Знай ворога в обличчя: виявлені дані рашистів

Підлим нападом рашистів на Україну вже займаються представники суду у Гаазі. Однак встановлені дані військовослужбовців 417-го розвідувального батальйону супротивника говорять про те, що багато хто з них до міжнародного суду не дістанеться.
417-й розвідувальний батальйон родом із міста Грозний, Чечня, військової частини 13242. Він належить до 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.
Згідно з проведеним розслідуванням, частина рядового складу цього батальйону була відряджена до батальйонно-тактичної групи (БТГ), яка 24 лютого 2022 року проникла на територію України з окупованого Криму та рухалася у бік Херсона. Повідомляється, що БТГ була атакована українськими військами та зазнала значних втрат на шляху до Херсона в районі міста Олешки. Ймовірно, значна частина перелічених військовослужбовців загинула у бою.
Нижченаведена інформація є даними про структуру батальйону, в яку входять штабна рота, 3 основні бойові роти, 1 рота розвідки, а також 3 підрозділи забезпечення. Загалом у складі розвідувального батальйону 314 штатних одиниць. Проте на момент складання списку (2020-2021 роки) його фактична чисельність становила 249 осіб, із них 92 посади були вакантними.
У процесі аналізу даних вдалося виявити частину персоналу у соціальних мережах та інших відкритих джерелах. В результаті було встановлено особи 166 військовослужбовців (приблизно 66% батальйону). Їхні персональні дані, представлені тут, включають такі поля: ім'я, по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, посада (дати початку та закінчення), звання та фото. Також під час ідентифікації виявилося, що 35 військових з цього списку також були задіяні під час анексії Криму у 2014 році. Тоді військовослужбовці зі списку служили у розвідбатах та батальйонах спеціального призначення 18-ої мотострілецької бригади.
Слід зазначити, що бойовий досвід цих військовослужбовців, і навіть їхній вік і національність різняться. Переважна більшість – досвідчені контрактники у віці близько 40 років, які мають значний досвід, що включає агресію проти Грузії у 2008 році, анексію Криму у 2014 році та бойові дії на Донбасі у 2014-2016 роках, а також у Сирії. Інші у віці 21-25 років, відносно недосвідчені, переважно працюють механіками-водіями або займають інші посади фахівців. Їхня національність також відрізняється і охоплює російських, етнічних українців, місцевих чеченців, у тому числі колишніх членів формувань «Захід» та «Схід», дагестанців, калмиків та вірмен.
Іванов Олег Володимирович.
Чуркін Дмитро Вікторович
Дата народження: 18.06.1983
Місце народження/проживання: Волжськ.
ID ф-081047.
Звання: старшина.
Посада: Інструктор.
Офіційний контракт із 2017 року.
Попередня служба: в/ч 3761 46-ї окремої бригади спеціального призначення внутрішніх військ МВС, Чечня (2001-2003).
Мукашева Соногуль Хасмуратівна – психолог управління, цивільна.
Борисов Олексій Юрійович
Дата народження: 29.08.1985
Місце народження/проживання: Бердськ, Новосибірська область.
ID Х-974930.
Ранг: майор.
Посада: начальник штабу – заступник командира батальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Освіта: 2003-2008 рр. Новосибірський Вищий Військово-Командний Інститут (НВВКІ).
У 2014 році брав участь в анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№289).
Дев'ятилов Дмитро Володимирович
Дата народження: 04.11.1989.
Місце народження/проживання: Череповець, Вологодська область.
ID Е-672506.
Ранг: капітан.
Посада: заступник начальника штабу.
Офіційно контракт із 2016 року.
Череповецький державний університет (ЧДУ), педагогіко-психологічний факультет (2012 р.)
Тел.: +79211270930.
У 2014 році брав участь у анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№803).
Смолінський Михайло Вікторович.
Дата народження: 04.11.1982.
ID Ф-289629.
Звання: старший лейтенант.
Посада: ад'ютант начальника штабу.
Офіційний контракт із 2019 року.
Турлушкін Дмитро Євгенович
Дата народження: 24.04.1995
Місце народження/проживання: Таганрог, Ростовська область.
ID СУ-068945.
Звання: сержант.
Посада: інструктор штабу.
Офіційно контракт із 2016 року.
Попередня служба: в/ч 42091 108 військово-десантного полку, Новоросійськ (2013-2015).
Тел.: 89518451590.
Тихомиров Сергій Ідрисович
Дата народження: 01.07.1992.
