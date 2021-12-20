Американські вчені відкрили новий вид клітин, що бере участь у регуляції серцебиття

07:30 29 листопад Київ, Україна

Американські дослідники відкрили новий тип клітин у серці тварин та людини, що належать до групи гліальних. Як показали досліди з ембріонами рибок, гліальні клітини беруть участь у регуляції частоти та ритму серцевих скорочень. Подальші дослідження цих клітин можуть допомогти краще зрозуміти та лікувати вроджені хвороби серця, що супроводжуються розладами серцебиття. Стаття опублікована в журналі PLOS Biology.



Що це за гліальні клітини?



Гліальними називають допоміжні клітини нервової системи, які разом називаються глією. Вони виконують важливу роль, створюючи відповідне для функціонування нейронів мікросередовище. Серед функцій глії є забезпечення опори нейронам, постачання ними поживних речовин, сприяння комунікації між ними та їхній захист. Різні типи глії є і добре вивчені в центральній нервовій системі, тобто головному та спинному мозку. Тим часом розгалужена мережа нейронів присутня і в периферичній нервовій системі, сукупності нервів, які розташовані поза центральною нервовою системою та контролюють усі органи організму. Гліальні клітини периферичної нервової системи, які можуть регулювати роботу її нейронів, є маловивченими. Раніше схожі на них клітини виявляли у селезінці, підшлунковій залозі, легенях та шкірі. Також у серці помічали властиві гліальним клітинам процеси. Зокрема, дослідження вказує на те, що після хірургічного втручання на серце, частина його клітин експресує маркери астроцитів — одного з типів гліальних клітин центральної нервової системи. Тому вчені з Університету Нотр-Дам вирішили дослідити статус глії у серцевій тканині.



Як шукали у серці гліальні клітини?



Вчені обрали комбінований підхід для повнішого опису клітин серця. Досліди проводили на зручних у вивченні рибках даніо реріо та мишах, а також на людських серцевих тканинах для порівняння. Зокрема, вони провели покадрову зйомку за допомогою конфокальної мікроскопії, щоб отримати якісні тривимірні зображення клітин та їхньої структури. Крім цього, провели «картування долі» (fate mapping) клітин зародків людини, що дозволяє визначити походження окремих клітин та тканин дорослого організму. Нарешті, вчені застосували генну інженерію на даніо реріо, щоб з'ясувати роль окремих клітин серця.



Що виявили у серці тварин?



Дослідники дійсно виявили в серцевій тканині гліальні клітини, які експресують відразу кілька маркерів астроцитів. Ця популяція клітин виявилася присутньою у всіх трьох досліджуваних видів - риб, мишей та людини. Її назвали сполучною глією (nexus glia), оскільки у дорослих ці клітини формують мережеву систему з нейронами та взаємодіють з їхніми синапсами. Як показує вивчення ембріональних тканин, клітини серцевої глії походять із клітин нервового гребеня зародка, які згодом мігрують у серце, де починають диференціюватися.



Досліди на тваринах дозволяють припустити, що відкриті клітини беруть участь у регуляції серцебиття. При вилученні клітин із усього серця, вихідного тракту чи шлуночка в ембріонів випробуваних рибок спостерігалася аритмія з прискореним серцебиттям, яке зазвичай описують як шлуночкова тахікардія. Стан може призводити до небезпечної для життя фібриляції шлуночків, коли останні не можуть ефективно скорочуватися та прокачувати через себе кров із ризиком зупинки серця. Також генетична мутація, за якої порушується розвиток сполучної глії, призводила до розладів ритму серцебиття.



Вчені виявили нову групу клітин у серці, які демонструють роль регуляторів частоти та ритмічності серцевих скорочень принаймні під час ембріонального розвитку. Поки невідомо, чи відіграють ту ж роль клітини серцевої глії у мишей та людей, як у рибок, — це вимагає проведення додаткових досліджень. Але автори припускають, що відкриті клітини можуть бути причетні до низки вроджених серцевих захворювань, що супроводжуються порушеннями ритму та частоти скорочень серця.