Американські вчені розробили живе чорнило, яке здатне знешкодити токсини

18:23 25 листопад Київ, Україна

Американські вчені розробили живе чорнило з мікробами, які можна генетично програмувати. Придатний для 3D-друку гель складається з бактерій, запрограмованих на вироблення білків, які самостійно збираються в мережу нановолокон. Отриманий матеріал може вивільняти ліки, виводити токсини із середовища та регулювати кількість клітин у своєму складі. Результати дослідження було опубліковано у журналі Nature.



Чи друкували бактеріями раніше?



Ідея друкувати бактеріями не нова. Попередні дослідники у цій сфері випробовували друк різних видів — струминний, трафаретний, контактний та літографічний. Однак біодрук на основі екструзії, що використовується в 3D-принтерах, виявився найбільш простим і сумісним з багатьма інструментами. Це підтвердилося у кількох дослідженнях, які проводилися раніше. Зокрема, кишкову паличку E. coli поєднували з альгінатом і вичавлювали на поверхню із хлориду кальцію. На ній молекули альгінату поєднувалися між собою і утворювали гель, що твердіє. Такого ефекту вдалося досягти з ціанобактеріями. Інший "мікс" із бактеріями на основі акрилату дозволив створити живий, активний матеріал, здатний до хімічних реакцій.



Під час друку бактеріями дослідники зустрічалися з різними труднощами. Наприклад, нанесений живий матеріал збільшувався втричі, втрачав пружність і в'язкість або «працював» лише з одним типом клітин. При цьому вчені досі не використали у повному обсязі можливість генетично програмувати бактерії.



Як вдалося створити «живе чорнило»?



Біочорнила повинні бути досить рідкими, щоб легко наноситися, і в той самий час досить в'язкими, щоб зберігати форму. Також вони повинні складатися з біосумісних речовин, які створюють сприятливі умови для зростання живих клітин. Зазвичай при цьому використовували речовину, що імітує позаклітинний матрикс. Однак у новому дослідженні вчені з Гарвардського університету, Гарвардської медичної школи та Північно-Східного університету змінили позаклітинний матрикс бактеріальної плівки E. coli, щоб вона сама служила чорнилом.



Для забезпечення потрібної в'язкості та пружності вчені запрограмували бактерії на утворення білкових полімерних молекул у вигляді оточених нановолокон, що зв'язуються один з одним. Вони надихалися фібрином - білком, що відповідає за згортання крові та виникнення тромбів. Потім бактеріальні культури профільтрували, щоб сконцентрувати нановолокна, що виробляються ними, і отримали еластичний гідрогель.



Щоб чорнила могли виконувати певні функції, у гідрогель додали бактерії E. coli. У першому експерименті їх генетично запрограмували так, щоб вони могли синтезувати та виділяти протипухлинний азурин білок. Таким чином, створили потенційний живий терапевтичний матеріал, придатний до 3D-друку. У наступному експерименті вчені у такий же спосіб «навчили» бактерії в матеріалі ізолювати токсичну хімічну речовину бісфенол А. Насамкінець дослідники запрограмували бактерії так, щоб можна було контролювати їхнє розмноження або загибель. Це необхідно, щоб регулювати збільшення або зменшення кількості живих чорнил.



Навіщо використовуватимуть живе чорнило?



Експерименти продемонстрували, що біосумісні речовини можна створювати за допомогою генної інженерії та мінімальної обробки. Додаючи в чорнило з таких речовин запрограмовані бактерії, дослідники одержують живі матеріали для 3D-друку. Як довели вчені, один із таких матеріалів може виробляти протипухлинний препарат азурин — єдиний відомий білок бактеріального походження, що викликає загибель ракових клітин.



Інший матеріал здатний ізолювати токсичний бісфенол А - речовину, що використовується під час виробництва пластмаси. Вона негативно впливає на здоров'я дітей, може бути пов'язана з діабетом і серцево-судинними захворюваннями. За добу живе чорнило змогло ізолювати 27 відсотків бісфенолу А з навколишнього середовища.



Крім того, винайдене «живе чорнило» можна запрограмувати так, щоб керувати його кількістю. Бактерії розмножуватимуться чи помиратимуть залежно від потреб учених.



Згодом отримане чорнило можна адаптувати для інших медичних застосувань. Його можна поєднати з іншими технологіями, наприклад, використанням живих клітин у будівельних матеріалах. Це може бути корисно для будівництва в космосі або позаземних середовищах, де ресурси будуть обмеженими, а доставка матеріалів — складною через несприятливі для людей умови.