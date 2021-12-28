NASA представили 50-секундний трек шуму, що походить від супутника Юпітера Ганімеда

12:47 28 грудень Київ, Україна

NASA представили 50-секундний трек, який записав апарат "Юнона", наблизившись до супутника Юпітера Ганімеда. Це перше за двадцять років зближення з тілом, а на аудіо дані одного з інструментів "Юнони" Waves, який він зібрав, перетинаючи магнітосферу супутника.

Як зблизилися супутник та «Юнона»?

Система Юпітера стала однією з найдосліджуваніших за останні два з половиною десятиліття. І головною по найбільшій і найпотужнішій планеті Сонячної системи стала «Юнона» — на орбіті газового гіганта вона перебуває з липня 2016 року. І 7 червня цього року, на 34-му прольоті повз Юпітер, вона здійснила найближчий проліт над Ганімедом — його супутником, а за сумісництвом найбільшим супутником Сонячної системи взагалі (Ганімед більше Меркурія). Тоді йому вдалося сфотографувати поверхню супутника на відстані близько тисячі кілометрів.
 
Фото: Фотография из навигационной камеры Stellar Reference Unit, которая поймала темную сторону Ганимеда в свете от Юпитера / NASA, JPL-Caltech, SwRI

Під час цього зближення "Юнона" була на відстані 1038 кілометрів від поверхні Ганімеда, пролітаючи його зі швидкістю 67 тисяч кілометрів на годину. І змогла зібрати інформацію не лише за допомогою своїх камер JunoCam, що працюють в оптичному діапазоні світла, та навігаційної Stellar Reference Unit, але й послухати супутник завдяки інструменту Waves.
Він замислювався як експеримент на «Юноні», який допоміг би розібратися з електромагнітним випромінюванням Юпітера, а також поширенням хвиль у плазмі. Waves повинна принести інформацію про взаємодію магнітосфери Юпітера з атмосферою планети, зокрема, щодо полярного сяйва. Він чутливий до радіочастот в діапазоні від 50 герців до 40 мегагерців, і при тісному наближенні "Юнони" до системи гігантів йому вдалося зафіксувати перехід апарату з однієї частини магнітосфери Ганімеда в іншу.

Що ми чуємо?

На представленому NASA відео можна почути перетворене на звуки, до яких чутливе вухо людини, зібране випромінювання в діапазоні від 10 до 50 кілогерців.
Якщо уважно прислухатися, можна почути (і побачити на візуалізації) різкий перехід до вищих частот – це перехід «Юнони» в інший регіон магнітосфери Ганімеда. Дані ще аналізуються, проте вчені вважають, що зафіксована зміна частоти може свідчити, що «Юнона» перейшла з нічного на денний бік супутника.

Як головна за найбільшою системою в нашій Сонячній, «Юнона» принесла нам безліч цікавого про Юпітер. Саме вона спостерігала за перші 20 своїх орбіт особливі юпітеріанські полярні сяйва - світанкові бурі - від початку до кінця. І вона створила зображення Ганімеда, у якого «Габбл», до речі, знайшов водяну пару в атмосфері.