Знай ворога в обличчя: виявлені дані рашистів

21:53 07 березень Київ, Україна

Підлим нападом рашистів на Україну вже займаються представники суду у Гаазі. Однак встановлені дані військовослужбовців 417-го розвідувального батальйону супротивника говорять про те, що багато хто з них до міжнародного суду не дістанеться.

417-й розвідувальний батальйон родом із міста Грозний, Чечня, військової частини 13242. Він належить до 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.

Згідно з проведеним розслідуванням, частина рядового складу цього батальйону була відряджена до батальйонно-тактичної групи (БТГ), яка 24 лютого 2022 року проникла на територію України з окупованого Криму та рухалася у бік Херсона. Повідомляється, що БТГ була атакована українськими військами та зазнала значних втрат на шляху до Херсона в районі міста Олешки. Ймовірно, значна частина перелічених військовослужбовців загинула у бою.

Нижченаведена інформація є даними про структуру батальйону, в яку входять штабна рота, 3 основні бойові роти, 1 рота розвідки, а також 3 підрозділи забезпечення. Загалом у складі розвідувального батальйону 314 штатних одиниць. Проте на момент складання списку (2020-2021 роки) його фактична чисельність становила 249 осіб, із них 92 посади були вакантними.

У процесі аналізу даних вдалося виявити частину персоналу у соціальних мережах та інших відкритих джерелах. В результаті було встановлено особи 166 військовослужбовців (приблизно 66% батальйону). Їхні персональні дані, представлені тут, включають такі поля: ім'я, по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, посада (дати початку та закінчення), звання та фото. Також під час ідентифікації виявилося, що 35 військових з цього списку також були задіяні під час анексії Криму у 2014 році. Тоді військовослужбовці зі списку служили у розвідбатах та батальйонах спеціального призначення 18-ої мотострілецької бригади.

Слід зазначити, що бойовий досвід цих військовослужбовців, і навіть їхній вік і національність різняться. Переважна більшість – досвідчені контрактники у віці близько 40 років, які мають значний досвід, що включає агресію проти Грузії у 2008 році, анексію Криму у 2014 році та бойові дії на Донбасі у 2014-2016 роках, а також у Сирії. Інші у віці 21-25 років, відносно недосвідчені, переважно працюють механіками-водіями або займають інші посади фахівців. Їхня національність також відрізняється і охоплює російських, етнічних українців, місцевих чеченців, у тому числі колишніх членів формувань «Захід» та «Схід», дагестанців, калмиків та вірмен.

Іванов Олег Володимирович.

Офіційний контракт із 2018 року. У відкритих джерелах: За даними 2016 року українською військовою розвідкою, входив до складу батальйонно-тактичної групи 18-ї ОМСБр, перекинутої в Україну. Офіційний контракт із 2018 року. Попередня служба: в/ч 3737 (2002–2004 рр.); в/ч 44882 291-го мотострілецького полку (з 2018 р.). Освіта: У 2006-2009 роках. Санкт-Петербурзька комплексна школа вищої спортивної майстерності (КШВСМ). Офіційно контракт із 2016 року. Посада: Інструктор. Звання: сержант. ID ЕХ-575562. Місце народження/проживання: Ростов-на-Дону/Єкатеринбург. Народився 02.12.1988. Бабаєв Карен Рубенович Офіційний контракт із 2017 року. Посада: Інструктор. Звання: старший сержант. ID № Х-993680 Місце народження/проживання: Новоросійськ/Табунський район/Алтайського краю/Омськ/Калінінград. Дата народження: 10.05.1984 Поляков Олексій Миколайович Посада: офіцер з моралі та ідеології. Ранг: капітан. ID Ф-010296. Дата народження: 21.12.1987 Сенко Михайло Миколайович. Офіційно контракт із 2016 року. Посада: заступник командира розвідувального батальйону. Звання: майор. ID Х-974961. Дата народження: 24.08.1984 Горовий Сергій Анатолійович. Посада: командир розвідувального батальйону. Звання: підполковник. ID У-717813. Народився 07.03.1972.

Чуркін Дмитро Вікторович

Дата народження: 18.06.1983

Місце народження/проживання: Волжськ.

ID ф-081047.

Звання: старшина.

Посада: Інструктор.

Офіційний контракт із 2017 року.