Місце походження/проживання: г. Новчеромшанськ Ульянівської області / м. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.
ID Х-017320.
Місце народження/проживання: Челябінськ.
ID Ф-277518.
Звання: Уорент-офіцер.
Посада: командир спеціального секретного підрозділу штабу.
Офіційно контракт із 2016 року.
Іларіонова Вікторія Сергіївна – робітниця спеціального секретного підрозділу штабу, цивільна.
Олександр Олександрович Ткаченко.
Дата народження: 22.07.1987
ID Е-048785.
Посада: штабна технічна частина, заступник командира батальйону з озброєння – командир технічної частини.
Офіційний контракт із 2017 року.
Донченко Максим Євгенович
Дата народження: 24.07.1995
Місце народження/проживання: Пенза.
ID Е-113035.
Звання: лейтенант.
Посада: командир ракетно-артилерійського озброєння штабної технічної частини.
Офіційний контракт із 2018 року.
Освіта: Пензенський інженерно-артилерійський інститут (ПАІ) 2018 р.
Крижанов Олексій Едуардович.
Дата народження: 11.04.1996.
ID ВЕ-432979.
Звання: сержант.
Посада: технік.
Офіційний контракт із 2017 року.
Вольвач Іван Олексійович
Дата народження: 01.10.1979.
Місце походження/проживання: Темижбекська, Краснодарський край / Кропоткін, Краснодарський край.
ID Ф-170453.
Звання: Уорент-офіцер.
Посада: технік штабу (безпека дорожнього руху) - командир технічного посту.
Офіційний контракт із 2017 року.
Освіта: Ростовський автомобільно-дорожній технікум (1997).
Тарасов Андрій Анатолійович.
Дата народження: 18.03.1989
ID Е-055096.
Звання капітан.
Посада: заступник командувача тилу – начальник штабу тилу.
Офіційний контракт із 2019 року.
Півкін Данило Олександрович.
Дата народження: 28.05.1995
Місце народження/проживання: Уфа.
ID Е-057241. Звання: лейтенант.
Посада: штаб, командир служби продовольчого та матеріального забезпечення Тилу.
Офіційний контракт із 2018 року.
Вольська військова академія матеріально-технічного забезпечення (ВВІМО).
Куставінов Микола Володимирович.
Дата народження: 17.09.1980
ID Х-932432.
Звання: Уорент-офіцер.
Посада: штаб, тиловий технік.
Офіційний контракт із 2019 року.
Вазаєв Адам Айндінович
Працює у штабі, командир Квартирно-господарської служби тилу, цивільний.
Дата народження, ймовірно: 28.05.1988 або 19.05.1983.
Місце народження/проживання: Гудермес, Чечня.
Освіта: Грозненський державний нафтовий технічний університет (2010).
Хутієва Асет Ахмедівна
Службова тила у штабі, цивільна.
Дата народження, ймовірно: 29.11.1959 р.
Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.
Освіта: Грозненський культурно-просвітницький інститут (1992).
Білай Костянтин Олександрович
Дата народження: 24.11.1987
Місце народження/проживання: Заринськ, Алтайський край/Новосибірськ.
ID Х-976038.
Звання капітан.
Посада: командир 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Освіта: Новосибірський вищий військово-командний інститут (НВВКУ); закінчив у 2010 році.
У 2014 році брав участь у анексії Криму у складі 18-ї ОМСБр (№779).
Бадрутдінов Раміль Гадилевич.
Дата народження: 21.12.1977
ID Х-257865.
Звання: Уорент-офіцер.
Посада: старший технік 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Титарівський Андрій Олександрович
Дата народження: 04.11.1972.
Місце народження/проживання: м. Іваново, РФ.
ID Ф-411378.
Звання: старший уорент-офіцер.
Посада: старшина 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
За даними української військової розвідки на 2016 рік, брав участь у бойових діях проти України на посаді навідника 18-го ОМСБр. Паспорт громадянина РФ № 249904723519, виданий Іванівським підрозділом МВС 21.03.2002р.
Нагалюк Надія Миколаївна
Дата народження: 07.07.1966.
Місце походження / проживання: сел. Краснопілля, Сумська область, Україна / Майкоп, Адигея / Грозний, Чечня.
ID Ф-278135.
Звання: старшина.
Посада: Бойовий медик, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Собов Володимир Андрійович
Дата народження: 26.06.1990.
Місце народження/проживання: Новочеркаськ, Ростовська область.
ID Е-265040.
Звання: старший сержант.
