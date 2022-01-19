6 причин почати пити воду з лимоном

15:52 18 січень Київ, Україна

Вода з лимоном стала популярним ранковим напоєм, оскільки допомагає покращити настрій, додає енергії, зміцнює імунну систему та покращує метаболізм.



Насправді це просто сік лимона, змішаний з водою. Пропорції інгредієнтів залежать від ваших особистих уподобань, до того ж насолоджуватися напоєм можна холодним і гарячим.



Особливо корисна вода з лимоном і медом, який є натуральним підсолоджувачем, і має антибактеріальні, антисептичні та антиоксидантні властивості. І лимон, і мед є дуже корисними продуктами, а їхня комбінація надає ще більш позитивний вплив на здоров'я.



Як вода з лимоном покращує здоров'я.



1. Заряджає енергією вранці

Лимон миттєво заряджає енергією, яка довго підтримуватиме вас бадьорим. Мед є природним енергетиком, що складається в основному з простих цукрів, таких як фруктоза та глюкоза.



Столова ложка меду забезпечить вас 64 калоріями. При травленні основні вуглеводи, фруктоза та глюкоза швидко переносяться в кров і можуть використовуватись для енергетичних потреб протягом дня.



Крім того, лимони можуть швидко запускати обмін речовин.



2. Освіжає подих

Ви колись натирали лимоном руки, щоб видалити сильний неприємний запах? Вважається, що він нейтралізує запахи. Цей засіб може застосовуватися і для боротьби з неприємним запахом із рота, спричиненого споживанням таких продуктів, як часник, цибуля або риба.



Підтримуйте свіже дихання, випиваючи склянку лимонної води після їжі та найголовніше – з ранку. Вважається, що лимон стимулює слиновиділення, а вода допомагає запобігти сухості в роті, що призводить до неприємного запаху, викликаного бактеріями.



3. Активує травлення та живить корисні бактерії кишківника

Аскорбінова та лимонна кислоти, що містяться в лимоні, стимулюють вироблення шлункової кислоти та сприяють перетравленню їжі. З іншого боку, мед запобігає виникненню розладів шлунково-кишкового тракту, таких як виразкова хвороба, гастрит та гастроентерит. Він також має пребіотичний ефект на кишківник, тобто підживлює хороші бактерії в ньому.



4. Покращує імунітет та запобігає виникненню захворювань

Медово-лимонна вода є найкращим напоєм для початку вашого дня, якщо ви часто хворієте. Цитрусові, зокрема лимон, багатий на вітамін С, сапоніни, алкалоїди та флавоноїди, що сприяють міцному здоров'ю та зміцненню імунної системи.





У довгостроковій перспективі регулярне споживання медової води з лимоном може запобігти виникненню багатьох хвороб.

5. Покращує стан шкіри

Вітамін С, що знаходиться в лимонах, може допомогти зменшити зморшки на шкірі. У дослідженні, проведеному американськими лікарями, було зроблено висновок, що люди, які споживали більше вітаміну С, мали менші ризики появи зморшок та сухості шкіри.



Думка, що вживання води покращує шкіру, суперечлива, але ось що ми знаємо напевно. Якщо ваша шкіра втрачає вологу, вона стає сухою та схильною до зморшок. Що краще – використовувати зволожувальний крем для шкіри або пити більше води, вирішувати вам.



6. Веде боротьбу з інфекціями горла

Комбінація меду з лимоном особливо хороша при боротьбі з інфекціями гортані. Мед має ранозагоювальні властивості і може заспокоїти біль у горлі. Ми вже згадували про антибактеріальні властивості лимона.



Поєднання меду та лимона надає просто магічну дію проти інфекцій. Нагрійте воду до комфортної температури. Змішайте із чайною ложкою меду. Тепер додайте сік половини лимона і одразу випийте.