Попередня служба: в/ч 3761 46-ї окремої бригади спеціального призначення внутрішніх військ МВС, Чечня (2001-2003).

Мукашева Соногуль Хасмуратівна – психолог управління, цивільна.

Борисов Олексій Юрійович

Дата народження: 29.08.1985

Місце народження/проживання: Бердськ, Новосибірська область.

ID Х-974930.

Ранг: майор.

Посада: начальник штабу – заступник командира батальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Освіта: 2003-2008 рр. Новосибірський Вищий Військово-Командний Інститут (НВВКІ).

У 2014 році брав участь в анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№289).

Дев'ятилов Дмитро Володимирович

Дата народження: 04.11.1989.

Місце народження/проживання: Череповець, Вологодська область.

ID Е-672506.

Ранг: капітан.

Посада: заступник начальника штабу.

Офіційно контракт із 2016 року.

Череповецький державний університет (ЧДУ), педагогіко-психологічний факультет (2012 р.)

Тел.: +79211270930.

У 2014 році брав участь у анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№803).

Смолінський Михайло Вікторович.

Дата народження: 04.11.1982.

ID Ф-289629.

Звання: старший лейтенант.

Посада: ад'ютант начальника штабу.

Офіційний контракт із 2019 року.

Турлушкін Дмитро Євгенович

Дата народження: 24.04.1995

Місце народження/проживання: Таганрог, Ростовська область.

ID СУ-068945.

Звання: сержант.

Посада: інструктор штабу.

Офіційно контракт із 2016 року.

Попередня служба: в/ч 42091 108 військово-десантного полку, Новоросійськ (2013-2015).

Тел.: 89518451590.

Тихомиров Сергій Ідрисович

Дата народження: 01.07.1992.

Місце походження/проживання: г. Новчеромшанськ Ульянівської області / м. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.

ID Х-017320.

Андрєєва Аделіна Ільдарівна – секретар штабу, цивільна. Дата народження: 15.10.1983



Місце народження/проживання: Челябінськ.



ID Ф-277518.



Звання: Уорент-офіцер.



Посада: командир спеціального секретного підрозділу штабу.



Офіційно контракт із 2016 року.



Іларіонова Вікторія Сергіївна – робітниця спеціального секретного підрозділу штабу, цивільна.



Олександр Олександрович Ткаченко.



Дата народження: 22.07.1987



ID Е-048785.



Посада: штабна технічна частина, заступник командира батальйону з озброєння – командир технічної частини.



Офіційний контракт із 2017 року.



Донченко Максим Євгенович



Дата народження: 24.07.1995



Місце народження/проживання: Пенза.



ID Е-113035.



Звання: лейтенант.



Посада: командир ракетно-артилерійського озброєння штабної технічної частини.



Офіційний контракт із 2018 року.



Освіта: Пензенський інженерно-артилерійський інститут (ПАІ) 2018 р.



Крижанов Олексій Едуардович.



Дата народження: 11.04.1996.



ID ВЕ-432979.



Звання: сержант.



Посада: технік.



Офіційний контракт із 2017 року.



Вольвач Іван Олексійович



Дата народження: 01.10.1979.



Місце походження/проживання: Темижбекська, Краснодарський край / Кропоткін, Краснодарський край.



ID Ф-170453.



Звання: Уорент-офіцер.



Посада: технік штабу (безпека дорожнього руху) - командир технічного посту.



Офіційний контракт із 2017 року.



Освіта: Ростовський автомобільно-дорожній технікум (1997).



Тарасов Андрій Анатолійович.



Дата народження: 18.03.1989



ID Е-055096.



Звання капітан.



Посада: заступник командувача тилу – начальник штабу тилу.



Офіційний контракт із 2019 року.



Півкін Данило Олександрович.



Дата народження: 28.05.1995



Місце народження/проживання: Уфа.



ID Е-057241. Звання: лейтенант.



Посада: штаб, командир служби продовольчого та матеріального забезпечення Тилу.



Офіційний контракт із 2018 року.



Вольська військова академія матеріально-технічного забезпечення (ВВІМО).



Куставінов Микола Володимирович.



Дата народження: 17.09.1980



ID Х-932432.



Звання: Уорент-офіцер.



Посада: штаб, тиловий технік.



Офіційний контракт із 2019 року.



