10 складних життєвих ситуацій, до яких має бути готовий кожен із нас

Злети та падіння, дощ та ясна погода, радість та смуток, день і ніч – так люди описують своє життя: низка подій, іноді веселих, іноді повних смутку та страждань.
У житті є багато ситуацій, які ми можемо назвати важкими. Мудра людина завжди готова до того, що труднощі можуть виникнути на її шляху. Якщо ви зможете підготуватися до цього часу, це значно покращить якість вашого життя. Бути готовим зустріти якісь виклики – ось що означає вчитися та розвиватися.
Низка рекомендацій від психолога, як краще давати собі раду з деякими складними ситуаціями, з якими рано чи пізно може зіткнутися у своєму житті кожен з нас.
1. Криза чверті життя та криза середнього віку
З віком ми змінюємось як фізично, так і розумово. У процесі дорослішання настають моменти, коли ми намагаємося знайти відповіді на зміни, що відбуваються з нами, і навколо нас. Після підліткового віку, між 20 і 30 роками, ми намагаємося якомога успішніше вписуватися в навколишнє суспільство.
Декому з нас може бути важко впоратися з цим перехідним періодом, який називають «кризою чверті життя». Замішання і тиск ззовні призводять до того, що людина може опинитися в глибокій депресії або навіть почати шкодити собі.
Трохи пізніше настає ще одна подібна фаза, яку називають «кризою середнього віку», вона характерна для людей 40-50 років. Саме в цьому віці ми починаємо по-справжньому відчувати смертність. Це час, коли нам доводиться мати справу з великою кількістю змін, з якими дуже важко впоратися.
Єдиний спосіб пережити цей час – прийняти неминучість цих змін та змиритися з ними.
2. Розставання
У житті буває все – і кохання, і розлука. І само собою, розставання завдають нам ран. Коли все це кохання перетворюється на набір неймовірно сумних почуттів, з цим дуже важко впоратися.
Що робити після розриву? Прийміть те, що це сталося не так, а з певної причини, займіть свій розум чимось продуктивним і знайте, що любов знову до вас прийде. Біль вщухне. Постарайтеся перетворити біль на мотивацію, щоб змінити своє життя на краще. Можна банально записатися у спортзал та прожити цей час із користю.
3. Втрата друзів
Як соціальні істоти ми шукаємо любові та дружби. Це найважливіші аспекти нашого життя. Ми просто не можемо обійтися без друзів, тому що ми не створені для того, щоб виживати самотужки.
Ми шукаємо друзів, які допомагають нам рости, і намагаємось утримати їх поряд. Тому втрату друзів дуже важко пережити. Відмова від дружби та адаптація до нових людей після того, як ви попрощалися з тими, кого любили, може бути складним завданням.
Але люди приходять і йдуть. Це ще одна неминуча правда життя. Звичайно, кожен з нас натикався в Інтернеті на подібні слова - "Ті, хто хоче залишитись у вашому житті, знайдуть способи зробити це", і це правда.
Не бійтеся відпускати людей, які не хочуть бути поряд, і не бійтеся вітати нових людей у своєму житті.
4. Невдачі та провали
Звичайно, дуже важко, коли ви стикаєтеся з невдачами. Це складно на багатьох рівнях. Неможливість досягти цілей, заради яких ви так старанно працювали, почуття власної нікчемності та інші негативні реакції на невдачі – це дуже важко переживати.
Але знову ж таки ми чули і читали безліч історій успіху, що прийшов слідом за невдачею, розповідей про те, до чого можуть призвести терпіння і наполегливість. Тобто в період невдач краще заспокоїтися і знайти натхнення, а в результаті ви зможете досягти успіху.
5. Розлучення
Щоб бути щасливим у шлюбі, потрібно докласти чимало зусиль. Думаю, що кожен з вас був свідком того, як шлюб людей руйнувався, багато хто чув історії або навіть відчував, наскільки складний цей перехідний період у житті сім'ї. На жаль, деяким із нас, можливо, доведеться пережити цей жахливий досвід.
