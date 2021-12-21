12:39 20 грудень Київ, Україна

Компанія Hyundai представила чотириколісну платформу MobED, незалежна підвіска якої дозволила покататися похилими поверхнями з навантаженням з башти з келихів. За словами розробників, на платформу можна поставити дитячий візок, ваше замовлення по доставці або телевізор. Як MobED утримує рівновагу, Hyundai планує представити на конференції CES 2022.



Чому роботи досі не возили келихи із шампанським?



Наземні роботизовані системи вміють тримати рівновагу і рухатися по непередбачуваних поверхнях, які можуть відрізнятися за висотою, характеристиками тертя та нахилами. Однак для автономного руху вони є значними перешкодами, адже робот повинен мати можливості самостійно підлаштовуватися під нові умови.



Інженери пропонують автономним роботам кілька різних стратегій, які допоможуть їм долати дороги за межами лабораторій. Статичні підходи визначають міцні механічні системи, з якими роботу має бути однаково на дорожні проблеми. Як, наприклад, у такого звичайного колісного робота, якого, щоб він міг тримати рівновагу, наділили «руками», щоб той міг спиратися ними на стіни і утримувати своє положення. Його довелося наділити ними, оскільки фіксованим конструкціям складно адаптуватись.



Також існують активно- та пасивно адаптивні методи, що допомагають роботам регулювати свої фізичні властивості на різних етапах складнощів свого руху. Наприклад, регулювати діаметр коліс, перез’єднувати підвіску чи навіть змінювати довжину своїх ніг. Такі роботи вимагають багато енергії для контролю та зміни свого режиму пересування, проте пропонують максимальну гнучкість і набагато менші ризики впасти внаслідок несподіваної зміни висоти.



Що пропонує Hyundai?



Робот MobED, представлений Hyundai, вміє адаптуватися до перешкод. Він має чотири колеса, залежно від висоти яких змінюється положення платформи завдяки незалежній підвісці. Так він утримає на собі будь-яке, навіть не надто стійке навантаження, як вежу з келихів. Ця підвіска дозволяє платформі переміщатися у складних міських умовах, вільно регулюючи колісну базу та кути повороту.



Hyundai передбачає, що установка є модульною і її можна масштабувати для розміщення людини, але поки її розмір становить 67 сантиметрів завдовжки, 60 сантиметрів завширшки і 33 сантиметри заввишки. Вага складає 50 кілограмів і зможе везти на собі коляску з дитиною, телевізор, штатив для камери або ваше замовлення по доставці.





Завдяки тому, що кожне з чотирьох коліс робота в пневматичних шинах оснащене трьома двигунами та системою керування, MobED вміє обертатися на місці та проходити круті повороти. Оскільки висота платформи також регулюється, вона залишається на одному рівні з колесами, отже доручений їй вантаж не постраждає від заїзду MobED на високий підйом.



Колісна база може збільшуватись до 65 сантиметрів, щоб не скидати швидкість при маневрах або, навпаки, зменшуватись до 45 сантиметрів. Робот розвиває максимальну швидкість до 30 км/год та здатний проїжджати чотири години з одним зарядом акумулятора. За словами розробників, платформа зможе їздити як автономно, так і в управлінні.