Вазаєв Адам Айндінович



Працює у штабі, командир Квартирно-господарської служби тилу, цивільний.



Дата народження, ймовірно: 28.05.1988 або 19.05.1983.



Місце народження/проживання: Гудермес, Чечня.



Освіта: Грозненський державний нафтовий технічний університет (2010).



Хутієва Асет Ахмедівна



Службова тила у штабі, цивільна.



Дата народження, ймовірно: 29.11.1959 р.



Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.



Освіта: Грозненський культурно-просвітницький інститут (1992).



Білай Костянтин Олександрович



Дата народження: 24.11.1987



Місце народження/проживання: Заринськ, Алтайський край/Новосибірськ.



ID Х-976038.



Звання капітан.



Посада: командир 1-го розвідбатальйону.



Офіційно контракт із 2016 року.



Освіта: Новосибірський вищий військово-командний інститут (НВВКУ); закінчив у 2010 році.



У 2014 році брав участь у анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№779).



Бадрутдінов Раміль Гадилевич.



Дата народження: 21.12.1977



ID Х-257865.



Звання: Уорент-офіцер.



Посада: старший технік 1-го розвідбатальйону.



Офіційно контракт із 2016 року.



Титарівський Андрій Олександрович



Дата народження: 04.11.1972.



Місце народження/проживання: м. Іваново, РФ.



ID Ф-411378.



Звання: старший уорент-офіцер.



Посада: старшина 1-го розвідбатальйону.



Офіційно контракт із 2016 року.



За даними української військової розвідки на 2016 рік, брав участь у бойових діях проти України на посаді навідника 18-го ОМСБр. Паспорт громадянина РФ № 249904723519, виданий Іванівським підрозділом МВС 21.03.2002р. Офіційний контракт із 2019 року. Посада: Перекладач персоналу. Звання: Рядовий.

Нагалюк Надія Миколаївна

Дата народження: 07.07.1966.

Місце походження / проживання: сел. Краснопілля, Сумська область, Україна / Майкоп, Адигея / Грозний, Чечня.

ID Ф-278135.

Звання: старшина.

Посада: Бойовий медик, 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Собов Володимир Андрійович

Дата народження: 26.06.1990.

Місце народження/проживання: Новочеркаськ, Ростовська область.

ID Е-265040.

Звання: старший сержант.

Посада: старший розвідник, 1-го розвідбатальйону. Офіційно контракт із 2016 року.

Горитько Василь Олександрович

Дата народження: 10.04.1992

Місце народження/проживання: Арзгір, Ставропольський край.

ID Ф-295844.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший механік водій 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2017 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№322).

Каландія Дмитро Володимирович

Дата народження: 10.02.1995

Місце народження/проживання: Тишенський район, Ставропольський край/Грозний, Чечня.

ID П-060882.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Освіта: Імовірно, Московський Вищий Військово-Командний Інститут; закінчив у 2014 році. Офіційний контракт із 2017 року. Офіційно контракт із 2016 року. Офіційний контракт із 2019 року.

