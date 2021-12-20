Американські вчені встановили взаємозв'язок між хронічним стресом та прискореним старінням

20:14 08 грудень Київ, Україна

Згідно з дослідженням американських учених, велика кількість стресу у житті пов'язана з прискоренням біологічного старіння навіть у молодих здорових людей, проте зв'язок модулюється рисами психологічної стійкості. Так, люди, яким добре вдається контролювати себе та свої емоції, суттєво зменшують або навіть усувають зв'язок між стресом та прискоренням старіння, йдеться у статті журналу Translational Psychiatry.



Як впливає стресове життя на організм?



Хоча короткочасний стрес може бути корисним, тривалий і сильний стрес негативно впливає на здоров'я. Наслідком його часто бувають психіатричні та фізичні порушення, включаючи серцево-судинні та метаболічні розлади, погіршення настрою, залежності та інші. Однією з причин такого впливу є те, що стрес може погіршувати психологічну стійкість людини, зменшуючи самоконтроль, з чого може випливати велика схильність до вживання шкідливих речовин, таких як алкоголь, тютюн та наркотики, а також зменшувати мотивацію до здорової діяльності, наприклад, активного способу життя, дотримання раціонального харчування тощо. Крім цього, стрес безпосередньо впливає на фізіологічні процеси в організмі, які залучені в процесах запалення та регуляції гормонів. Цікаво, що ці ж процеси пов'язують зі старінням і деякі дослідження вказували на те, що стрес може призводити до прискореного старіння організму. Але вчені Єльського університету зацікавилися, чи має значення психологічна стійкість людини, якщо говорити про вплив стресу на старіння.



Як з'ясувати, чи допомагає стресостійкість залишатися молодими?



Людський вік буває біологічним та хронологічним. В побуті ми використовуємо хронологічний, що позначає час з народження, але на відміну від нього, біологічний вік вказує на фактичне зношування організму, враховуючи вікові зміни, які встигли в ньому відбутися. На нього впливає безліч факторів як внутрішніх, так і зовнішніх, тому біологічний вік двох народжених в один день людей може бути різним. Сучасні технології дозволяють його виміряти різними способами, одним із найточніших серед яких є епігенетичний годинник. Це метод визначення біологічного віку, заснований на вивченні метилювання ДНК (не пов'язаних з нуклеотидною послідовністю змін до ДНК), характер якого корелює з віком.



У новій роботі автори використовували епігенетичний годинник GrimAge, щоб з'ясувати, як пов'язаний стрес із маркерами біологічного старіння у молодих та середнього віку людей. Для цього до дослідження залучили 444 здорових учасників віком від 18 до 50 років. Вони здали кров для вивчення маркерів біологічного віку, рівня інсуліну, глюкози та пов'язаного зі стресом гормону кортизолу. Також учасники пройшли співбесіду з лікарем для оцінки їхнього психологічного стану, включаючи переживання протягом життя стресу та стійкості до нього.



Якого висновку дійшли вчені про зв'язок стресу зі старінням?



Учасники, у яких було більше стресових подій, мали більший біологічний вік, ніж хронологічний, вказуючи на прискорене старіння. Відмінності залишилися навіть після врахування таких змінних, як вік, стать, шкідливі звички, сімейний статус, індекс маси тіла, раса, освіта та дохід. З них лише індекс маси тіла та куріння надали частковий опосередкований вплив на біологічний вік. Прискорене старіння виявилося пов'язаним і з більшою інсулінорезистентністю та чутливістю до стресу надниркових залоз, які виробляють гормон кортизол.

Але що важливо, здатність контролювати свої емоції та поведінка виявилася вагомішою від кількості стресу. Люди, які переживали багато стресу, але могли себе контролювати, мали суттєво нижчий показник біологічного віку за тих, хто мав у житті стільки ж чи навіть менше стресу, але гірше керував емоціями та собою. Крім того, самоконтроль зменшував зв'язок рівня стресу та прискорення старіння з показником інсулінорезистентності.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що навіть у молодих здорових людей багато стресу призводить до прискореного старіння. Але головне, що на цей зв'язок значно впливає емоційне регулювання і самоконтроль. Це означає, що підвищення психологічної стійкості через удосконалення навичок управління емоціями та діями може допомогти уникнути прискореного старіння організму та пов'язаних з цим наслідків, зокрема, серцевих та метаболічних захворювань та передчасної смерті. Втім, побудова цього дослідження не дозволяє говорити про причинно-наслідкові зв'язки, через що вчені наголошують на необхідності проведення додаткових вивчень.