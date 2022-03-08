Знай ворога в обличчя: виявлені дані рашистів

21:53 07 березень Київ, Україна

Підлим нападом рашистів на Україну вже займаються представники суду у Гаазі. Однак встановлені дані військовослужбовців 417-го розвідувального батальйону супротивника говорять про те, що багато хто з них до міжнародного суду не дістанеться.

417-й розвідувальний батальйон родом із міста Грозний, Чечня, військової частини 13242. Він належить до 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.

Згідно з проведеним розслідуванням, частина рядового складу цього батальйону була відряджена до батальйонно-тактичної групи (БТГ), яка 24 лютого 2022 року проникла на територію України з окупованого Криму та рухалася у бік Херсона. Повідомляється, що БТГ була атакована українськими військами та зазнала значних втрат на шляху до Херсона в районі міста Олешки. Ймовірно, значна частина перелічених військовослужбовців загинула у бою.

Нижченаведена інформація є даними про структуру батальйону, в яку входять штабна рота, 3 основні бойові роти, 1 рота розвідки, а також 3 підрозділи забезпечення. Загалом у складі розвідувального батальйону 314 штатних одиниць. Проте на момент складання списку (2020-2021 роки) його фактична чисельність становила 249 осіб, із них 92 посади були вакантними.

У процесі аналізу даних вдалося виявити частину персоналу у соціальних мережах та інших відкритих джерелах. В результаті було встановлено особи 166 військовослужбовців (приблизно 66% батальйону). Їхні персональні дані, представлені тут, включають такі поля: ім'я, по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, посада (дати початку та закінчення), звання та фото. Також під час ідентифікації виявилося, що 35 військових з цього списку також були задіяні під час анексії Криму у 2014 році. Тоді військовослужбовці зі списку служили у розвідбатах та батальйонах спеціального призначення 18-ої мотострілецької бригади.

Слід зазначити, що бойовий досвід цих військовослужбовців, і навіть їхній вік і національність різняться. Переважна більшість – досвідчені контрактники у віці близько 40 років, які мають значний досвід, що включає агресію проти Грузії у 2008 році, анексію Криму у 2014 році та бойові дії на Донбасі у 2014-2016 роках, а також у Сирії. Інші у віці 21-25 років, відносно недосвідчені, переважно працюють механіками-водіями або займають інші посади фахівців. Їхня національність також відрізняється і охоплює російських, етнічних українців, місцевих чеченців, у тому числі колишніх членів формувань «Захід» та «Схід», дагестанців, калмиків та вірмен.

Іванов Олег Володимирович.

Народився 07.03.1972.
ID У-717813.
Звання: підполковник.
Посада: командир розвідувального батальйону.
Офіційний контракт із 2018 року.
 
Горовий Сергій Анатолійович.
Дата народження: 24.08.1984
ID Х-974961.
Звання: майор.
Посада: заступник командира розвідувального батальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
У відкритих джерелах: За даними 2016 року українською військовою розвідкою, входив до складу батальйонно-тактичної групи 18-ї ОМСБр, перекинутої в Україну.
 
Сенко Михайло Миколайович.
Дата народження: 21.12.1987
ID Ф-010296.
Ранг: капітан.
Посада: офіцер з моралі та ідеології.
Офіційний контракт із 2018 року.
 
Поляков Олексій Миколайович
Дата народження: 10.05.1984
Місце народження/проживання: Новоросійськ/Табунський район/Алтайського краю/Омськ/Калінінград.
ID № Х-993680
Звання: старший сержант.
Посада: Інструктор.
Офіційний контракт із 2017 року.
Попередня служба: в/ч 3737 (2002–2004 рр.); в/ч 44882 291-го мотострілецького полку (з 2018 р.).
 
Бабаєв Карен Рубенович
Народився 02.12.1988.
Місце народження/проживання: Ростов-на-Дону/Єкатеринбург.
ID ЕХ-575562.
Звання: сержант.
Посада: Інструктор.
Офіційно контракт із 2016 року.
Освіта: У 2006-2009 роках. Санкт-Петербурзька комплексна школа вищої спортивної майстерності (КШВСМ).

Чуркин Дмитрий Викторович.

Чуркін Дмитро Вікторович

Дата народження: 18.06.1983

Місце народження/проживання: Волжськ.

ID ф-081047.

Звання: старшина.

Посада: Інструктор.

Офіційний контракт із 2017 року.

Попередня служба: в/ч 3761 46-ї окремої бригади спеціального призначення внутрішніх військ МВС, Чечня (2001-2003).

Мукашева Соногуль Хасмуратівна – психолог управління, цивільна.