Офіційний контракт із 2018 року. Офіційний контракт із 2019 року. Офіційно контракт із 2016 року. Офіційно контракт із 2016 року. Офіційний контракт із 2019 року. Офіційний контракт із 2019 року. Офіційний контракт із 2019 року. Офіційно контракт із 2016 року. Розвідник-снайпер 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Єфрейтор. ID ЕХ-787442. Місце народження/проживання: м. Усть-Кокса, Алтайський край. Дата народження: 21.11.1995 Бухтуєв Роман Сергійович Розвідник-сапер 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Рядовий. ID П-500953. Дата народження – невідома. Терентьєв Микола Миколайович. Посада: розвідник-стрілець 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. ID СУ-079762. Місце народження/проживання: Горно-Алтайськ/Грозний, Чечня. Дата народження: 02.12.1994. Бойдоєв Еркей Сергійович Розвідник-гранатометник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Рядовий. ID ВЕ-354980. Місце народження/проживання: м.Россошь, Воронезька область. Дата народження: 01.11.1999. Бабичов Олександр Олександрович Посада: старший розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: сержант. ID Ф-988634. Дата народження: 05.12.1979. Успанов Янар Галімандарович. Офіційний контракт із 2017 року. Посада: командир 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: сержант. ID Ф-988416. Дата народження: 30.09.1985 Бекбатиров Ренат Медетбекович. Посада: механік-водій 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Рядовий. ID Ф-250783. Місце народження/проживання: Астрахань. Дата народження: 18.04.1985 Куаншбеков Закір Сагідульлайович Розвідник-снайпер 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Рядовий. ID ЕХ-578129. Місце народження/проживання: Імовірно, Нарин Худук, Калмикія. Дата народження: 08.05.1997. Ліджієв Адріан Олександрович. Розвідник-сапер 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Рядовий. ID ЕХ-546449 Місце народження/проживання: м.Артемівський, Свердловська область/Єкатеринбург. Дата народження: 09.11.1994. Шалаєв Микита Сергійович Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: Рядовий. ID нд-054775. Місце народження/проживання: Імовірно, м. Усть-Мута, Алтайський край. Дата народження: 16.08.1999. Жанзаков Атем Едуардович. Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону. Звання: молодший сержант. ID Е-807588 Місце народження/проживання: ймовірно, м. Адлер, Краснодарський край. Дата народження: 09.09.1985 Макєєв Сергій Миколайович. Посада: командир 1-го відділення 1-го взводу 1-го розвідбатальйону. Звання: старший сержант. ID ЕА-030697. Дата народження: 09.09.1981 Шабанов Расим Сулейманович. Офіційний контракт із 2017 року.

Бакаєв Юрій Олексійович

Дата народження: 08.09.1990.

Місце походження/проживання: г. Можга Удмуртської республіки /г. Кострома.

ID Ю-163142.

Звання: сержант.

Посада: механік-водій 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2017 року.

Стороженко Павло Анатолійович

Дата народження: 27.08.1992

Місце народження/проживання: г. Канськ, Красноярський край.

ID Ю-128161.

Звання: сержант.

Посада: навідник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Раніше, у 2010-2011 роках, проходив термінову службу у 83-й десантно-штурмовій бригаді, в/ч 71289, г. Кушівська, Краснодарський край.

ID нд-211355.

Звання: Рядовий.

Посада: сапер 1-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Мулдагазієв Азамат Хабідуллаєвич

Дата народження: 28.11.1995

Місце народження/проживання: Астрахань.

ID СУ-065040.

Звання: молодший сержант

Розвідник-снайпер 1-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Тоторов Максим Олександрович

Дата народження: 20.02.2001.

Місце народження/проживання: г. Гукове Ростовської області.

ID РА-240516.

Звання: Рядовий.

Посада: навідник 2-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Маліков Владислав Юрійович.

Дата народження: 17.03.1975.

Місце народження/проживання: г. Єлець, Липецька область.

ID Ф-955509.

Звання: старшина.

Посада: командир 3-го контрольно-спостережного відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Погосян Давид Гагікович

Дата народження: 16.08.1995

Місце народження/проживання: Краснодар.

ID ЕХ-585756.

Звання: молодший сержант.

Розвідник 3-го контрольно-спостережного відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Лазебних Віктор Олександрович.

Дата народження: 15.08.1994.

Місце народження/проживання: г. Камінь-на-Обі, г. Громадськ, Красноярський край.

ID П-0600541.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Імовірно, він брат старшого лейтенанта Дмитра Кучерявих (№151) - командира 1-го взводу, 3-ї роти ЛРС того ж батальйону.

Паршин Андрій Євгенович

Дата народження: 06.05.1996.

Місце походження/проживання: Мінеральні Води, Ставропольський край.

ID ВЕ-436079.

Звання: сержант.

Посада: командир 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Коровін Олексій В'ячеславович

Дата народження: 12.04.1993.

Місце походження/проживання: Мінеральні Води, Ставропольський край.

ID Е-859645.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 р. брав участь в анексії Криму та бойових діях на Донбасі на посаді навідника 18-го ОМСБр (№760).

Черемхін Максим Вікторович

Дата народження: 20.12.2000

Місце походження/проживання: г. Барда, Пермський край.

ID Х-251278.

Звання: Рядовий.

Посада: механік-водій 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2019 року. Імовірно, він служив на заклик до грудня 2019 року, після чого підписав контракт на 1 рік.

Тел.: 89082724095.

Арутюнян Амаяк Артурович

Дата народження: 10.03.1997.

Місце походження/проживання: г. Георгіївськ Ростовської області.

