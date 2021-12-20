Американські планетологи представили свою модель можливого існування океанів під поверхнями супутників Урану

13:18 18 листопад Київ, Україна





Що ми знаємо про супутники Урану? Американські планетологи оцінили можливість існування рідкісних океанів під поверхнями супутників Урану , Титанії та Оберона. Так, навіть незважаючи на припливне нагрівання від Урана, їхнє власне ядерне тепло здатне вберегти багаті на аміак водоймища в рідкому стані. Свою модель термічної еволюції Титанії та Оберона дослідники опублікували в журналі Icarus. За їхніми словами, вона підійде й іншим супутникам Урану.



У сьомої від Сонця планети нашої системи, Урана, на цей момент відомо 27 природних супутників, з яких прийнято виділяти лише п'ять найбільших (і круглих) – Міранду, Аріель, Умбріель, Титанію та Оберон. Однак через те, що планета розташована далеко, близько підібратися до неї зміг лише «Вояджер-2» у 1986 році. Хоча крижані планети-гіганти, Уран та Нептун є відносно незвіданим класом планет, сьогодні ми знаємо багато таких навколишніх зірок. А оскільки більшість нашої інформації про свої власні крижані планети отримано завдяки прольотам ще в 1980-х роках, інтерес до них зростає.



Обліт системи Урану за допомогою космічного корабля "Вояджер-2" приніс кілька зображень, що розкривають геологію поверхні кожного з цих супутників. Втім, після Вояджера-2 астрономи постійно знаходили підповерхневі океани на крижаних супутниках із зовнішньої частини Сонячної системи. За останні 30 років дослідження з космічних апаратів показали, що багато з цих тіл є «океанічними світами», що мають великі обсяги рідкої води під своїми крижаними панцирами. І у своїй роботі дослідники Аризонського та університету Каліфорнія Санта Круз Карвер Бієрсон (Carver J. Bierson) та Франціс Німмо (Francis Nimmo), з огляду на можливість нових місій на Урані, вирішили змоделювати теплову еволюцію його супутників, щоб обчислити ймовірність існування у них підповерхневих океанів.

Як тече океан під льодом?



Два основні внутрішні джерела тепла для крижаних супутників – це припливне нагрівання та процеси ядерного розпаду в ядрах тіл. Приливні сили Урана зіграли свою роль у геологічній активності його супутників, Міранди та Аріеля. Однак вони близькі до своєї планети-господаря, а приливне нагрівання різко знижується в міру віддалення від неї. Таким чином, очікувати на його значний вплив для зовнішніх супутників, Титанії та Оберона, не варто.



Втім, ще одним джерелом тепла може бути ядерний розпад у ядрі. Він, наприклад, підтримує розігріте до п'яти тисяч градусів ядро Землі рідким, яке зберігає наше магнітне поле. Його й вирішили розрахувати для Титанії та Оберона у цій роботі — чи вистачить його тепла, щоб зберегти їхні підповерхневі океани у рідкому вигляді.



Які океани можуть бути на Титанії та Обероні?



Використовуючи цю модель, вчені виявили, що одного нагрівання реакціями ядерного розпаду недостатньо для утворення океану на невеликих супутниках Урану Міранда, Аріель або Умбріель. Але більші супутники – Титанія та Оберон – могли б створити значні підповерхневі океани, які можуть зберігатися протягом мільярдів років. Для всіх супутників, крім Міранди (яка значно менша і менш щільна), поверхневі теплові потоки становлять від 1 до 4 мегават на кожен квадратний метр поверхні. Тому для Титанії та Оберона приливний нагрів не потрібен, хоча він, безумовно, сприяв би збереженню океану.



Тривалість життя будь-якого підповерхневого океану, що утворюється, контролюється швидкістю, з якою тепло втрачається через крижану оболонку. Якби оболонки Титанії та Оберона були непористими, їхні океани зникли б ще пів мільярда років тому. Однак, якщо крижаний панцир пористий, теплопровідність значно знизиться. А якщо в океані є аміак, температура плавлення також знизиться, що зменшить потік тепла з океану.



Таким чином, модель передбачає, що якби пористість крижаної оболонки Оберона або Титанії становила понад 12 відсотків, а аміаку в океані було більше 10 відсотків, тепло від радіоактивного розпаду в ядрі могло б забезпечити достатнє тепло для підтримки рідкого океану завтовшки більше кілометра.