Борисов Алексей Юрьевич

Борисов Олексій Юрійович

Дата народження: 29.08.1985

Місце народження/проживання: Бердськ, Новосибірська область.

ID Х-974930.

Ранг: майор.

Посада: начальник штабу – заступник командира батальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Освіта: 2003-2008 рр. Новосибірський Вищий Військово-Командний Інститут (НВВКІ).

У 2014 році брав участь в анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№289).

Девятилов Дмитрий Владимирович

Дев'ятилов Дмитро Володимирович

Дата народження: 04.11.1989.

Місце народження/проживання: Череповець, Вологодська область.

ID Е-672506.

Ранг: капітан.

Посада: заступник начальника штабу.

Офіційно контракт із 2016 року.

Череповецький державний університет (ЧДУ), педагогіко-психологічний факультет (2012 р.)

Тел.: +79211270930.

У 2014 році брав участь у анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№803).

 

Смолінський Михайло Вікторович.

Дата народження: 04.11.1982.

ID Ф-289629.

Звання: старший лейтенант.

Посада: ад'ютант начальника штабу.

Офіційний контракт із 2019 року.

Турлушкин Дмитрий Евгеньевич

Турлушкін Дмитро Євгенович

Дата народження: 24.04.1995

Місце народження/проживання: Таганрог, Ростовська область.

ID СУ-068945.

Звання: сержант.

Посада: інструктор штабу.

Офіційно контракт із 2016 року.

Попередня служба: в/ч 42091 108 військово-десантного полку, Новоросійськ (2013-2015).

Тел.: 89518451590.

Тихомиров Сергей Идрисович

Тихомиров Сергій Ідрисович

Дата народження: 01.07.1992.

Місце походження/проживання: г. Новчеромшанськ Ульянівської області / м. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.

ID Х-017320.

Звання: Рядовий.
Посада: Перекладач персоналу.
Офіційний контракт із 2019 року.
Андрєєва Аделіна Ільдарівна – секретар штабу, цивільна.
 
Дата народження: 15.10.1983

Місце народження/проживання: Челябінськ.

ID Ф-277518.

Звання: Уорент-офіцер.

Посада: командир спеціального секретного підрозділу штабу.

Офіційно контракт із 2016 року.

Іларіонова Вікторія Сергіївна – робітниця спеціального секретного підрозділу штабу, цивільна.

Олександр Олександрович Ткаченко.

Дата народження: 22.07.1987

ID Е-048785.

Посада: штабна технічна частина, заступник командира батальйону з озброєння – командир технічної частини.

Офіційний контракт із 2017 року.

Донченко Максим Євгенович

Дата народження: 24.07.1995

Місце народження/проживання: Пенза.

ID Е-113035.

Звання: лейтенант.

Посада: командир ракетно-артилерійського озброєння штабної технічної частини.

Офіційний контракт із 2018 року.

Освіта: Пензенський інженерно-артилерійський інститут (ПАІ) 2018 р.

Крижанов Олексій Едуардович.

Дата народження: 11.04.1996.

ID ВЕ-432979.

Звання: сержант.

Посада: технік.

Офіційний контракт із 2017 року.

Вольвач Іван Олексійович

Дата народження: 01.10.1979.

Місце походження/проживання: Темижбекська, Краснодарський край / Кропоткін, Краснодарський край.

ID Ф-170453.

Звання: Уорент-офіцер.

Посада: технік штабу (безпека дорожнього руху) - командир технічного посту.

Офіційний контракт із 2017 року.

Освіта: Ростовський автомобільно-дорожній технікум (1997).

Тарасов Андрій Анатолійович.

Дата народження: 18.03.1989

ID Е-055096.

Звання капітан.

Посада: заступник командувача тилу – начальник штабу тилу.

Офіційний контракт із 2019 року.

Півкін Данило Олександрович.

Дата народження: 28.05.1995

Місце народження/проживання: Уфа.

ID Е-057241. Звання: лейтенант.

Посада: штаб, командир служби продовольчого та матеріального забезпечення Тилу.

Офіційний контракт із 2018 року.

Вольська військова академія матеріально-технічного забезпечення (ВВІМО).

Куставінов Микола Володимирович.

Дата народження: 17.09.1980

ID Х-932432.

Звання: Уорент-офіцер.

Посада: штаб, тиловий технік.

Офіційний контракт із 2019 року.

Вазаєв Адам Айндінович

Працює у штабі, командир Квартирно-господарської служби тилу, цивільний.

Дата народження, ймовірно: 28.05.1988 або 19.05.1983.

Місце народження/проживання: Гудермес, Чечня.

Освіта: Грозненський державний нафтовий технічний університет (2010).