ID нд-146197.

Звання: Рядовий.

Посада: навідник 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2018 року.

Чухлов Дмитро Миколайович

Дата народження: 18.05.1977.

Місце народження / Проживає: г. Волгодонськ Ростовської області.

ID Ф-218780.

Звання: Рядовий.

Посада: механік-водій 3-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Попередня служба: призовник у Повітряно-десантних військах.

Офіційний контракт із 2017 року.

Будніков Олексій Петрович.

Дата народження: 02.02.1997.

ID Е-175394.

Звання: лейтенант.

Посада: командир 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Шовхалов Рустам Салманович.

Дата народження: 12.09.1977.

ID Ф-308762.

Звання: сержант.

Посада: командир 1-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Бєляєв Едуард Володимирович.

Дата народження: 12.09.1977.

ID Ф-171614.

Звання: старший сержант.

Посада: командир 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Вершинін Віктор Сергійович

Дата народження: 10.11.1998

Місце походження/проживання: г. Селітрене Астраханської області.

ID нд-162639.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Хажевський Олексій Юрійович.

Дата народження: 12.10.1994.

Місце походження/проживання – невідомо.

ID Е-901852.

Звання: молодший сержант.

Розвідник-гранатометник 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Мовчиков Андрій Сергійович

Дата народження: 01.07.1979.

Місце походження/проживання: г. Балаково, Самарська область.

ID П-611373.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник-радист штабу 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Кучерявих Дмитро Валерійович.

Дата народження: 11.06.1991.

ID П-060540.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир 1-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Очевидно, він брат старшого лейтенанта Дениса Кучерявих (№91) - командира 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону. Рота того ж батальйону.

Сергєєв Олександр Сергійович.

Дата народження: 12.06.1988

ID Ф-977528.

Звання: сержант.

Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№510).

Гуд Антон Вікторович

Дата народження: 02.07.1987.

Місце народження/проживання: г. Шуя, Іванівська область.

ID Ф-037101.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Електронна пошта: [email protected]

У 2014 році брав участь в анексії Криму та бойових діях на Донбасі на посаді позиціонера 18-ї ОМСБр (№751).

Михайлов Роман Петрович.

Дата народження: 05.11.1979.

ID Ф-988826.

Звання: старший сержант.

Посада: розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Яковенко Сергій Анатолійович.

Дата народження: 28.05.1995

ID СУ-079591.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Семичов Юрій Миколайович

Дата народження: 21.08.1976

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID ВЕ-415192.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Ахметов Сабурла Мухаметалевич

Дата народження: 08.09.1990.

Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.

ID Ф-376411.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Агапов Дмитро Валерійович

Дата народження: 21.12.1995

Місце народження/Місце проживання: г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел/Москва.

ID НД-319728.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Євстратов Микола Костянтинович

Дата народження: 28.11.1993

Місце народження/проживання: Ростов-на-Дону.

ID нд-152726.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Мерінов Артем Олександрович

Дата народження: 24.03.1983

Місце народження/проживання: г. Курчатів, Курська область.

ID СУ-131751.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Московський прикордонний інститут ФСБ.

Сергєєв Олександр Сергійович

Дата народження: 18.12.1992

Місце народження/проживання: г. Єсентуки, Ставропольський край/г. Новосибірськ.

ID П-060786.

Звання: лейтенант.

Посада: командир 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Освіта: Новосибірський вищий військово-командний інститут (НВВКУ); закінчив у 2018 році.

Шукіров Євген Петрович

Дата народження: 02.04.1985.

Місце народження/проживання: Ярмель, Еліста, Калмикія.

ID Е-885780.

Звання: сержант.

Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Тел.: 89615469779.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№758).

Слінков Денис Юрійович.

Дата народження: 20.08.1992

ID Е-334740.

Звання: сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Єгоров Володимир Рудольфович.

Дата народження: 20.08.1992

ID МТ-304308

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Демєєв Микола Олександрович.

Дата народження: 12.01.1989

ID Е-293809.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Кропотов Михайло Олександрович.

Дата народження: 08.08.1997.

Місце народження/проживання: г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.

ID НД-319736.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-стрілець 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Нікітін Сергій Олександрович.

Дата народження: 03.10.1983р.

ID Ф-038339.

Звання: сержант.

Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Дата укладання договору невідома.

Лещинський Станіслав Вікторович

Дата народження: 01.10.1982.

Місце народження/проживання: г. Верхня Салда Свердловської області/г. Єкатеринбург.

ID Х-257967.

Звання: молодший сержант.

Посада: командир 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Гавриков Артем Ігорович

Дата народження: 04.05.1994р.

Місце народження/проживання: г. Старий Оскол, Білгородська область.

ID СУ-358823.

Звання: сержант.

Посада: старший розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Лусовський Євген Олександр

Дата народження: 06.09.1994.

Місце народження/проживання: г. Таницька, Ростовська область.

ID СУ-062417.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Денишев Айбек Миколайович.

Дата народження: 25.08.1999.

ID НД-457955.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Дата укладання договору невідома.

Махмадхаджієв Юнус Ісмаїлович.

Дата народження: 09.08.1964.

ID Ф-369120.

Звання: старшина.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Хамаєв Рамзан Салманович

Дата народження: 28.03.1986

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID Ф-308705.

Звання: старший сержант.

Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№66).

Дурдиєв Рахім Бекмурзєєвич

Дата народження: 28.03.1998

Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.

ID нд-215834.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Бекханов Ібрагім Зіяудінович.

Дата народження: 19.02.1973

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID Ф-142738.

Звання: майор.

Посада: командир 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№58).

Козаков Віктор Андрійович

Дата народження: 09.03.1994р.

Місце народження/проживання: г. Харабала, Астраханська область.

ID нд-163900.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Дурягін Анатолій Іванович

Дата народження: 05.04.1975.

Місце народження/проживання: Вологда.

ID Ф-038394.

Звання: сержант.

Посада: командир 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№807).

Степанян Олександр Олександрович

Дата народження: 07.04.1990.

Місце народження/Проживає: Гур'єв, Казахстан/Черкеськ, Карачаєво-Черкеська республіка.

ID Е-378151.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Попередня служба в/ч 65384 17-й ОМСБр, г. Шалі, Чечня (2010-2012 рр.)

Тел.: 89631700374.

Жданов Євген Олександрович

Дата народження: 21.12.1993

Місце народження/проживання: г. Шаблінська, Ставропольський край.

ID ЕХ-510503.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

У 2012-2013 роках проходив термінову службу у в/ч 66431 (Джава) 4-ї м/бази, окупований Цхінвальський район, Грузія.

Манкатаєв Ільдар Аманмуратович

Дата народження: 21.12.1989

Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.

ID Ф-161433.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Висоцький Олександр Володимирович

Дата народження: 18.06.1993

Місце народження/проживання: г. Костянтинівськ Ростовської області.

ID Е-817171.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Імовірно, 2012 року служив у 22-й бригаді спеціального призначення «ГРУ», г. Степовій Ростовській області.

Тел.: 89515349352.

Дударов Іслам Умарович

Дата народження: 20.05.1986

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID ВЕ-414664.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Татієв Нурлан Утибаєвич

Дата народження: 08.08.1982

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID Ф-252226.

Звання: рядовий.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Юдін Роман Молдінович.

Дата народження: 03.02.1987.

ID Е-890333.

Звання: лейтенант.

Посада: командир 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Биковський Дмитро Ігорович

Дата народження: 07.09.1985.

Місце народження/проживання: г. Уткуз, Тюменська область/г. Уссурійськ.

ID Я-029478.

Звання: старший сержант.

Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№768).

Логінов Володимире Володимировичу.

Дата народження: 10.12.1987

ID ЕА-054470.

Звання: сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Марар Аркадій Анатолійович

Дата народження: 30.07.1996

Місце народження/проживання: Майкоп, Адигея/Грозний, Чечня.

ID ВЕ-447420.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Нікітенко Анатолій Анатолійович

Дата народження: 02.08.1995.

Місце народження/проживання: Астрахань.

ID ЕХ-599015.

Звання: рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Зайцев Олексій Миколайович

Дата народження: 01.07.1988

Місце народження/проживання: Ймовірно, г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.

ID Е-009405.

Звання: рядовий.

Розвідник-снайпер 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Хлюпін Микола В'ячеславович

Дата народження: 21.05.1997.

Місце народження/проживання: г. Суслонг, республіка Марій Ел.

