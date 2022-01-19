10 природних способів розслабитися та заспокоїти нерви

11:28 19 січень Київ, Україна

Напруга та тривога для багатьох з нас вже стали звичайними супутниками. Це побічний ефект життя у сучасному, часто напруженому та хаотичному світі. Проте почуття напруженості несе у собі користь. Воно змушує усвідомлювати небезпеку, мотивує залишатися організованим та підготовленим, а також допомагає керувати ризиками.



Тим не менш, настав час діяти, коли тривоги, напруженості і навіть стресу стає занадто багато, а просто заспокоїтись – все важче. Стан постійної знервованості та неконтрольована тривожність може сильно вплинути на якість вашого життя. Тому ми підібрали вам список способів, як розслабитися і заспокоїти нерви цілком природними способами, без застосування лікарських препаратів.



1. Ведіть активний спосіб життя

Регулярні вправи корисні для вашого фізичного та емоційного здоров'я. Як і ліки, вони здатні полегшити стан тривожності у багатьох людей. І це матиме довгостроковий ефект: протягом кількох годин після закінчення вправ ви можете зберігати спокій.



2. Перестаньте вживати алкоголь

Алкоголь є природним седативним засобом. Спочатку ви п'єте келих вина або чарку віскі, коли ваші нерви натягнуті як струна. Однак після закінчення напруги тривожність може повернутися з новою силою. Таким чином, якщо просто вживати алкоголь замість боротьби з самою проблемою, ви закінчите лише тим, що станете на крок ближче до алкоголізму.



3. Припиніть курити

Люди, які палять, часто хапаються за сигарети в стані стресу. Проте, як і у випадку з алкоголем, куріння у такому стані призведе лише до погіршення ситуації. Дослідження показали, що чим раніше ви починаєте курити, тим вищий ризик розвитку тривожних розладів у майбутньому.

Дослідження також показує, що нікотин та інші хімічні речовини, що містяться в сигаретному димі, змінюють нейронні зв'язки у мозку, пов'язані з тривогою. І не на краще.



4. Кофеїн – не найкращий вибір

Якщо ви часто нервуєте і помічаєте за собою надмірну тривожність, то кофеїн для вас перетворюється на ворога. Дослідження показали, що кофеїн може спричинити або посилювати тривожні розлади, нервозність та хвилювання.



Виключення продуктів з кофеїном в таких випадках може значно поліпшити загальний стан організму.



5. Здоровий сон

Безсоння є загальним симптомом при стресах та перенапрузі. І зробіть сон вашим пріоритетом:

лягайте спати лише вночі, коли вже втомилися;

не читайте і не дивіться телевізор у ліжку;

не використовуйте свій телефон, планшет або комп'ютер у ліжку;

не крутіться з боку в бік, якщо не можете відразу заснути, краще вставайте і йдіть в іншу кімнату, доки не почуватиметеся сонним;

уникайте кави, великих прийомів їжі та сигарет перед сном;

зробіть кімнату темною та прохолодною;

виробіть режим: лягайте спати в один і той же час щоночі.

6. Спробуйте медитацію

Головна мета медитації полягає в тому, щоб позбутися хаотичних думок та замінити їх почуттям спокою та усвідомлення цінності сьогодення. Медитація добре відома тим, що знімає стрес та тривогу. Дослідження вчених доводять, що лише 30 хвилин щоденної медитації можуть полегшити симптоми стресу та діяти як антидепресанти.



7. Переходьте на здорову їжу

Низький рівень цукру в крові, зневоднення або хімічні речовини в оброблених харчових продуктах, такі як штучні ароматизатори, штучні барвники та консерванти можуть призвести до змін у нашому настрої. Дієта з високим вмістом цукру може вплинути на темперамент.



Якщо ваш стан після їжі не лише не покращується, а навіть погіршується, перегляньте свої харчові звички. Пийте більше води, усуньте з раціону шкідливі харчові продукти та їжте здорову їжу, фрукти, зелень та овочі.



8. Практикуйте глибоке дихання

Нестабільне, швидке та поверхневе дихання призводить до тривожності. Це може призвести до прискореного пульсу, відчуття млявості або запаморочення, і навіть панічної атаки. Глибокі дихальні вправи як процес свідомих повільних, а також глибоких вдихів можуть допомогти відновити нормальний режим дихання та зменшити почуття напруженості.



9. Спробуйте ароматерапію

Її суть у тому, щоб використовувати ароматні ефірні олії для покращення здоров'я та доброго самопочуття.

Ці олії можна вдихати безпосередньо з ємності, в якій вони продаються, або додати в теплу ванну або розпилювач. Дослідження довели, що аромотерапія:

допомагає людині розслабитися;

покращує сон;

піднімає настрій;

зменшує частоту серцевих скорочень та рівень АТ.

Ось список найчастіше використовуваних ефірних олій для заспокоєння та зняття симптомів стресу:

бергамот;

лаванда;

шавлія мускатна;

грейпфрут;

іланг-іланг.

10. Пийте ромашковий чай

Чашка ромашкового чаю є доступним домашнім засобом для заспокоєння нервів та покращення сну. Проведене ще у 2009 році дослідження показало, що ромашка також може бути дієвим засобом проти синдрому загальної тривожності та стресових станів.



Було досліджено, що люди, які приймали капсули з звичайною ромашкою (220 мг до п'яти разів на день), значно знижували кількість балів у тестах, що вимірюють симптоми нервової напруги, ніж ті, хто отримував плацебо.



Якщо ви відчуваєте занепокоєння, часто хвилюєтеся і вам важко розслабитися, спробуйте описані вище ідеї, вони можуть допомогти вам заспокоїтися. Але пам'ятайте, що засоби можуть послабити тривогу, але вони в жодному разі не замінюють професійну допомогу. Якщо проблема не проходить, слід все ж таки звернутися до лікаря.