Хутієва Асет Ахмедівна

Службова тила у штабі, цивільна.

Дата народження, ймовірно: 29.11.1959 р.

Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.

Освіта: Грозненський культурно-просвітницький інститут (1992).

Білай Костянтин Олександрович

Дата народження: 24.11.1987

Місце народження/проживання: Заринськ, Алтайський край/Новосибірськ.

ID Х-976038.

Звання капітан.

Посада: командир 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Освіта: Новосибірський вищий військово-командний інститут (НВВКУ); закінчив у 2010 році.

У 2014 році брав участь у анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№779).

Бадрутдінов Раміль Гадилевич.

Дата народження: 21.12.1977

ID Х-257865.

Звання: Уорент-офіцер.

Посада: старший технік 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Титарівський Андрій Олександрович

Дата народження: 04.11.1972.

Місце народження/проживання: м. Іваново, РФ.

ID Ф-411378.

Звання: старший уорент-офіцер.

Посада: старшина 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

За даними української військової розвідки на 2016 рік, брав участь у бойових діях проти України на посаді навідника 18-го ОМСБр. Паспорт громадянина РФ № 249904723519, виданий Іванівським підрозділом МВС 21.03.2002р.

Нагалюк Надежда Николаевна

Нагалюк Надія Миколаївна

Дата народження: 07.07.1966.

Місце походження / проживання: сел. Краснопілля, Сумська область, Україна / Майкоп, Адигея / Грозний, Чечня.

ID Ф-278135.

Звання: старшина.

Посада: Бойовий медик, 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Собовой Владимир Анреевич

Собов Володимир Андрійович

Дата народження: 26.06.1990.

Місце народження/проживання: Новочеркаськ, Ростовська область.

ID Е-265040.

Звання: старший сержант.

Посада: старший розвідник, 1-го розвідбатальйону. Офіційно контракт із 2016 року.

Горитько Василий Александрович

Горитько Василь Олександрович

Дата народження: 10.04.1992

Місце народження/проживання: Арзгір, Ставропольський край.

ID Ф-295844.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший механік водій 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2017 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№322).

Каландия Дмитрий Владимирович

Каландія Дмитро Володимирович

Дата народження: 10.02.1995

Місце народження/проживання: Тишенський район, Ставропольський край/Грозний, Чечня.

ID П-060882.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2017 року.
Освіта: Імовірно, Московський Вищий Військово-Командний Інститут; закінчив у 2014 році.
 
Шабанов Расим Сулейманович.
Дата народження: 09.09.1981
ID ЕА-030697.
Звання: старший сержант.
Посада: командир 1-го відділення 1-го взводу 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2017 року.
 
Макєєв Сергій Миколайович.
Дата народження: 09.09.1985
Місце народження/проживання: ймовірно, м. Адлер, Краснодарський край.
ID Е-807588
Звання: молодший сержант.
Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Жанзаков Атем Едуардович.
Дата народження: 16.08.1999.
Місце народження/проживання: Імовірно, м. Усть-Мута, Алтайський край.
ID нд-054775.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Шалаєв Микита Сергійович

Дата народження: 09.11.1994.
Місце народження/проживання: м.Артемівський, Свердловська область/Єкатеринбург.
ID ЕХ-546449
Звання: Рядовий.
Розвідник-сапер 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2018 року.
 
Ліджієв Адріан Олександрович.
Дата народження: 08.05.1997.
Місце народження/проживання: Імовірно, Нарин Худук, Калмикія.
ID ЕХ-578129.
Звання: Рядовий.
Розвідник-снайпер 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Куаншбеков Закір Сагідульлайович
Дата народження: 18.04.1985
Місце народження/проживання: Астрахань.
ID Ф-250783.
Звання: Рядовий.
Посада: механік-водій 1-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Бекбатиров Ренат Медетбекович.
Дата народження: 30.09.1985
ID Ф-988416.
Звання: сержант.
Посада: командир 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2017 року.
Успанов Янар Галімандарович.
Дата народження: 05.12.1979.
ID Ф-988634.
Звання: сержант.
Посада: старший розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Бабичов Олександр Олександрович
Дата народження: 01.11.1999.
Місце народження/проживання: м.Россошь, Воронезька область.
ID ВЕ-354980.
Звання: Рядовий.
Розвідник-гранатометник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Бойдоєв Еркей Сергійович
Дата народження: 02.12.1994.
Місце народження/проживання: Горно-Алтайськ/Грозний, Чечня.
ID СУ-079762.
Посада: розвідник-стрілець 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Терентьєв Микола Миколайович.
Дата народження – невідома.
ID П-500953.
Звання: Рядовий.
Розвідник-сапер 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Бухтуєв Роман Сергійович
Дата народження: 21.11.1995
Місце народження/проживання: м. Усть-Кокса, Алтайський край.
ID ЕХ-787442.
Звання: Єфрейтор.
Розвідник-снайпер 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.

