнялися пошуком хімічних речовин, які могли б простимулювати відновлення ампутованої кінцівки дорослої тварини. У попередньому дослідженні вони з'ясували, що значною мірою цьому сприяє гормон прогестерон, проте говорити про повноцінне відрощування кінцівки не доводилося. Тому у новій роботі вони застосували цілий коктейль із п'яти хімічних сигналів, які мають стимулювати регенерацію кінцівки. До нього входили: BDNF, що може сприяти відновленню нервів; гормон росту, що покращує швидкість та здатність до регенерації; 1,4-DPCA, що запобігає надмірному розростанню фіброзної тканини; резолвін D5, що виявляє протизапальні властивості; ретиноева кислота, метаболіт вітаміну А, чию вагому роль у розвитку кінцівок хребетних давно встановлено.



Суміш активних речовин занурили у попередньо розроблені силіконові ємності з протеїном шовку у вигляді гідрогелю, названі вченими BioDome. Такі пристрої прикріпили на 24 години до рани на місці ампутації задньої кінцівки частині із 115 піддослідних жаб. Іншим тваринам прикріпили такі самі пристрої, але з самим гідрогелем без медикаментів, третіх взагалі залишили без жодного лікування. Отже, за випробуваними спостерігали протягом 18 місяців.



Що відросло у жаб під час спостереження?



У тварин із усіх трьох груп під час дослідження спостерігалося розростання м'яких тканин, проте з-поміж них були відмінності. Так, жаби, яких обробили коктейлем речовин, вже через два тижні після лікування мали складнішу структуру тканин, ніж у інших. Кінцівки тварин, до яких прикладали BioDome з ліками та без них, до 6-8 місяців відростали подібно. Однак починаючи з 9 місяця у оброблених коктейлем речовин жаб регенерація почала йти якісніше, з утворенням більш довгих та складніших кінцівок, які схожі на втрачені, зокрема, зі схожими на фаланги структурами.



Також ліки сприяли активному зростанню кісткової тканини, але цікаво, що приблизно на 12 місяці вчені спостерігали переривання утворення кісткової тканини в однаковому місці у всіх цих тварин — приблизно там, де стегнова кістка з'єднується з гомілковою, якщо порівнювати з іншою, збереженою задньою кінцівкою. Це свідчить про те, що регенерація кістки саморегулюється з урахуванням таких анатомічних меж як суглоби. Схожої фрагментації новоствореної кістки не виявили у жаб, які не отримували лікувальної суміші.

Стимулюючий коктейль також забезпечив кращу іннервацію відрослої кінцівки. У них виявилася така ж чутливість до дотиків, яка виявлялася відсмикуванням лапи, як і у жаб без ампутації. Цими новими лапами жаби могли рухати та користувалися, щоб допомагати собі орієнтуватися та плавати.



Дослідження регенерації на тканинному та клітинному рівнях вказало на кілька потенційно важливих для ініціації відновлення процесів. Однією з перших відмінностей між жабами трьох груп було загоєння ран. У тварин, до яких прикладали гідрогель, затягування рани відбувалася набагато повільніше і менш активно. У нелікованих тварин вже через кілька днів після ампутації почалося затягування країв рани всередину, тоді як у інших навіть через два тижні епітеліальна тканина не покрила рану, в якій ще інтенсивніше відбувалося розростання кровоносних судин. Причому жаби, у яких рана була найбільшою, згодом краще відрощували нову кінцівку. Вчені припускають, що велика рана дозволяє розвинутись більшій або більш щільній бластемі - накопиченню клітин, здатних до регенерації органів та частин тіла.

Таким чином автори показали, що такий короткий, лише 24 години, вплив суміші хімічних сигналів має тривалий ефект, який простежується понад рік. При цьому він не покладається на генну терапію, використання стовбурових клітин або інші складні підходи. Але вчені зазначають, що надалі слід удосконалити потенційну терапію, яка має кілька недоліків. Серед них тривалий час регенерації, неповне відтворення нормальної анатомії кінцівки і не зрозуміло, чи вдасться відтворити результати у людей. Вчені кажуть, що для пошуку відповідей наступним кроком має бути перевірка методу регенерації на ссавцях.