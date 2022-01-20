Американський стартап Zeva випробував перше у світі аеротаксі. Відео

15:01 19 січень Київ, Україна

Розроблене американським стартапом Zeva аеротаксі у формі літаючої тарілки пройшло перші льотні випробування. Тейлсітер Zero через чотири хвилини в режимі безпілотника вертикально підлітає, зависає в повітрі, виконує кілька маневрів і виконує посадку на свій «хвіст», на якому розташовані шасі.



Що таке тейлсітер?



Тейлсітерами або англійською tailsitter від слова «хвіст» називають літальні засоби вертикального зльоту та приземлення, які злітають та приземляються на свій хвіст. Це робить їх набагато менш вимогливими до злітно-посадкових майданчиків та більш маневровими.



Американський стартап Zeva розробляє один із таких електролітаків у формі літаючої тарілки Zeva Zero, в якому пасажир зможе пролітати до 80 кілометрів при швидкості до 257 кілометрів на годину головою вперед, а обличчям вниз, поки тарілка займає горизонтальне положення.



Діаметр тарілки становить 2,4 метра, а маса – 317 кілограмів. Вартість апарату оцінюють у 250 тисяч доларів, а використовувати пропонують як аеротаксі для одного пасажира або для екстрених служб, або для військових потреб.



На відео не надто вражаючий політ?



Це перші льотні випробування для Zeva Zero. Їх було чотири, у них поки що не було пасажира, вони були безпілотними і тривали трохи більше чотирьох хвилин. Так розробники продемонстрували, як чотири електрогвинти з передньої та задньої сторони тарілки можуть підняти її у повітря, дати зависнути у польоті та здійснити кілька невеликих маневрів, які імітували рулювання на невеликих швидкостях.



Коли тарілкою можна почати пілотувати, компанія не повідомила, проте випробування на неї ще чекають, щоб пройти сертифікацію. Розробники відзначають, що Zeva Zero, завдяки своїй формі та маневровості, може стати перспективним видом транспорту, який забезпечить ефективний політ у міських умовах із нульовим рівнем викидів в атмосферу.