Бакаев Юрий Алексеевич

Бакаєв Юрій Олексійович

Дата народження: 08.09.1990.

Місце походження/проживання: г. Можга Удмуртської республіки /г. Кострома.

ID Ю-163142.

Звання: сержант.

Посада: механік-водій 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2017 року.

Стороженко Павел Анатольевич

Стороженко Павло Анатолійович

Дата народження: 27.08.1992

Місце народження/проживання: г. Канськ, Красноярський край.

ID Ю-128161.

Звання: сержант.

Посада: навідник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Раніше, у 2010-2011 роках, проходив термінову службу у 83-й десантно-штурмовій бригаді, в/ч 71289, г. Кушівська, Краснодарський край.

ID нд-211355.

Звання: Рядовий.

Посада: сапер 1-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Мулдагазиев Азамат Хабидуллаевич

Мулдагазієв Азамат Хабідуллаєвич

Дата народження: 28.11.1995

Місце народження/проживання: Астрахань.

ID СУ-065040.

Звання: молодший сержант

Розвідник-снайпер 1-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Тоторов Максим Александрович

Тоторов Максим Олександрович

Дата народження: 20.02.2001.

Місце народження/проживання: г. Гукове Ростовської області.

ID РА-240516.

Звання: Рядовий.

Посада: навідник 2-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Маліков Владислав Юрійович.

Дата народження: 17.03.1975.

Місце народження/проживання: г. Єлець, Липецька область.

ID Ф-955509.

Звання: старшина.

Посада: командир 3-го контрольно-спостережного відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Погосян Давид Гагикович

Погосян Давид Гагікович

Дата народження: 16.08.1995

Місце народження/проживання: Краснодар.

ID ЕХ-585756.

Звання: молодший сержант.

Розвідник 3-го контрольно-спостережного відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Лазебних Віктор Олександрович.

Дата народження: 15.08.1994.

Місце народження/проживання: г. Камінь-на-Обі, г. Громадськ, Красноярський край.

ID П-0600541.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Імовірно, він брат старшого лейтенанта Дмитра Кучерявих (№151) - командира 1-го взводу, 3-ї роти ЛРС того ж батальйону.

Паршин Андрей Евгеньевич

Паршин Андрій Євгенович

Дата народження: 06.05.1996.

Місце походження/проживання: Мінеральні Води, Ставропольський край.

ID ВЕ-436079.

Звання: сержант.

Посада: командир 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Коровин Алексей Вячеславович

Коровін Олексій В'ячеславович

Дата народження: 12.04.1993.

Місце походження/проживання: Мінеральні Води, Ставропольський край.

ID Е-859645.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 р. брав участь в анексії Криму та бойових діях на Донбасі на посаді навідника 18-го ОМСБр (№760).

Черемухин Максим Викторович

Черемхін Максим Вікторович

Дата народження: 20.12.2000

Місце походження/проживання: г. Барда, Пермський край.

ID Х-251278.

Звання: Рядовий.

Посада: механік-водій 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2019 року. Імовірно, він служив на заклик до грудня 2019 року, після чого підписав контракт на 1 рік.

Тел.: 89082724095.

Арутюнян Амаяк Артурович

Арутюнян Амаяк Артурович

Дата народження: 10.03.1997.

Місце походження/проживання: г. Георгіївськ Ростовської області.

ID нд-146197.

Звання: Рядовий.

Посада: навідник 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2018 року.

Чухлов Дмитрий Николаевич

Чухлов Дмитро Миколайович

Дата народження: 18.05.1977.

Місце народження / Проживає: г. Волгодонськ Ростовської області.

ID Ф-218780.

Звання: Рядовий.

Посада: механік-водій 3-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Попередня служба: призовник у Повітряно-десантних військах.

Офіційний контракт із 2017 року.

Будніков Олексій Петрович.

Дата народження: 02.02.1997.

ID Е-175394.

Звання: лейтенант.

Посада: командир 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Шовхалов Рустам Салманович.

Дата народження: 12.09.1977.

ID Ф-308762.

Звання: сержант.

Посада: командир 1-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Бєляєв Едуард Володимирович.

Дата народження: 12.09.1977.

ID Ф-171614.

Звання: старший сержант.

Посада: командир 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційно контракт із 2016 року.

Вершинин Виктор Сергеевич

Вершинін Віктор Сергійович

Дата народження: 10.11.1998

Місце походження/проживання: г. Селітрене Астраханської області.