Так, розлучення – це не найприємніше у житті. І нікому б не сподобалося звертатися до адвоката з шлюборозлучних процесів, але якщо шлюб не працює, то розрив відносин – найкращий варіант. Це відкриває двері для позитивних змін у житті. І саме такий настрій допоможе зберегти правильне ставлення до життя після розлучення.
6. Втрата роботи
Втрата може мати руйнівні наслідки. І повірте мені, немає більш важкого часу, ніж той, коли ви і ваша сім'я живете надголодь.
Отже, що робити після втрати роботи? У такий момент життя ви можете відчути, що немає жодної надії. Будьте сильні і постарайтеся знайти іншу роботу, можливо, кращу за попередню. Зберігайте спокій та продовжуйте діяти.
7. Старіння
Можливо, ви чули історію про Будду і про те, як він став на шлях просвітлення; він бачив негаразди у житті людей, від яких він хотів знайти ліки. Річ в тому, що старіння, безумовно, складно прийняти, але від цього не втечеш. Сиве волосся, зморшки, погіршення здоров'я, неможливість робити те, що ви колись робили з колишньою легкістю – ось деякі з тих речей, до яких доводиться пристосовуватися з віком.
Не секрет, що фонтану вічної молодості немає. І чим довше ми проживемо, тим старшими ми станемо. Отже, найкраще, що можна зробити, - це заздалегідь спланувати свою старість, якщо не хочете, щоб це стало для вас проблемою. Саме тому деякі розумні люди вигадали такі речі, як пенсія та накопичувальні рахунки.
8. Травми чи хвороби
Незалежно від того, які запобіжні заходи ми вживаємо, у житті можуть статися нещасні випадки, ми можемо захворіти або отримати жахливі травми. Однак це не повинно заважати нам, потрібно бути обережними і намагатися вести здоровий спосіб життя.
Відновлення після травм – один із найважчих моментів, через який доводиться проходити людині. А навчитися жити зі змінами у своєму тілі та здібностях – це дуже серйозне емоційне та фізичне випробування. Це може бути переломним моментом.
Знову ж таки правильне ставлення до життя – ключ до того, щоб впоратися з подібними етапами. Іноді довгий шлях до одужання можна прикрасити іншими видами діяльності, навіть якщо вони не полегшують перебіг хвороби. Наприклад, були люди, хворі на рак, які писали великі романи прямо на лікарняному ліжку. Якщо у вас буде бажання та сила волі, ви знайдете чим зайнятися.
9. Втрата всього, що у вас є, через стихійне лихо
Стихійне лихо – найжахливіше, що може статися з людиною. Під час таких подій люди можуть втратити найближчих людей, а також все своє майно і навіть будинок: це життєвий досвід, що дуже травмує. Але навіть після цього можна стати на ноги.
Люди досить стійкі, і навіть опустившись на самісіньке дно, вони можуть відштовхнутися і почати все спочатку. Факт того, що ви пережили це, є достатньою підставою вважати, що вам дали другий шанс. Все, що ми можемо зробити після землетрусів, ураганів та цунамі, – це допомагати один одному і постаратися знайти надію, навіть якщо перебуваємо в стані відчаю.
10. Смерть близької людини
Смерть – це єдине, що не виправити. Це може статися з будь-ким, коли завгодно. З переживаннями, які вона приносить, завжди важко впоратися. Втрата близьких, необхідність жити без них – це жахливі зміни, через які можна пройти.
Зазвичай говорять про п'ять стадій горя: заперечення, гнів, депресія, торг та прийняття, але у різних людей все відбувається по-різному. Декому з нас може знадобитися дуже багато часу, щоб досягти стадії прийняття.
Смерть неминуче приносить горе, тому горе – це правильна реакція, але найкраще, що ми можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять найдорожчої нам людини – це прийняти факт цієї смерті та рухатися далі, як тільки ми зможемо це зробити. А на згадку про того, хто вам був дорогий, можна посадити дерево.
