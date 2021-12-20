"Коктейль" із вакцин покращує захист від коронавірусу - дослідження

Змішування препаратів AstraZeneca або Pfizer з вакцинами Moderna або Novavax значно збільшує кількість антитіл та Т-клітин, що протидіють COVID-19.
Про це заявили дослідники з Оксфордського університету.
Як повідомляє The Guardian, вчені з'ясували, що найсильніша імунна відповідь спровокувала поєднання вакцин AstraZeneca і Novavax.
У дослідженні взяли участь 1070 осіб. Вони зробили перше щеплення вакцинами AstraZeneca або Pfizer, а через 9 тижнів отримали другу дозу Модерна або Novavax.
У тих, хто вперше щепився Pfizer, після другої дози вакциною Moderna утворилося в 1,3 раза більше антитіл, ніж після двох доз Pfizer.
У той самий час, після уколу Novavax антитіл було на 20% менше.
Також поєднання вакцин Pfizer і Novavax виявилося ефективнішим, ніж щеплення двома дозами AstraZeneca. Однак це поєднання спровокувало менше антитіл, ніж дві дози Pfizer.
У тих, хто поєднав вакцини AstraZeneca та Modernа, кількість антитіл до COVID-19 збільшилася в 17 разів, якщо порівнювати з людьми, які двічі щеплювалися AstraZeneca.
Серед учасників дослідження, які отримали щеплення AstraZeneca та Novavax, цей показник був у 4 рази вищим.
Про це заявили дослідники з Оксфордського університету.
Як повідомляє The Guardian, вчені з'ясували, що найсильніша імунна відповідь спровокувала поєднання вакцин AstraZeneca і Novavax.
У дослідженні взяли участь 1070 осіб. Вони зробили перше щеплення вакцинами AstraZeneca або Pfizer, а через 9 тижнів отримали другу дозу Модерна або Novavax.
У тих, хто вперше щепився Pfizer, після другої дози вакциною Moderna утворилося в 1,3 раза більше антитіл, ніж після двох доз Pfizer.
У той самий час, після уколу Novavax антитіл було на 20% менше.
Також поєднання вакцин Pfizer і Novavax виявилося ефективнішим, ніж щеплення двома дозами AstraZeneca. Однак це поєднання спровокувало менше антитіл, ніж дві дози Pfizer.
У тих, хто поєднав вакцини AstraZeneca та Modernа, кількість антитіл до COVID-19 збільшилася в 17 разів, якщо порівнювати з людьми, які двічі щеплювалися AstraZeneca.
Серед учасників дослідження, які отримали щеплення AstraZeneca та Novavax, цей показник був у 4 рази вищим.
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