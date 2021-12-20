Moderna випробувала вакцину проти ВІЛ на тваринах

15:30 13 грудень Київ, Україна





Про це повідомили у Національному інституті алергії та інфекційних захворювань США.



Ефективність вакцини перевіряли на мишах та макаках. Спочатку мишам вводили препарат, що кодує інформацію про білок ВІЛ Env і білок Gag вірусу імунодефіциту мавп, це викликало вироблення антитіл у восьми піддослідних. Потім мишам ввели лише препарат, що кодує інформацію про білок Env, що викликало імунну реакцію вже в п'яти піддослідних.



Що стосується макак, то після першої імунізації через кожні вісім тижнів вводили білок Env проти двох інших варіантів вірусу, щоб посилити імунну відповідь. У результаті в першій піддослідній групі у п'яти тварин виявили вірус, а дві інші залишилися здоровими. У другій нещепленій групі вірус був у семи тварин. Виявилося, що тварини з першої групи отримали вірус імунодефіциту пізніше за нещеплених.



Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Medicine і, на думку вчених, протестована Американська фармацевтична компанія Moderna випробувала мРНК-вакцину проти вірусу імунодефіциту людини на тваринах.Про це повідомили у Національному інституті алергії та інфекційних захворювань США.Ефективність вакцини перевіряли на мишах та макаках. Спочатку мишам вводили препарат, що кодує інформацію про білок ВІЛ Env і білок Gag вірусу імунодефіциту мавп, це викликало вироблення антитіл у восьми піддослідних. Потім мишам ввели лише препарат, що кодує інформацію про білок Env, що викликало імунну реакцію вже в п'яти піддослідних.Що стосується макак, то після першої імунізації через кожні вісім тижнів вводили білок Env проти двох інших варіантів вірусу, щоб посилити імунну відповідь. У результаті в першій піддослідній групі у п'яти тварин виявили вірус, а дві інші залишилися здоровими. У другій нещепленій групі вірус був у семи тварин. Виявилося, що тварини з першої групи отримали вірус імунодефіциту пізніше за нещеплених.Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Medicine і, на думку вчених, протестована вакцина знижує ризик зараження у разі контакту із ВІЛ на 79%.

Технологія мРНК – метод штучного відтворення збудника вірусу, який потім використовують для основи вакцини. Саме цей метод використала компанія Moderna для розробки вакцини проти коронавірусу.



Україна є лідером серед країн Європи за масштабами поширення ВІЛ-інфекції.



Досі люди, які живуть із ВІЛ, стикаються зі стигматизацією через свій діагноз. Це причина того, що представники так званих груп ризику бояться проходити тестування, не знають свого ВІЛ-статусу, а деякі досі вважають ВІЛ/СНІД виключно хворобою гомосексуалів, працівників та робітниць комерційного сексу та наркозалежних.



Як свідчить статистика, за жовтень в Україні офіційно зареєстрували 945 нових випадків ВІЛ-інфекції та діагностували 231 випадок СНІДу. Найпоширенішим шляхом інфікування країни є незахищений гетеросексуальний секс.