Американські вчені пов'язали прийом "Віагри" зі зменшенням ризику хвороби Альцгеймера

17:34 09 грудень Київ, Україна





Що досліджували автори нової роботи? Американські вчені бачать потенційні ліки для запобігання або лікування хвороби Альцгеймера в препараті силденафіл, більш відомому під торговою назвою "Віагра". Висновки зроблено на основі аналізу дії понад 1600 наявних лікарських засобів, який зазначив, що прийом силденафілу пов'язаний із зниженим шестирічним ризиком хвороби Альцгеймера на 69 відсотків. Деталі проведення дослідження оприлюднені в журналі Nature Aging.



Хвороба Альцгеймера - найпоширеніша форма деменції, і вона вражає близько шести відсотків людей старше 65 років. Попри поширеність і економічний і соціальний тягар, що супроводжує хворобу, ефективних ліків проти неї ще не знайшли. У США нещодавно схвалили препарат, який став першим за 18 років медикаментом, який отримав дозвіл на використання у разі хвороби Альцгеймера. Однак його дієвість невелика, а прийом супроводжується частими побічними діями, і низка вчених вважає надання дозволу передчасним.



Розробка нових ліків є складним і тривалим процесом, який у найкращому разі затягується на роки, а найчастіше і на десятиліття. Причин тому й одними з них є потреба у пошуку потенційно дієвої речовини, доказі її безпеки на тваринах і людях та ефективності. Прискорити проходження перших двох процедур можна, якщо розглядати як нові ліки препарати, які вже схвалені до використання і тривало застосовуються в лікарській практиці проти інших захворювань. Це тому, що не рідкісні випадки, коли засіб виявляється ефективним при лікуванні різних не пов'язаних станів. За пошуки ліків проти хвороби Альцгеймера серед уже відомих медикаментів взялися вчені Клівлендської клініки з колегами.



Як і де шукали нові ліки проти деменції?



Дослідники шукали новий препарат серед 1608 схвалених Управлінням з продовольства та медикаментів США (FDA) лікарських засобів. Пошуки здійснювали за допомогою мережевого аналізу, який враховував інформацію про 351 444 взаємодії білків у людському організмі, 15 367 взаємодій ліків з білками та 144 гени, пов'язані з тринадцятьма ендофенотипами хвороби Альцгеймера – спадковими біомаркерами захворювання, зумовленими генетичними особливостями.



Які препарати назвали потенційними ліками проти хвороби Альцгеймера?



Аналіз вказав на список із кількох відповідних препаратів. Після виключення з нього тих, хто пройшов перевірку на малій кількості піддослідних або пов'язаних з вищим ризиком хвороби Альцгеймера, ліками з найбільшим потенціалом виявився силденафіл. Відомий під торговою маркою "Віагра" препарат переважно застосовується для лікування еректильної дисфункції. Однак попередні досліди вже вказували на те, що силденафіл відновлює когнітивні здібності у мишей із проявами хвороби Альцгеймера. Тому надалі автори проаналізували базу даних про 7,23 мільйона пацієнтів, щоб з'ясувати, як пов'язаний прийом силденафілу із хворобою Альцгеймера.



З'ясувалося, що у людей, які приймають силденафіл, ризик захворіти на хворобу Альцгеймера нижче на 69 відсотків порівняно з тими, хто препарат не приймає. Наступні досліди з клітинами пацієнтів із хворобою Альцгеймера показали, що силденафіл сприяє зростанню відростків нейронів та зменшує вироблення патологічних тау-білків, пов'язаних із когнітивними порушеннями при хворобі Альцгеймера. Це може стояти за його позитивним впливом на деменцію, однак потрібно провести більше дослідів, щоб напевно говорити. Зокрема, такі клінічні дослідження допоможуть усунути обмеження цієї роботи, серед яких неможливість встановити причинно-наслідковий зв'язок між прийомом силденафілу та хворобою Альцгеймера.