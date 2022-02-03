Американські студенти запустили дрон за кресленнями да Вінчі

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Що вигадав да Вінчі? За кресленнями Леонардо да Вінчі, яким понад 500 років, студенти з університету Мериленду втілили в життя дрон із штопороподібним пропелером. Однак, на відміну від твору художника, у сучасного прототипу таких пропелерів чотири. Дерево та шкіру з первісної концепції замінили пластиком, а в повітря апарат піднімають електродвигуни. Політ дрону представили на конференції Transformative Vertical Flight 2022, а коротко про роботу повідомляє CNET.



За сотні років до перших польотів людиною, у 1480-х роках, італійський художник та винахідник Леонардо да Вінчі намітив ескіз літального засобу. Він повинен був вертикально злітати та приземлятися за допомогою єдиного гвинта у формі спіралі та бути повністю пасажирським транспортним засобом. Втім, не маючи таких функціональних матеріалів, як сьогодні, а також компактних джерел енергії, сучасних систем управління та програмного забезпечення для проєктування, яке допомогло б вирахувати аеромеханіку та динаміку польоту, підняти у повітря свій винахід да Вінчі навряд чи зміг би. На відміну від студентів з університету Мериленду, які використовували напрацювання художника в рамках конкурсу зі студентського дизайну, організованого Американським вертолітним співтовариством (The Vertical Flight Society).





Використовуючи сучасні інструменти прототипування та моделювання, команда дослідників переосмислила дизайн да Вінчі та спроєктувала апарат вертикального зльоту та посадки на основі концепції «повітряного гвинта». Представлений цього року на конференції Transformative Vertical Flight 2022 апарат є втіленням проєкту в життя в рамках дипломного проєкту одного зі студентів Остіна Прете (Austin Prete).





Як підлаштувати проєкт півстолітньої давності під реальність?



У дрона є чотири штопороподібні крила, зроблені з пластику, але замість того, щоб хтось вручну крутив (або качав) їх, як пропонував да Вінчі, вони заводяться електродвигунами. Рух заснований на невеликих змінах швидкості обертання гвинта для нахилу в той чи інший бік. Основна підйомна сила створюється завдяки повітряному вихору над поверхнею гвинта. Таким чином він утворює зону низького тиску, яка збільшує підйомну силу.



Моделювання показує, що вихор формується вздовж зовнішнього краю плоскої поверхні гвинта, спірально спускаючись по всій конструкції і таким чином створюючи тягу. Таким чином, ймовірно, політ апарату обумовлений цими повітряними потоками, які, спускаючись вниз, штовхають дрон вгору. Хоча Прете побудував лише невеликий безпілотник, він вважає, що ця технологія може спрацювати і з літальним апаратом, що є досить великим, щоб перевозити людину.

Також, як відомо, Леонардо да Вінчі захоплювався орнітоптерами — літальними апаратами, що підіймаються в повітря, махаючи крилами подібно до птахів або комах. І його ідеї досі живуть у сучасних технологіях. Наприклад, nauka.ua розповідала, як напівграмовий дрон наділили м'якими крилами, з якими той зміг зробити сальто, а схожа на крила жука-носорога конструкція допомогла дрону не збитися з польоту навіть після зіткнення.