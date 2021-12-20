10% людей однаково успішно володіють обома руками

На відміну від тварин, тільки серед людей кількісно домінують ті, хто краще володіє правою рукою. Лише близько 10% всіх людей можна назвати справжніми лівшами, ще 10% однаково успішно володіють обома руками (амбідекстрія). Принаймні такі результати найбільшого дослідження на цю тему. У ньому вчені врахували інформацію про 2 мільйони 400 тисяч учасників. Чи розвивається «амбідекстрія» від природи, чи вона з'являється внаслідок культурних впливів, досі незрозуміло.
Писати, тримати чашку або закручувати гайки - більшість людей для цього використовує праву руку, лише 10-15%, згідно з дослідженнями, використовуватимуть ліву. Чому такий нерівномірний розподіл між двома категоріями людей, вчені розуміють лише грубіше. Здається, нерівномірне володіння обома руками генетично обумовлено, але, мабуть, тут важливу роль відіграють і внутрішньоутробні дії, а також пора року, коли народжується дитина.
Скільки ж людей можуть назвати себе шульгами? Це досліджували Марієтта Пападату-Пасту (Marietta Papadatou-Pastou) з Афінського університету та її колеги у найбільш масштабному дослідженні на цю тему. Вони проаналізували дані п'яти методів досліджень, у яких врахували інформацію про більш ніж 2 мільйони 400 тисяч учасників. Вчені вимірювали рівень володіння обома руками, які учасники показували під час різноманітної активності.
Результат: найточніші оцінки вказують на те, що загалом серед людей 10,6% шульг, повідомили вчені. Все ж таки точна цифра залежить і від строгості критеріїв, що застосовуються для вимірювання того рівня, на якому учасники володіють руками: чи достатньо писати лівою, чи потрібно нею виконувати й інші дії?
Писати, тримати чашку або закручувати гайки - більшість людей для цього використовує праву руку, лише 10-15%, згідно з дослідженнями, використовуватимуть ліву. Чому такий нерівномірний розподіл між двома категоріями людей, вчені розуміють лише грубіше. Здається, нерівномірне володіння обома руками генетично обумовлено, але, мабуть, тут важливу роль відіграють і внутрішньоутробні дії, а також пора року, коли народжується дитина.
Скільки ж людей можуть назвати себе шульгами? Це досліджували Марієтта Пападату-Пасту (Marietta Papadatou-Pastou) з Афінського університету та її колеги у найбільш масштабному дослідженні на цю тему. Вони проаналізували дані п'яти методів досліджень, у яких врахували інформацію про більш ніж 2 мільйони 400 тисяч учасників. Вчені вимірювали рівень володіння обома руками, які учасники показували під час різноманітної активності.
Результат: найточніші оцінки вказують на те, що загалом серед людей 10,6% шульг, повідомили вчені. Все ж таки точна цифра залежить і від строгості критеріїв, що застосовуються для вимірювання того рівня, на якому учасники володіють руками: чи достатньо писати лівою, чи потрібно нею виконувати й інші дії?
За суворими критеріями відсоток людей, які володіють лівою рукою, становить 9,34%, за менш суворими частка тих, хто не може назвати праву руку основною, становить 18,1%, пояснили вчені.
Ця цифра підтверджує: у порівнянні з іншими тваринами, серед людей напрочуд велика кількість тих, які користуються правою рукою. Адже у більшості приматів та інших тварин кількість тих, у кого домінує права, а у кого ліва кінцівка, приблизно однакова. Тобто частка одних та інших збалансована.
Цікаво, що поряд із «справжніми» шульгами існують і справжні «амбідекстери» – люди, які для різних завдань використовують різні руки.
На думку вченої, отримані результати свідчать: існує значно більша група людей, що в залежності від завдання віддає перевагу різним рукам. Чи при цьому йдеться про шульгів, що через суспільно-культурний вплив пристосувалися принаймні до певних видів діяльності (як заведено говорити про Леонардо да Вінчі), чи ці люди були від природи позбавлені мануальної асиметрії? Це ще треба з'ясувати.
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