ID нд-162639.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Хажевський Олексій Юрійович.

Дата народження: 12.10.1994.

Місце походження/проживання – невідомо.

ID Е-901852.

Звання: молодший сержант.

Розвідник-гранатометник 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.

Офіційний контракт із 2019 року.

Мовчиков Андрей Сергеевич

Мовчиков Андрій Сергійович

Дата народження: 01.07.1979.

Місце походження/проживання: г. Балаково, Самарська область.

ID П-611373.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник-радист штабу 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Кучерявих Дмитро Валерійович.

Дата народження: 11.06.1991.

ID П-060540.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир 1-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Очевидно, він брат старшого лейтенанта Дениса Кучерявих (№91) - командира 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону. Рота того ж батальйону.

Сергєєв Олександр Сергійович.

Дата народження: 12.06.1988

ID Ф-977528.

Звання: сержант.

Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№510).

Гуд Антон Викторович

Гуд Антон Вікторович

Дата народження: 02.07.1987.

Місце народження/проживання: г. Шуя, Іванівська область.

ID Ф-037101.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Електронна пошта: [email protected]

У 2014 році брав участь в анексії Криму та бойових діях на Донбасі на посаді позиціонера 18-ї ОМСБр (№751).

Михайлов Роман Петрович.

Дата народження: 05.11.1979.

ID Ф-988826.

Звання: старший сержант.

Посада: розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Яковенко Сергій Анатолійович.

Дата народження: 28.05.1995

ID СУ-079591.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Семичев Юрий Николаевич

Семичов Юрій Миколайович

Дата народження: 21.08.1976

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID ВЕ-415192.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Ахметов Сабурла Мухаметалевич

Ахметов Сабурла Мухаметалевич

Дата народження: 08.09.1990.

Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.

ID Ф-376411.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Агапов Дмитрий Валерьевич

Агапов Дмитро Валерійович

Дата народження: 21.12.1995

Місце народження/Місце проживання: г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел/Москва.

ID НД-319728.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Евстратов Николай Константинович

Євстратов Микола Костянтинович

Дата народження: 28.11.1993

Місце народження/проживання: Ростов-на-Дону.

ID нд-152726.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Меринов Артем Александрович

Мерінов Артем Олександрович

Дата народження: 24.03.1983

Місце народження/проживання: г. Курчатів, Курська область.

ID СУ-131751.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Московський прикордонний інститут ФСБ.

Сергеев Александр Сергеевич

Сергєєв Олександр Сергійович

Дата народження: 18.12.1992

Місце народження/проживання: г. Єсентуки, Ставропольський край/г. Новосибірськ.

ID П-060786.

Звання: лейтенант.

Посада: командир 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Освіта: Новосибірський вищий військово-командний інститут (НВВКУ); закінчив у 2018 році.

Шукиров Евгений Петрович

Шукіров Євген Петрович

Дата народження: 02.04.1985.

Місце народження/проживання: Ярмель, Еліста, Калмикія.

ID Е-885780.

Звання: сержант.

Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Тел.: 89615469779.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№758).

Слінков Денис Юрійович.

Дата народження: 20.08.1992

ID Е-334740.

Звання: сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Єгоров Володимир Рудольфович.

Дата народження: 20.08.1992

ID МТ-304308

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Демєєв Микола Олександрович.

Дата народження: 12.01.1989

ID Е-293809.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Кропотов Михайло Олександрович.

Дата народження: 08.08.1997.

Місце народження/проживання: г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.

ID НД-319736.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-стрілець 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Нікітін Сергій Олександрович.

Дата народження: 03.10.1983р.

ID Ф-038339.

Звання: сержант.

Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Дата укладання договору невідома.

Лещинский Станислав Викторович

Лещинський Станіслав Вікторович

Дата народження: 01.10.1982.

Місце народження/проживання: г. Верхня Салда Свердловської області/г. Єкатеринбург.

ID Х-257967.

Звання: молодший сержант.

Посада: командир 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Гавриков Артем Игоревич

Гавриков Артем Ігорович

Дата народження: 04.05.1994р.

Місце народження/проживання: г. Старий Оскол, Білгородська область.

ID СУ-358823.

Звання: сержант.

Посада: старший розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Лусовский Евгений Александр

Лусовський Євген Олександр

Дата народження: 06.09.1994.

Місце народження/проживання: г. Таницька, Ростовська область.

ID СУ-062417.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Денишев Айбек Миколайович.

Дата народження: 25.08.1999.

ID НД-457955.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Дата укладання договору невідома.

Махмадхаджієв Юнус Ісмаїлович.

Дата народження: 09.08.1964.

