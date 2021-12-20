Американські вчені виявили новий спосіб лікування пневмонії

09:44 18 листопад Київ, Україна





Чому вчені шукають нові способи лікування пневмонії? Американські дослідники знайшли спосіб посилити реакцію імунних клітин у легенях на поширений збудник пневмонії – Streptococcus pneumoniae, або пневмокок. Їхні досліди вказують на те, що пригнічення активності протизапальної молекули ЕЕТ антагоністом її рецепторів сприяє посиленню запальних процесів та фагоцитарної здатності макрофагів у легенях. Про свої результати вчені повідомили в Journal of Clinical Investigation.



Інфекції нижніх дихальних шляхів – одна з основних причин смерті дорослих та дітей у всьому світі. Поширеною їхньою формою є пневмонія або запалення легенів, викликана бактеріальними збудниками, найчастіше - пневмококом (Streptococcus pneumoniae) та клебсієлою пневмонією (Klebsiella pneumoniae). Основою лікування бактеріальної пневмонії є антибіотики, які через поширення антибіотикорезистентності стають все менш ефективними. Деякі вчені припускають, що допомогти може інший підхід. Крім того, щоб націлювати медикаменти на збудників, можна націлитись на імунні клітини пацієнта, змусивши їх краще боротися із патогенами.



Ключову роль в очищенні легенів від бактерій при пневмонії грають макрофаги – здатні до поглинання патогенів імунні клітини – які знаходяться у альвеолах легенів. Їхня активність зростає у разі виникнення викликаних інфекцією прозапальних процесів. У той самий час окремі молекули організму стримують запалення, що в інших випадках є корисним захисним механізмом від зайвих ушкоджень тканин, але у разі інфекції легенів може заважати одужанню. Подумавши про це, вчені з Національного інституту гігієни довкілля США спробували знайти спосіб безпечно посилити активність макрофагів.



Як розпочали пошуки?



Увагу вчених привернули сполуки, що виявляють протизапальні властивості – епоксиейкозатрієнові кислоти (epoxyeicosatrienoic acids, EET). У організмі вони природно розщеплюються на менш активні речовини розчинними ферментами епоксид гідролазами (soluble epoxide hydrolase, sEH). Тому вчені подумали, що дію sEH можна посилити або доповнити за допомогою медичного втручання, завдяки чому зменшиться протизапальна дія ЕЕТ, а отже, макрофаги зазнають меншого стримування та зможуть активніше боротися з бактеріями у легенях. Дослідження можливості використання такого підходу до лікування пневмонії перевіряли у дослідах на лабораторних мишах.



Спочатку вчені провели експерименти з мишами з бактеріальною пневмонією, які мали відключені гени, відповідальні за вироблення sEH. Так вони хотіли краще зрозуміти роль ЕЕТ у регуляції роботи макрофагів. Додатково вчені простежили стан хворих тварин, яким активність sEH штучно пригнічували за допомогою препаратів.



Що показали досліди на тваринах?



У мишей з неробочим геном ферментів sEH або медикаментозним пригніченням sEH спостерігалося погіршення здатності очищати легені від бактерій S. pneumoniae, але не K. pneumoniae. Макрофаги цих тварин виробляли істотно більше ЕЕТ і мали знижену здатність до фагоцитозу, тобто поглинання, бактерії. Як показав аналіз результатів, sEH є важливою сполукою для запуску низки прозапальних молекул, що сприяють фагоцитарній активності імунних клітин. Замість застосування антагоніста рецепторів ЕЕТ EEZE (що зв'язується з рецепторами ЕЕТ і таким чином не дозволяє зв'язатися з ними самим молекул ЕЕТ) призвело до того, що миші посилили здатність макрофагів до фагоцитозу, що допомогло запустити прозапальні реакції і зменшити кількість бактерії в легенях. Подібні результати сS. pneumoniae отримали вчені, коли провели досліди з людськими макрофагами легенів та крові та бактеріями у пробірках.



Вчені роблять висновок про те, що у деяких людей, яким важче вилікуватися від пневмонії, може бути порушена, наприклад, унаслідок генетичних особливостей, продукція ЕЕТ (надмірна) або sEH (недостатня). Їм, а також тим, що захворіли на антибіотикорезистентні штами бактерій, можуть допомогти препарати, схожі на EEZE. Тобто ліки, які зможуть тимчасово ліквідувати стримувач запальних процесів та допомогти макрофагам очищати легені. Досліди на мишах не виявили серйозних побічних ефектів від такого втручання, але необхідно провести додаткові дослідження, аби зрозуміти потенційні наслідки.