Посада: старший розвідник, 1-го розвідбатальйону. Офіційно контракт із 2016 року.
Горитько Василь Олександрович
Дата народження: 10.04.1992
Місце народження/проживання: Арзгір, Ставропольський край.
ID Ф-295844.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший механік водій 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2017 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№322).
Каландія Дмитро Володимирович
Дата народження: 10.02.1995
Місце народження/проживання: Тишенський район, Ставропольський край/Грозний, Чечня.
ID П-060882.
Звання: старший лейтенант.
Посада: командир 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Бакаєв Юрій Олексійович
Дата народження: 08.09.1990.
Місце походження/проживання: г. Можга Удмуртської республіки /г. Кострома.
ID Ю-163142.
Звання: сержант.
Посада: механік-водій 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2017 року.
Стороженко Павло Анатолійович
Дата народження: 27.08.1992
Місце народження/проживання: г. Канськ, Красноярський край.
ID Ю-128161.
Звання: сержант.
Посада: навідник 2-го відділення, 1-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Раніше, у 2010-2011 роках, проходив термінову службу у 83-й десантно-штурмовій бригаді, в/ч 71289, г. Кушівська, Краснодарський край.
ID нд-211355.
Звання: Рядовий.
Посада: сапер 1-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Мулдагазієв Азамат Хабідуллаєвич
Дата народження: 28.11.1995
Місце народження/проживання: Астрахань.
ID СУ-065040.
Звання: молодший сержант
Розвідник-снайпер 1-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Тоторов Максим Олександрович
Дата народження: 20.02.2001.
Місце народження/проживання: г. Гукове Ростовської області.
ID РА-240516.
Звання: Рядовий.
Посада: навідник 2-го відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Маліков Владислав Юрійович.
Дата народження: 17.03.1975.
Місце народження/проживання: г. Єлець, Липецька область.
ID Ф-955509.
Звання: старшина.
Посада: командир 3-го контрольно-спостережного відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Погосян Давид Гагікович
Дата народження: 16.08.1995
Місце народження/проживання: Краснодар.
ID ЕХ-585756.
Звання: молодший сержант.
Розвідник 3-го контрольно-спостережного відділення, 2-го взводу, 1-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Лазебних Віктор Олександрович.
Дата народження: 15.08.1994.
Місце народження/проживання: г. Камінь-на-Обі, г. Громадськ, Красноярський край.
ID П-0600541.
Звання: старший лейтенант.
Посада: командир 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Імовірно, він брат старшого лейтенанта Дмитра Кучерявих (№151) - командира 1-го взводу, 3-ї роти ЛРС того ж батальйону.
Паршин Андрій Євгенович
Дата народження: 06.05.1996.
Місце походження/проживання: Мінеральні Води, Ставропольський край.
ID ВЕ-436079.
Звання: сержант.
Посада: командир 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Коровін Олексій В'ячеславович
Дата народження: 12.04.1993.
Місце походження/проживання: Мінеральні Води, Ставропольський край.
ID Е-859645.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
У 2014 р. брав участь в анексії Криму та бойових діях на Донбасі на посаді навідника 18-го ОМСБр (№760).
Черемхін Максим Вікторович
Дата народження: 20.12.2000
Місце походження/проживання: г. Барда, Пермський край.
ID Х-251278.
Звання: Рядовий.
Посада: механік-водій 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2019 року. Імовірно, він служив на заклик до грудня 2019 року, після чого підписав контракт на 1 рік.
Тел.: 89082724095.
Арутюнян Амаяк Артурович
Дата народження: 10.03.1997.
Місце походження/проживання: г. Георгіївськ Ростовської області.
ID нд-146197.
Звання: Рядовий.
Посада: навідник 1-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2018 року.
Чухлов Дмитро Миколайович
Дата народження: 18.05.1977.
Місце народження / Проживає: г. Волгодонськ Ростовської області.
ID Ф-218780.
Звання: Рядовий.
Посада: механік-водій 3-го відділення, 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Попередня служба: призовник у Повітряно-десантних військах.
Офіційний контракт із 2017 року.
Будніков Олексій Петрович.
Дата народження: 02.02.1997.
ID Е-175394.
Звання: лейтенант.
Посада: командир 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Шовхалов Рустам Салманович.
Дата народження: 12.09.1977.
ID Ф-308762.
Звання: сержант.
Посада: командир 1-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Бєляєв Едуард Володимирович.
Дата народження: 12.09.1977.
ID Ф-171614.