ID нд-319616.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-навідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Султанов Гірехан Валіхановіч.

Дата народження – не відома.

ID П-611283.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Корольов Едуард Володимирович

Дата народження: 17.05.1972

Місце народження/Проживає: Південна Ломуватка, Україна/Нафтопромисловий, Кримськ, Краснодарський край.

ID Ф-251793.

Звання: старшина.

Посада: командир 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

З 1990 року служив у різних частинах ЗС РФ, зокрема у про “миротворчих військах” в окупованій Абхазії.

Керімов Марат Алійович.

Дата народження: 18.03.1981.

Місце народження/проживання: г. Дербент, Дагестан.

ID Ф-249009.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№500).

Шелудяков Володимир Анатолійович.

Дата народження: 10.09.1987

ID Е-380722.

Звання: рядовий.

Посада: розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Немикін Юрій Миколайович

Дата народження: 06.08.1994.

Місце народження/проживання: Білгород.

ID СУ-359615.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Підалін Сергій Валерійович

Дата народження: 29.06.1993

Місце народження/проживання: Ймовірно, Краснодарський край.

ID Х-017162.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Ревков Валерій Сергійович

Дата народження: 11.09.1995.

Місце народження/проживання: г. Моздок, Північна Осетія.

ID ВЕ-468035.

Звання: сержант.

Посада: розвідник – оператор спостереження – загін сигнальних апаратів 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Голубов Олексій Олексійович.

Дата народження: 18.11.1986

ID Ф-203195.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2017 року.

Клубенко Дмитро Олександрович

Дата народження: 01.11.1984р.

Місце народження/проживання: г. Азов Ростовської області.

ID Е-201507.

Звання: молодший сержант.

Водій-електрик командирської машини (КШМ Р-149МА1) взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2017 року.

Поляков Станіслав Олександрович.

Дата народження: 19.09.1980

Місце народження/проживання: г. Азов Ростовської області.

ID Ф-203792.

Звання: старшина.

Посада: командир відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр.

Абдулвагідова Альбіна Гаджахмедівна.

Дата народження: 30.06.1983

ID Е-885292.

Звання: Рядовий.

Посада: радист відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2019 року.

Сізов Олександр Сергійович.

Дата народження: 08.05.1991.

Місце народження/проживання: г. Морівка, Єйський район, Краснодарський край.

ID Е-185248.

Звання: сержант.

Посада: механік відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

Залєвський Юрій Вікторович.

Дата народження: 11.01.1974.

ID Ф-043059.

Звання: сержант.

Посада: командир відділення каналів зв'язку взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

Васькова Любов Геннадіївна.

Дата народження: 25.02.1978

ID Ф-163336.

Звання: сержант.

Посада: радист відокремлення каналів зв'язку взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

Церцеїлов Дмитро Юрійович

Дата народження: 12.04.1978

Місце народження/проживання: м.Моздок, Північна Осетія.

ID Ф-202544.

Звання: молодший сержант.

Посада: Радист-гранатометник відділення каналів зв'язку взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2017 року.

Хамзаєв Ідіал Дуйсебаєвич

Дата народження: 31.05.1979

Місце народження/проживання: г. Петровська, Краснодарський край.

ID Ф-043529.

Звання: сержант.

Посада: командир автотранспортного відділення взводу забезпечення.

Офіційний контракт із 2019 року.

Горбунов Руслан Магомедович.

Дата народження: 23.05.1991

ID ЕХ-590619.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Тайболін Андрій В'ячеславович

Дата народження: 23.04.1988

Місце народження/проживання: г. Сальськ Ростовської області.

ID Е-331314.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Плетньов Леонід Геннальдійович.

Дата народження: 23.03.1993.

ID СУ-075372.

Ранг: молодший сержант.

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційний контракт із 2018 року.

Дикаєв Ахмед Шерваньович.

Дата народження: 23.02.1980

Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.

ID Ф-161284.

Звання: рядовий

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційний контракт із 2017 року.

Межиєв Махмуд Якубович.

Дата народження: 02.10.1980.

ID Ф-038153.

Звання: молодший сержант.

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Сусханов Хасан Мухамедович.

Дата народження: 13.01.1984

Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.

ID ВЕ-414515.

Звання: рядовий.

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Борисов Анатолій Олександрович

Дата народження: 03.04.1991.