ID Ф-369120.

Звання: старшина.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Хамаев Рамзан Салманович

Хамаєв Рамзан Салманович

Дата народження: 28.03.1986

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID Ф-308705.

Звання: старший сержант.

Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№66).

Дурдыев Рахим Бекмурзеевич

Дурдиєв Рахім Бекмурзєєвич

Дата народження: 28.03.1998

Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.

ID нд-215834.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Бекханов Ібрагім Зіяудінович.

Дата народження: 19.02.1973

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID Ф-142738.

Звання: майор.

Посада: командир 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№58).

Казаков Виктор Андреевич

Козаков Віктор Андрійович

Дата народження: 09.03.1994р.

Місце народження/проживання: г. Харабала, Астраханська область.

ID нд-163900.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Дурягин Анатолий Иванович

Дурягін Анатолій Іванович

Дата народження: 05.04.1975.

Місце народження/проживання: Вологда.

ID Ф-038394.

Звання: сержант.

Посада: командир 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№807).

Степанян Александр Александрович

Степанян Олександр Олександрович

Дата народження: 07.04.1990.

Місце народження/Проживає: Гур'єв, Казахстан/Черкеськ, Карачаєво-Черкеська республіка.

ID Е-378151.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Попередня служба в/ч 65384 17-й ОМСБр, г. Шалі, Чечня (2010-2012 рр.)

Тел.: 89631700374.

Жданов Евгений Александрович

Жданов Євген Олександрович

Дата народження: 21.12.1993

Місце народження/проживання: г. Шаблінська, Ставропольський край.

ID ЕХ-510503.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

У 2012-2013 роках проходив термінову службу у в/ч 66431 (Джава) 4-ї м/бази, окупований Цхінвальський район, Грузія.

Манкатаев Ильдар Аманмуратович

Манкатаєв Ільдар Аманмуратович

Дата народження: 21.12.1989

Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.

ID Ф-161433.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Высоцкий Александр Владимирович

Висоцький Олександр Володимирович

Дата народження: 18.06.1993

Місце народження/проживання: г. Костянтинівськ Ростовської області.

ID Е-817171.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Імовірно, 2012 року служив у 22-й бригаді спеціального призначення «ГРУ», г. Степовій Ростовській області.

Тел.: 89515349352.

Дударов Ислам Умарович

Дударов Іслам Умарович

Дата народження: 20.05.1986

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID ВЕ-414664.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Татиев Нурлан Утибаевич

Татієв Нурлан Утибаєвич

Дата народження: 08.08.1982

Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.

ID Ф-252226.

Звання: рядовий.

Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Юдін Роман Молдінович.

Дата народження: 03.02.1987.

ID Е-890333.

Звання: лейтенант.

Посада: командир 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Быковский Дмитрий Игоревич

Биковський Дмитро Ігорович

Дата народження: 07.09.1985.

Місце народження/проживання: г. Уткуз, Тюменська область/г. Уссурійськ.

ID Я-029478.

Звання: старший сержант.

Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№768).

Логінов Володимире Володимировичу.

Дата народження: 10.12.1987

ID ЕА-054470.

Звання: сержант.

Посада: старший розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Марар Аркадий Анатольевич

Марар Аркадій Анатолійович

Дата народження: 30.07.1996

Місце народження/проживання: Майкоп, Адигея/Грозний, Чечня.

ID ВЕ-447420.

Звання: Рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Никитенко Анатолий Анатольевич

Нікітенко Анатолій Анатолійович

Дата народження: 02.08.1995.

Місце народження/проживання: Астрахань.

ID ЕХ-599015.

Звання: рядовий.

Посада: розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Зайцев Алексей Николаевич

Зайцев Олексій Миколайович

Дата народження: 01.07.1988

Місце народження/проживання: Ймовірно, г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.

ID Е-009405.

Звання: рядовий.

Розвідник-снайпер 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ОДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Хлюпин Николай Вячеславович

Хлюпін Микола В'ячеславович

Дата народження: 21.05.1997.

Місце народження/проживання: г. Суслонг, республіка Марій Ел.

ID нд-319616.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-навідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Султанов Гірехан Валіхановіч.

Дата народження – не відома.

ID П-611283.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2019 року.

Королев Эдуард Владимирович

Корольов Едуард Володимирович

Дата народження: 17.05.1972

Місце народження/Проживає: Південна Ломуватка, Україна/Нафтопромисловий, Кримськ, Краснодарський край.

ID Ф-251793.

Звання: старшина.

Посада: командир 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

З 1990 року служив у різних частинах ЗС РФ, зокрема у про “миротворчих військах” в окупованій Абхазії.

