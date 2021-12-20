"Коктейль" із вакцин покращує захист від коронавірусу - дослідження

16:41 07 грудень Київ, Україна

Змішування препаратів AstraZeneca або Pfizer з вакцинами Moderna або Novavax значно збільшує кількість антитіл та Т-клітин, що протидіють COVID-19.

Про це заявили дослідники з Оксфордського університету.

Як повідомляє The Guardian, вчені з'ясували, що найсильніша імунна відповідь спровокувала поєднання вакцин AstraZeneca і Novavax.

У дослідженні взяли участь 1070 осіб. Вони зробили перше щеплення вакцинами AstraZeneca або Pfizer, а через 9 тижнів отримали другу дозу Модерна або Novavax.

У тих, хто вперше щепився Pfizer, після другої дози вакциною Moderna утворилося в 1,3 раза більше антитіл, ніж після двох доз Pfizer.

У той самий час, після уколу Novavax антитіл було на 20% менше.

Також поєднання вакцин Pfizer і Novavax виявилося ефективнішим, ніж щеплення двома дозами AstraZeneca. Однак це поєднання спровокувало менше антитіл, ніж дві дози Pfizer.

У тих, хто поєднав вакцини AstraZeneca та Modernа, кількість антитіл до COVID-19 збільшилася в 17 разів, якщо порівнювати з людьми, які двічі щеплювалися AstraZeneca.

Серед учасників дослідження, які отримали щеплення AstraZeneca та Novavax, цей показник був у 4 рази вищим.
«Цей висновок має важливе значення для країн з низьким рівнем прибутку, які ще не завершили свої кампанії первинної вакцинації. Оскільки він передбачає, що можна забезпечити захист від COVID-19 без мРНК-вакцин і, отже, ультрахолодних сховищ. Ці дві вакцини (AstraZeneca та Novavax) можна зберігати у холодильнику», - зазначили вчені.