У житті є багато ситуацій, які ми можемо назвати важкими. Мудра людина завжди готова до того, що труднощі можуть виникнути на її шляху. Якщо ви зможете підготуватися до цього часу, це значно покращить якість вашого життя. Бути готовим зустріти якісь виклики – ось що означає вчитися та розвиватися.
Низка рекомендацій від психолога, як краще давати собі раду з деякими складними ситуаціями, з якими рано чи пізно може зіткнутися у своєму житті кожен з нас.
1. Криза чверті життя та криза середнього віку
З віком ми змінюємось як фізично, так і розумово. У процесі дорослішання настають моменти, коли ми намагаємося знайти відповіді на зміни, що відбуваються з нами, і навколо нас. Після підліткового віку, між 20 і 30 роками, ми намагаємося якомога успішніше вписуватися в навколишнє суспільство.
Декому з нас може бути важко впоратися з цим перехідним періодом, який називають «кризою чверті життя». Замішання і тиск ззовні призводять до того, що людина може опинитися в глибокій депресії або навіть почати шкодити собі.
Трохи пізніше настає ще одна подібна фаза, яку називають «кризою середнього віку», вона характерна для людей 40-50 років. Саме в цьому віці ми починаємо по-справжньому відчувати смертність. Це час, коли нам доводиться мати справу з великою кількістю змін, з якими дуже важко впоратися.
Єдиний спосіб пережити цей час – прийняти неминучість цих змін та змиритися з ними.
2. Розставання
У житті буває все – і кохання, і розлука. І само собою, розставання завдають нам ран. Коли все це кохання перетворюється на набір неймовірно сумних почуттів, з цим дуже важко впоратися.
Що робити після розриву? Прийміть те, що це сталося не так, а з певної причини, займіть свій розум чимось продуктивним і знайте, що любов знову до вас прийде. Біль вщухне. Постарайтеся перетворити біль на мотивацію, щоб змінити своє життя на краще. Можна банально записатися у спортзал та прожити цей час із користю.
3. Втрата друзів
Як соціальні істоти ми шукаємо любові та дружби. Це найважливіші аспекти нашого життя. Ми просто не можемо обійтися без друзів, тому що ми не створені для того, щоб виживати самотужки.
Ми шукаємо друзів, які допомагають нам рости, і намагаємось утримати їх поряд. Тому втрату друзів дуже важко пережити. Відмова від дружби та адаптація до нових людей після того, як ви попрощалися з тими, кого любили, може бути складним завданням.
Але люди приходять і йдуть. Це ще одна неминуча правда життя. Звичайно, кожен з нас натикався в Інтернеті на подібні слова - "Ті, хто хоче залишитись у вашому житті, знайдуть способи зробити це", і це правда.
Не бійтеся відпускати людей, які не хочуть бути поряд, і не бійтеся вітати нових людей у своєму житті.
4. Невдачі та провали
Звичайно, дуже важко, коли ви стикаєтеся з невдачами. Це складно на багатьох рівнях. Неможливість досягти цілей, заради яких ви так старанно працювали, почуття власної нікчемності та інші негативні реакції на невдачі – це дуже важко переживати.
Але знову ж таки ми чули і читали безліч історій успіху, що прийшов слідом за невдачею, розповідей про те, до чого можуть призвести терпіння і наполегливість. Тобто в період невдач краще заспокоїтися і знайти натхнення, а в результаті ви зможете досягти успіху.
5. Розлучення
Щоб бути щасливим у шлюбі, потрібно докласти чимало зусиль. Думаю, що кожен з вас був свідком того, як шлюб людей руйнувався, багато хто чув історії або навіть відчував, наскільки складний цей перехідний період у житті сім'ї. На жаль, деяким із нас, можливо, доведеться пережити цей жахливий досвід.