Звання: старший сержант.
Посада: командир 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційно контракт із 2016 року.
Вершинін Віктор Сергійович
Дата народження: 10.11.1998
Місце походження/проживання: г. Селітрене Астраханської області.
ID нд-162639.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Хажевський Олексій Юрійович.
Дата народження: 12.10.1994.
Місце походження/проживання – невідомо.
ID Е-901852.
Звання: молодший сержант.
Розвідник-гранатометник 2-го відділення, 2-го взводу, 2-го розвідбатальйону.
Офіційний контракт із 2019 року.
Мовчиков Андрій Сергійович
Дата народження: 01.07.1979.
Місце походження/проживання: г. Балаково, Самарська область.
ID П-611373.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший розвідник-радист штабу 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Кучерявих Дмитро Валерійович.
Дата народження: 11.06.1991.
ID П-060540.
Звання: старший лейтенант.
Посада: командир 1-го взводу, 3-ї роти ОДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Очевидно, він брат старшого лейтенанта Дениса Кучерявих (№91) - командира 1-го взводу, 2-го розвідбатальйону. Рота того ж батальйону.
Сергєєв Олександр Сергійович.
Дата народження: 12.06.1988
ID Ф-977528.
Звання: сержант.
Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№510).
Гуд Антон Вікторович
Дата народження: 02.07.1987.
Місце народження/проживання: г. Шуя, Іванівська область.
ID Ф-037101.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Електронна пошта: [email protected]
У 2014 році брав участь в анексії Криму та бойових діях на Донбасі на посаді позиціонера 18-ї ОМСБр (№751).
Михайлов Роман Петрович.
Дата народження: 05.11.1979.
ID Ф-988826.
Звання: старший сержант.
Посада: розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Яковенко Сергій Анатолійович.
Дата народження: 28.05.1995
ID СУ-079591.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник 1-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Семичов Юрій Миколайович
Дата народження: 21.08.1976
Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.
ID ВЕ-415192.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Ахметов Сабурла Мухаметалевич
Дата народження: 08.09.1990.
Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.
ID Ф-376411.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Агапов Дмитро Валерійович
Дата народження: 21.12.1995
Місце народження/Місце проживання: г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел/Москва.
ID НД-319728.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Євстратов Микола Костянтинович
Дата народження: 28.11.1993
Місце народження/проживання: Ростов-на-Дону.
ID нд-152726.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ОДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Мерінов Артем Олександрович
Дата народження: 24.03.1983
Місце народження/проживання: г. Курчатів, Курська область.
ID СУ-131751.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 1-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Московський прикордонний інститут ФСБ.
Сергєєв Олександр Сергійович
Дата народження: 18.12.1992
Місце народження/проживання: г. Єсентуки, Ставропольський край/г. Новосибірськ.
ID П-060786.
Звання: лейтенант.
Посада: командир 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Освіта: Новосибірський вищий військово-командний інститут (НВВКУ); закінчив у 2018 році.
Шукіров Євген Петрович
Дата народження: 02.04.1985.
Місце народження/проживання: Ярмель, Еліста, Калмикія.
ID Е-885780.
Звання: сержант.
Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Тел.: 89615469779.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№758).
Слінков Денис Юрійович.
Дата народження: 20.08.1992
ID Е-334740.
Звання: сержант.
Посада: старший розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Єгоров Володимир Рудольфович.
Дата народження: 20.08.1992
ID МТ-304308
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Демєєв Микола Олександрович.
Дата народження: 12.01.1989
ID Е-293809.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Кропотов Михайло Олександрович.
Дата народження: 08.08.1997.
Місце народження/проживання: г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.
ID НД-319736.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник-стрілець 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ОДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Нікітін Сергій Олександрович.
Дата народження: 03.10.1983р.
ID Ф-038339.
Звання: сержант.
Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Дата укладання договору невідома.
Лещинський Станіслав Вікторович
Дата народження: 01.10.1982.
Місце народження/проживання: г. Верхня Салда Свердловської області/г. Єкатеринбург.
ID Х-257967.
Звання: молодший сержант.
Посада: командир 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Гавриков Артем Ігорович
Дата народження: 04.05.1994р.
Місце народження/проживання: г. Старий Оскол, Білгородська область.
ID СУ-358823.
Звання: сержант.
Посада: старший розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Лусовський Євген Олександр
Дата народження: 06.09.1994.
Місце народження/проживання: г. Таницька, Ростовська область.
ID СУ-062417.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Денишев Айбек Миколайович.
