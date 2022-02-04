Американський робот самостійно провів лапароскопічну операцію. Йому довірили свиню

15:11 03 лютий Київ, Україна

Американські вчені представили звіт про першу лапароскопічну операцію зі зшивання кишківника, проведену роботом самостійно без втручання оператора. Роботу STAR довірили з'єднання сегментів кишки живим свиням під наркозом через невеликі отвори в тілі. STAR за допомогою інфрачервоних маркерів відстежував положення тканин, самостійно планував нанесення швів, реагував на деформацію тканин, наприклад, при диханні тварини, і таким чином успішно провів операцію. У його роботу втручалися лише якщо робот повідомляв про помилку у нанесенні шва, наприклад, пропускав його. Результати роботи STAR були опубліковані у журналі Science Robotics.



Як можна довірити роботу операцію?



Насправді у хірургічних відділеннях роботи з'явилися давно — вони, наприклад, асистують лікарям, які управляють механізованими руками, спостерігаючи за пацієнтом камерами. Точність таких маніпуляцій зростає хоча б завдяки тому, що руки в робота не трясуться. Таке втручання дозволяє досягти мінімального травмування, знижує ризик інфекцій та скорочує період відновлення, а також забезпечує ефективність, безпеку та узгодженість дій незалежно від навичок та досвіду окремих хірургів.



Рівні автономії медичних роботів відрізняються від простого дистанційного управління з безперервним контролем з боку людини до автономії рівня контролю обраних роботом рішень та самостійної роботи без втручання фахівців. Найбільш відомим прикладом є хірургічна роботизована система da Vinci, що працює під контролем лікаря. Першою ж демонстрацією самостійності роботів стала проведена на свині in vivo ще у 2016 році операція з проведення анастомозу кишківника (операція щодо з'єднання сегментів кишківника накладенням швів), де втручання людини було мінімальним. Однак досі про лапароскопічні операції, тобто втручання через невеликі штучні отвори в тілі, за участю роботів відомо тільки на моделях в лабораторіях.



У цій роботі вчені з університету Джонса Гопкінса, які першими і дали роботу прооперувати свиню в 2016 році, вперше продемонстрували робота STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) з лапароскопічної операції, де він провів анастомоз кишківника живої свині під наркозом.



Що мав зробити робот?



У такому вигляді втручання як анастомоз кишківника дуже важливі такі параметри як відстань між швами, їхній розмір і натяг, що безпосередньо впливають на якість анастомозу, що, у свою чергу, покращує результати лікування пацієнтів і знижує частоту рецидивів та ускладнень після операції. Також складність операції полягає в тому, що крім необхідної для накладання швів маневровості та повторюваності рухів вона проводиться на м'яких тканинах кишківника, які створюють великі труднощі для хірургів через непередбачувані еластичні та пластичні зміни. Отже, на відміну від інших втручань і хірурги, і роботи повинні постійно пристосовуватися до непередбачуваних змін. Тому це найкраще завдання для медичних роботів, щоб перевірити їхній професіоналізм.



Крім цього робота вирішили випробувати в умовах лапароскопічної операції, а не відкритого хірургічного втручання. У таких випадках видимість обмежена тим, що бачить камера, а доступ через отвори в кілька сантиметрів. Щоб виконати операцію, STAR повинен був відстежувати стан тканин, враховувати дихання пацієнта, взаємодію інструментів з тканинами, повідомляти оператора про плановані дії, зміну планів і, звичайно, помилки.



У цьому STAR допомагали його власне програмне забезпечення та машинний зір через інфрачервоні камери та монохромний 3D-ендоскоп. Система камер дозволяє STAR самостійно відстежувати нанесені хірургами на тканини маркери, видимі в інфрачервоному діапазоні, незалежно від умов освітлення, а так планувати свої дії. Двовимірне зображення камери також використовувалося як візуальний зворотний зв'язок оператора.



Як пройшла операція?



За допомогою алгоритму, який допомагав відстежувати стан тканини, STAR самостійно оцінював, коли пацієнт не дихав, а отже, його тканини не рухалися. Вибираючи момент, робот створював два плани на накладання швів, які мали з'єднати два інфрачервоні маркери, і запитував у оператора, який йому вибрати. Щойно план дій затверджували, робот приступав до накладання швів, та знову оцінював стан тканин. Так, якщо він помічав відхилення більш ніж на три міліметри, він запитував оператора, чи є потреба змінювати встановлений план або продовжувати діяти за ним. Якщо ж накласти шов роботу не вдавалося і він, наприклад, не проходив через два шари тканини, то оператор через інтерфейс користувача самостійно накладав його, а потім STAR продовжував операцію.



За словами дослідників, хоча оператору і доводилося втручатися у разі пропуску шва або помилки при його накладенні, понад 83 відсотки завдань робот виконав самостійно. Основною метою цієї роботи було зменшити навантаження на оператора шляхом додаткових автономних функцій. У попередньому подібному експерименті, де втручання було відкритим, робот самостійно наклав менше 60 відсотків швів і не мав можливості оцінити дихання та пропонувати кілька варіантів дій. Тому представлений у цій роботі варіант STAR забезпечує помітно більшу автономність та точність.



Чи замінить цей робот хірургів?



Операції провели на чотирьох свинях, але в середньому робот упорався за 62 хвилини. Усього STAR зробив 86 швів. Через тиждень після операції тваринам провели розтин, щоб оцінити якість роботи та порівняти її з контрольною твариною, якій операцію провели вручну. Гістологічний аналіз не показав помітної різниці між експериментальною та контрольною групами, а шви виявилися однаково герметичними при перевірці тиском.



Однак поки STAR має деякі значні обмеження. Його робота все ще залежить від зручного для нього положення тканин, обмежень систем машинного зору та їхньої можливості оцінювати взаємодію інструментів з тканинами. Щоб отримати повну оцінку роботи STAR, вчені провели серію експериментів на штучних тканинах, де порівнювали роботу з ручною роботою хірургів та операціями, проведеними роботом (da Vinci) під керуванням людини. І хоча цього недостатньо, щоб мати повне уявлення про роботу STAR in vivo, проведена операція є доказом працездатності нової системи, яка забезпечить робота медичною самостійністю.

У майбутньому STAR може допомогти стандартизувати деякі операції, що не залежать від людського фактора, і знизити навантаження на хірургів і передати їм наглядову роль, щоб забезпечити безпеку операції загалом.