20 унікальних та інформативних карт, які змінять ваш погляд на речі

19:28 09 лютий Київ, Україна

Хоча більшість з нас щодня користуються Google Maps та GPS, досить рідко можна знайти справжніх шанувальників картографії, вивчення та практики створення та використання карток. Якщо ви в дитинстві не цікавилися географією чи історією, то швидше за все ви не дуже любите карту.



Але сьогодні ми збираємось змінити це! Поєднуючи науку, естетику та техніку, картографія спирається на те, що реальність можна моделювати таким чином, щоб ефективно передавати просторову інформацію. Нижче ми зібрали деякі з найнезвичайніших, інтригуючих та інформативних прикладів карт, які перенесуть нашу реальність у нову сферу.





1. Карта з центром в Антарктиді

2. Нова найдовша можлива подорож поїздом у світі

3. Порівняльні розміри Австралії та Середземного моря

4. Зеленим відзначено штати США, де атеїстам заборонено обіймати державні посади

5. Канада, але це лише дороги

6. Карта, що візуалізує геноцид вірмен, розпочатий 106 років тому

7. Країни з найбільшою кількістю островів

8. 20 років вирубки лісів в Амазонії

9. Канада, але це просто дерева

10. Найдовший у світі безпосадковий рейс

11. Кожна зірка представляє столицю країни

12. Європейська культурна перевага

13. Запити урядів на видалення вмісту (Google) з 2011 року

14. Європа та Північна Америка в одній широті

15. Ця карта всіх затонулих японських кораблів Другої світової війни вражає!

16. 15 жовтня 2019 – 1 листопада 2021 року: індійські домогосподарства з водопровідною водою (дані: Jal Jeevan Mission)

17. Європа: Протести: 2020-2021

18. Ця подорож буде з однаковою температурою цілий рік

19. Чи є втеча злочином?

20. Світ, якщо рівень моря знизиться на 1000 метрів