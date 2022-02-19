10 базових навичок, які одного разу можуть врятувати життя

14:32 16 лютий Київ, Україна

Надзвичайні ситуації настають без попередження. Це може статися будь-де, з ким завгодно і будь-коли. Навколишній світ приховує багато різних небезпек.



На щастя, базові знання, здоровий глузд і відсутність паніки можуть допомогти вам впоратися з цими ситуаціями. Нижче ми перерахуємо найважливіші навички порятунку, які повинен мати кожен.



Допомога людині, яка мало не потонула

Перша хвилина після того, як людину витягли з води, має вирішальне значення. Тримайте дихальні шляхи відкритими, розсовуйте щелепи, дозволяючи людині дихати.



Затисніть носа потерпілого, потім притискайте свої губи максимально щільно, щоб зробити дихання з рота в рот. Робіть 2 вдихи, а потім 30 натискань на грудну клітку.



Продовжуйте цей процес, поки людина не дихатиме або не приїде швидка допомога.



Як зупинити кровотечу

Намагайтеся чинити максимальний тиск на рану через чисту тканину, поки кровотеча не зупиниться. При цьому потрібно по можливості підняти ушкоджену частину тіла над рівнем серця. Продовжуйте затискати рану, доки не приїде швидка допомога.



Прийом Геймліха

Якщо дорослий вдавився і не може дихати, за допомогою прийому Геймліха ви можете виштовхнути стороннє тіло з дихальних шляхів. Рекомендована техніка виконання полягає в тому, щоб обхопити руками спину людини ззаду та помістити кулак під грудною кліткою жертви, але над її пупком.



Візьміться за кулак іншою рукою та швидко натисніть на верхню частину живота потерпілого та продовжуйте доти, доки сторонній предмет не буде видалений. Щоб здійснювати прийом Геймліха на дітях, краще пройти навчання, оскільки в цьому випадку дії мають бути максимально точними, щоб не завдати ще більшої шкоди.



Допомога при опіках

При лікуванні опіків ви повинні враховувати як причину, так і рівень опіку. Для опіку першого ступеня та другого ступеня:

Негайно охолодіть уражену ділянку проточною водою

Застосуйте мазь із антибіотиками

Обробіть обгоріле місце спреєм проти опіків

При опіках третього або четвертого ступеня зверніться за медичною допомогою.

Допомога при гіпотермії (переохолодження)

Гіпотермія – стан, коли внутрішня температура тіла падає настільки, що порушуються нормальні м'язові та церебральні функції. Якщо люди починають безконтрольно тремтіти, втрачають координацію, стають сонливими або ви помітили зниження серцебиття і частоти дихальних скорочень, швидше за все причина полягає в переохолодженні.

Якщо перед вами людина з гіпотермією – виведіть її з вулиці, зніміть мокрий одяг та загорніть у ковдру чи теплі речі. Напоїть її теплою рідиною без кофеїну чи алкоголю, це допоможе стабілізувати температуру.



Приймаємо пологи

Народження дитини проходить природним чином без будь-яких втручань, ваша роль полягає в тому, щоб створити безпечне та відносно комфортне середовище для породіллі.



Також ви повинні будете підтримувати голову і тіло дитини, коли вона виходитиме з тіла матері. Обсушіть дитину та тримайте її у теплі до прибуття швидкої допомоги.



Як вийти з палаючої будівлі

Намагайтеся встановити, де знаходиться план евакуації для будь-якої будівлі, в яку ви входите. У кожному готельному номері, урядовій будівлі та більшості офісних споруд розміщені схеми аварійного виходу.



Якщо в будинку почалася пожежа, перед відкриттям дверей перевірте, чи не нагрілися вони, і ніколи не користуйтеся ліфтом під час пожежі, оскільки він може застрягти або привезти вас на поверх, охоплений полум'ям.



Можливо, вам доведеться повзти по підлозі, щоб уникнути вдихання диму, адже іноді токсини в ньому несуть небезпеку більше, ніж вогонь.



Як правильно поводитися при укусі змії

Якщо вас вкусила змія, і ви думаєте, що вона отруйна, відійдіть від неї, зберігайте спокій і затисніть укус, щоб уповільнити поширення отрути по всьому тілу.



Потім зателефонуйте до служби порятунку. Зніміть з рук усі прикраси до того, як у вас почнеться набряк і спробуйте розміститися так, щоб укушена кінцівка знаходилася нижче за рівень серця.



Не намагайтеся використовувати джгут, прикладати лід або розрізати рану, щоб висмоктати отруту; ці методи не працюють і можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Не намагайтеся зловити змію, краще запам'ятайте її розмір та забарвлення.



Ви ніколи не знаєте, коли настане ситуація, в якій вам знадобляться навички виживання. Але зайвими такі знання точно не будуть.