SpaceX виведе на орбіту український супутник. Трансляція

15:37 13 січень Київ, Україна





29-хвилинне вікно для запуску відкривається о 10:25 за місцевим часом або о 17:25 за київським часом.



Компанія SpaceX Ілона Маска 13 січня має вивести на орбіту український супутник "Січ-2-30". Супутник запустять із бази міста Канаверал, розташованого у Флориді (США), за допомогою ракети-носія Falcon 9. Місія називається Transporter-3.29-хвилинне вікно для запуску відкривається о 10:25 за місцевим часом або о 17:25 за київським часом.

Трансляцію запуску можна буде переглянути на каналі SpaceX на YouTube. Вона розпочнеться о 17:15 за Києвом.

Голова Державного космічного агентства (Держкосмос) Володимир Тафтай у коментарі повідомив, що загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких – послуги SpaceX.

"Близько 110 мільйонів гривень інвестувало КБ "Південне" та 140 мільйонів гривень було виділено з держбюджету", - уточнив він.

Востаннє Україна запускала свій супутник під егідою Держкосмосу – "СІЧ-2" – у 2011 році до 20-річчя незалежності. Тоді ракетою-носієм стала українсько-російська ракета "Дніпро", створена на базі випущених ще за СРСР балістичних ракет РС-20, що підлягають утилізації в рамках американо-російських договорів з ядерного роззброєння. Запуск проводився з російського космодрому. Але через втрату енергопостачання цей космічний апарат замість запланованих п'яти років експлуатації пробув на орбіті лише 16 місяців. Тому виникла потреба у створенні нового космічного апарату.



Супутник дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "СІЧ-2-1", він же "СІЧ-2-30" став фактично модифікацією втраченого "СІЧ-2". Його можна сміливо назвати "космічним довгобудом", адже розробку цього космічного апарату розпочали ще у 2013 році. Запуск розробленого та побудованого у КБ "Південне" у Дніпрі супутника планувався спочатку на 2017 рік. Проте через події 2014 року та фактичний розрив українсько-російської кооперації в космосі шанс потрапити на орбіту у нього з'явився лише зараз.



Раніше запуск супутника "СІЧ-2-30" планувалося здійснити до кінця 2021 року.