Так, розлучення – це не найприємніше у житті. І нікому б не сподобалося звертатися до адвоката з шлюборозлучних процесів, але якщо шлюб не працює, то розрив відносин – найкращий варіант. Це відкриває двері для позитивних змін у житті. І саме такий настрій допоможе зберегти правильне ставлення до життя після розлучення.
6. Втрата роботи
Втрата може мати руйнівні наслідки. І повірте мені, немає більш важкого часу, ніж той, коли ви і ваша сім'я живете надголодь.
Отже, що робити після втрати роботи? У такий момент життя ви можете відчути, що немає жодної надії. Будьте сильні і постарайтеся знайти іншу роботу, можливо, кращу за попередню. Зберігайте спокій та продовжуйте діяти.
7. Старіння
Можливо, ви чули історію про Будду і про те, як він став на шлях просвітлення; він бачив негаразди у житті людей, від яких він хотів знайти ліки. Річ в тому, що старіння, безумовно, складно прийняти, але від цього не втечеш. Сиве волосся, зморшки, погіршення здоров'я, неможливість робити те, що ви колись робили з колишньою легкістю – ось деякі з тих речей, до яких доводиться пристосовуватися з віком.
Не секрет, що фонтану вічної молодості немає. І чим довше ми проживемо, тим старшими ми станемо. Отже, найкраще, що можна зробити, - це заздалегідь спланувати свою старість, якщо не хочете, щоб це стало для вас проблемою. Саме тому деякі розумні люди вигадали такі речі, як пенсія та накопичувальні рахунки.
8. Травми чи хвороби
Незалежно від того, які запобіжні заходи ми вживаємо, у житті можуть статися нещасні випадки, ми можемо захворіти або отримати жахливі травми. Однак це не повинно заважати нам, потрібно бути обережними і намагатися вести здоровий спосіб життя.
Відновлення після травм – один із найважчих моментів, через який доводиться проходити людині. А навчитися жити зі змінами у своєму тілі та здібностях – це дуже серйозне емоційне та фізичне випробування. Це може бути переломним моментом.
Знову ж таки правильне ставлення до життя – ключ до того, щоб впоратися з подібними етапами. Іноді довгий шлях до одужання можна прикрасити іншими видами діяльності, навіть якщо вони не полегшують перебіг хвороби. Наприклад, були люди, хворі на рак, які писали великі романи прямо на лікарняному ліжку. Якщо у вас буде бажання та сила волі, ви знайдете чим зайнятися.
9. Втрата всього, що у вас є, через стихійне лихо
Стихійне лихо – найжахливіше, що може статися з людиною. Під час таких подій люди можуть втратити найближчих людей, а також все своє майно і навіть будинок: це життєвий досвід, що дуже травмує. Але навіть після цього можна стати на ноги.
Люди досить стійкі, і навіть опустившись на самісіньке дно, вони можуть відштовхнутися і почати все спочатку. Факт того, що ви пережили це, є достатньою підставою вважати, що вам дали другий шанс. Все, що ми можемо зробити після землетрусів, ураганів та цунамі, – це допомагати один одному і постаратися знайти надію, навіть якщо перебуваємо в стані відчаю.
10. Смерть близької людини
Смерть – це єдине, що не виправити. Це може статися з будь-ким, коли завгодно. З переживаннями, які вона приносить, завжди важко впоратися. Втрата близьких, необхідність жити без них – це жахливі зміни, через які можна пройти.
Зазвичай говорять про п'ять стадій горя: заперечення, гнів, депресія, торг та прийняття, але у різних людей все відбувається по-різному. Декому з нас може знадобитися дуже багато часу, щоб досягти стадії прийняття.
Смерть неминуче приносить горе, тому горе – це правильна реакція, але найкраще, що ми можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять найдорожчої нам людини – це прийняти факт цієї смерті та рухатися далі, як тільки ми зможемо це зробити. А на згадку про того, хто вам був дорогий, можна посадити дерево.
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