Керімов Марат Алійович.

Дата народження: 18.03.1981.

Місце народження/проживання: г. Дербент, Дагестан.

ID Ф-249009.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№500).

Шелудяков Володимир Анатолійович.

Дата народження: 10.09.1987

ID Е-380722.

Звання: рядовий.

Посада: розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Немыкин Юрий Николаевич

Немикін Юрій Миколайович

Дата народження: 06.08.1994.

Місце народження/проживання: Білгород.

ID СУ-359615.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційно контракт із 2016 року.

Пидалин Сергей Валерьевич

Підалін Сергій Валерійович

Дата народження: 29.06.1993

Місце народження/проживання: Ймовірно, Краснодарський край.

ID Х-017162.

Звання: молодший сержант.

Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2018 року.

Ревков Валерий Сергеевич

Ревков Валерій Сергійович

Дата народження: 11.09.1995.

Місце народження/проживання: г. Моздок, Північна Осетія.

ID ВЕ-468035.

Звання: сержант.

Посада: розвідник – оператор спостереження – загін сигнальних апаратів 3-ї роти ГДН.

Офіційний контракт із 2017 року.

Голубов Олексій Олексійович.

Дата народження: 18.11.1986

ID Ф-203195.

Звання: старший лейтенант.

Посада: командир взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2017 року.

Клубенко Дмитрий Александрович

Клубенко Дмитро Олександрович

Дата народження: 01.11.1984р.

Місце народження/проживання: г. Азов Ростовської області.

ID Е-201507.

Звання: молодший сержант.

Водій-електрик командирської машини (КШМ Р-149МА1) взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2017 року.

Поляков Станіслав Олександрович.

Дата народження: 19.09.1980

Місце народження/проживання: г. Азов Ростовської області.

ID Ф-203792.

Звання: старшина.

Посада: командир відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр.

Абдулвагідова Альбіна Гаджахмедівна.

Дата народження: 30.06.1983

ID Е-885292.

Звання: Рядовий.

Посада: радист відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2019 року.

Сізов Олександр Сергійович.

Дата народження: 08.05.1991.

Місце народження/проживання: г. Морівка, Єйський район, Краснодарський край.

ID Е-185248.

Звання: сержант.

Посада: механік відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

Залєвський Юрій Вікторович.

Дата народження: 11.01.1974.

ID Ф-043059.

Звання: сержант.

Посада: командир відділення каналів зв'язку взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

Васькова Любов Геннадіївна.

Дата народження: 25.02.1978

ID Ф-163336.

Звання: сержант.

Посада: радист відокремлення каналів зв'язку взводу зв'язку.

Офіційно контракт із 2016 року.

Церцеилов Дмитрий Юрьевич

Церцеїлов Дмитро Юрійович

Дата народження: 12.04.1978

Місце народження/проживання: м.Моздок, Північна Осетія.

ID Ф-202544.

Звання: молодший сержант.

Посада: Радист-гранатометник відділення каналів зв'язку взводу зв'язку.

Офіційний контракт із 2017 року.

Хамзаев Идиал Дуйсебаевич

Хамзаєв Ідіал Дуйсебаєвич

Дата народження: 31.05.1979

Місце народження/проживання: г. Петровська, Краснодарський край.

ID Ф-043529.

Звання: сержант.

Посада: командир автотранспортного відділення взводу забезпечення.

Офіційний контракт із 2019 року.

Горбунов Руслан Магомедович.

Дата народження: 23.05.1991

ID ЕХ-590619.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Тайболин Андрей Вячеславович

Тайболін Андрій В'ячеславович

Дата народження: 23.04.1988

Місце народження/проживання: г. Сальськ Ростовської області.

ID Е-331314.

Звання: молодший сержант.

Посада: старший водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Плетньов Леонід Геннальдійович.

Дата народження: 23.03.1993.

ID СУ-075372.

Ранг: молодший сержант.

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційний контракт із 2018 року.

Дикаєв Ахмед Шерваньович.

Дата народження: 23.02.1980

Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.

ID Ф-161284.

Звання: рядовий

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційний контракт із 2017 року.

Межиєв Махмуд Якубович.

Дата народження: 02.10.1980.

ID Ф-038153.

Звання: молодший сержант.

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Сусханов Хасан Мухамедович.

Дата народження: 13.01.1984

Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.

ID ВЕ-414515.

Звання: рядовий.

Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.

Офіційно контракт із 2016 року.

Борисов Анатолий Александрович

Борисов Анатолій Олександрович

Дата народження: 03.04.1991.

