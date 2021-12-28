NASA представили 50-секундний трек шуму, що походить від супутника Юпітера Ганімеда

12:47 28 грудень Київ, Україна

NASA представили 50-секундний трек, який записав апарат "Юнона", наблизившись до супутника Юпітера Ганімеда. Це перше за двадцять років зближення з тілом, а на аудіо дані одного з інструментів "Юнони" Waves, який він зібрав, перетинаючи магнітосферу супутника.



Як зблизилися супутник та «Юнона»?



Система Юпітера стала однією з найдосліджуваніших за останні два з половиною десятиліття. І головною по найбільшій і найпотужнішій планеті Сонячної системи стала «Юнона» — на орбіті газового гіганта вона перебуває з липня 2016 року. І 7 червня цього року, на 34-му прольоті повз Юпітер, вона здійснила найближчий проліт над Ганімедом — його супутником, а за сумісництвом найбільшим супутником Сонячної системи взагалі (Ганімед більше Меркурія). Тоді йому вдалося сфотографувати поверхню супутника на відстані близько тисячі кілометрів.



Під час цього зближення "Юнона" була на відстані 1038 кілометрів від поверхні Ганімеда, пролітаючи його зі швидкістю 67 тисяч кілометрів на годину. І змогла зібрати інформацію не лише за допомогою своїх камер JunoCam, що працюють в оптичному діапазоні світла, та навігаційної Stellar Reference Unit, але й послухати супутник завдяки інструменту Waves.

Він замислювався як експеримент на «Юноні», який допоміг би розібратися з електромагнітним випромінюванням Юпітера, а також поширенням хвиль у плазмі. Waves повинна принести інформацію про взаємодію магнітосфери Юпітера з атмосферою планети, зокрема, щодо полярного сяйва. Він чутливий до радіочастот в діапазоні від 50 герців до 40 мегагерців, і при тісному наближенні "Юнони" до системи гігантів йому вдалося зафіксувати перехід апарату з однієї частини магнітосфери Ганімеда в іншу.



Що ми чуємо?



На представленому NASA відео можна почути перетворене на звуки, до яких чутливе вухо людини, зібране випромінювання в діапазоні від 10 до 50 кілогерців.

Якщо уважно прислухатися, можна почути (і побачити на візуалізації) різкий перехід до вищих частот – це перехід «Юнони» в інший регіон магнітосфери Ганімеда. Дані ще аналізуються, проте вчені вважають, що зафіксована зміна частоти може свідчити, що «Юнона» перейшла з нічного на денний бік супутника.



Як головна за найбільшою системою в нашій Сонячній, «Юнона» принесла нам безліч цікавого про Юпітер. Саме вона спостерігала за перші 20 своїх орбіт особливі юпітеріанські полярні сяйва - світанкові бурі - від початку до кінця. І вона створила зображення Ганімеда, у якого «Габбл», до речі, знайшов водяну пару в атмосфері.