"Коктейль" із вакцин покращує захист від коронавірусу - дослідження

«Цей висновок має важливе значення для країн з низьким рівнем прибутку, які ще не завершили свої кампанії первинної вакцинації. Оскільки він передбачає, що можна забезпечити захист від COVID-19 без мРНК-вакцин і, отже, ультрахолодних сховищ. Ці дві вакцини (AstraZeneca та Novavax) можна зберігати у холодильнику», - зазначили вчені.