Місце народження/проживання: м. Шебекіне Білгородської області.
ID Е-944386.
Звання: рядовий.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Нурпейсов Рисбек Муслімович
Дата народження: 05.07.1997.
Місце народження/проживання: Тамбовка, Астраханська область.
ID ВЕ-491452.
Звання: рядовий.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Такаєв Мавсар Султанович
Дата народження: 28.01.1986
Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.
ID ЕХ-590794.
Звання: молодший сержант.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2018 року.
Зал Ельман Сабірович.
Дата народження: 03.05.1988
ID ЕХ-574695.
Звання: рядовий.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2017 року.
 
Музаєв Арбі Імранович.
Дата народження: 17.04.1977.
ID ЕХ-593891.
Звання: рядовий.
Посада: водій-кухар автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Ірисханов Різван Мажитович.
Дата народження: 29.05.1987
Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.
ID нд-167346.
Звання: рядовий.
Посада: водій-кухар автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2018 року.
 
Тонельян Владислав Олексійович
Дата народження: 07.06.1996.
Місце народження/проживання: м. Темрюк, Краснодарський край.
ID ВЕ-433145.
Звання: рядовий.
Посада: водій-кухар автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2017 року.
 
Єрошенко Олександр Миколайович
Дата народження: 24.07.1979
Місце народження/проживання: Владикавказ, Північна Осетія.
ID Ф-164732.
Звання: сержант.
Посада: командир складу взводу.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Матевосян Рубен Альбертович
Дата народження: 08.04.1974.
Місце народження/проживання: Грозний, Чечня/Ростов-на-Дону/Ахалцихе.
ID Ф-024049.
Звання: Уорент-офіцер.
Посада: командир складу взводу.
Офіційний контракт із 2018 року.
 
Архипова Ганна Олексіївна – завідувачка складу взводу забезпечення, цивільна.
 
Лабецька Олена Олександрівна – завідувачка складу взводу забезпечення, цивільна.
 
Солтуханов Сідек Вахаєвич - завідувач складу взводу забезпечення, цивільний.
 
Абдулкарімов Рустам Ісмаїлович – завідувач складом взводу забезпечення, цивільний.
 
Кравченко Антон Олександрович
Дата народження: 17.06.1990.
ID Е-884346.
Звання: молодший сержант.
Посада: командир складу повітряно-десантної техніки та майна взводу забезпечення.
Офіційний контракт із 2017 року.
 
Бакашев Джамалай Хасанович.
Дата народження: 16.08.1976
ID Ф-987658.
Звання: сержант.
Посада: начальник складу повітряно-десантної техніки та майна взводу забезпечення.
Офіційний контракт із 2017 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№129).
 
Мамедов Наріман Абдуллаєвич
Дата народження: 29.10.1991
Місце народження/проживання: Дербент, Дагестан/Ростов-на-Дону.
ID ВЕ-441514.
Звання: старший лейтенант.
Посада: командир медичної служби медичного взводу.
Офіційний контракт із 2017 року.
Освіта: Ростовський державний медичний університет.
 
Секрет Артур Олександрович
Дата народження: 10.01.1989
ID нд-423395.
Звання: молодший сержант.
Посада: фельдшер медичного взводу.
Офіційний контракт із 2019 року.
 
Байрамбеков Качабек Ярметович.
Дата народження: 29.11.1987
ID Ф-424841.
Звання: сержант.
Посада: командир відділення – заступник командира медичного взводу.
Офіційний контракт із 2017 року.
 
Кочко Тетяна Володимирівна.
Дата народження: 14.01.1969
ID Ф-332022.
Звання: старшина.
Посада: фельдшер медичного взводу.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Баудінов Магомед Усманович.
Дата народження: 24.02.1975
ID Ф-987661.
Звання: молодший сержант.
Посада: фельдшер медичного взводу.
Офіційний контракт із 2017 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№201).
 
Караченців Денис Вікторович
Дата народження: 21.11.1979
Місце народження/проживання: Владикавказ, Північна Осетія.
ID Ф-308527.
Звання: старшина.
Посада: бойовий медик – командир відділення порятунку та евакуації поранених медичного взводу.
Офіційний контракт із 2018 року.
 
Абасова Марина Сеїдаліївна
Дата народження: 29.06.1981.
Місце народження/проживання: Імовірно, Грозний, Ханкала, Чечня/Сиртич, Махачкала, Дагестан.
ID Ф-984927.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший бойовий медик відділення евакуації поранених медичного взводу.
Офіційно контракт із 2016 року.
 
Костенко Юлія Юріївна.
Дата народження: 02.10.1978.
ID Ф-130933.
 
Звання: старший сержант.

Посада: фельдшер відділення евакуації поранених медичного взводу.

Офіційний контракт із 2018 року.