Дата народження: 25.08.1999.
ID НД-457955.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Дата укладання договору невідома.
Махмадхаджієв Юнус Ісмаїлович.
Дата народження: 09.08.1964.
ID Ф-369120.
Звання: старшина.
Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Хамаєв Рамзан Салманович
Дата народження: 28.03.1986
Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.
ID Ф-308705.
Звання: старший сержант.
Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ОДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№66).
Дурдиєв Рахім Бекмурзєєвич
Дата народження: 28.03.1998
Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.
ID нд-215834.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 2-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Бекханов Ібрагім Зіяудінович.
Дата народження: 19.02.1973
Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.
ID Ф-142738.
Звання: майор.
Посада: командир 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№58).
Козаков Віктор Андрійович
Дата народження: 09.03.1994р.
Місце народження/проживання: г. Харабала, Астраханська область.
ID нд-163900.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Дурягін Анатолій Іванович
Дата народження: 05.04.1975.
Місце народження/проживання: Вологда.
ID Ф-038394.
Звання: сержант.
Посада: командир 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді позиціонера 18-го ОМСБр (№807).
Степанян Олександр Олександрович
Дата народження: 07.04.1990.
Місце народження/Проживає: Гур'єв, Казахстан/Черкеськ, Карачаєво-Черкеська республіка.
ID Е-378151.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Попередня служба в/ч 65384 17-й ОМСБр, г. Шалі, Чечня (2010-2012 рр.)
Тел.: 89631700374.
Жданов Євген Олександрович
Дата народження: 21.12.1993
Місце народження/проживання: г. Шаблінська, Ставропольський край.
ID ЕХ-510503.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
У 2012-2013 роках проходив термінову службу у в/ч 66431 (Джава) 4-ї м/бази, окупований Цхінвальський район, Грузія.
Манкатаєв Ільдар Аманмуратович
Дата народження: 21.12.1989
Місце народження/проживання: г. Сабан-Антуста, Ставропольський край.
ID Ф-161433.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Висоцький Олександр Володимирович
Дата народження: 18.06.1993
Місце народження/проживання: г. Костянтинівськ Ростовської області.
ID Е-817171.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Імовірно, 2012 року служив у 22-й бригаді спеціального призначення «ГРУ», г. Степовій Ростовській області.
Тел.: 89515349352.
Дударов Іслам Умарович
Дата народження: 20.05.1986
Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.
ID ВЕ-414664.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник-сапер 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Татієв Нурлан Утибаєвич
Дата народження: 08.08.1982
Місце народження/проживання: г. Грозний, Чечні.
ID Ф-252226.
Звання: рядовий.
Посада: розвідник-радист 2-го відділення, 3-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Юдін Роман Молдінович.
Дата народження: 03.02.1987.
ID Е-890333.
Звання: лейтенант.
Посада: командир 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Биковський Дмитро Ігорович
Дата народження: 07.09.1985.
Місце народження/проживання: г. Уткуз, Тюменська область/г. Уссурійськ.
ID Я-029478.
Звання: старший сержант.
Посада: заступник командира взводу - командир 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№768).
Логінов Володимире Володимировичу.
Дата народження: 10.12.1987
ID ЕА-054470.
Звання: сержант.
Посада: старший розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Марар Аркадій Анатолійович
Дата народження: 30.07.1996
Місце народження/проживання: Майкоп, Адигея/Грозний, Чечня.
ID ВЕ-447420.
Звання: Рядовий.
Посада: розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Нікітенко Анатолій Анатолійович
Дата народження: 02.08.1995.
Місце народження/проживання: Астрахань.
ID ЕХ-599015.
Звання: рядовий.
Посада: розвідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Зайцев Олексій Миколайович
Дата народження: 01.07.1988
Місце народження/проживання: Ймовірно, г. Йошкар-Ола, республіка Марій Ел.
ID Е-009405.
Звання: рядовий.
Розвідник-снайпер 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ОДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Хлюпін Микола В'ячеславович
Дата народження: 21.05.1997.
Місце народження/проживання: г. Суслонг, республіка Марій Ел.
ID нд-319616.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник-навідник 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Султанов Гірехан Валіхановіч.
Дата народження – не відома.
ID П-611283.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник-радист 1-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2019 року.
Корольов Едуард Володимирович
Дата народження: 17.05.1972
Місце народження/Проживає: Південна Ломуватка, Україна/Нафтопромисловий, Кримськ, Краснодарський край.
ID Ф-251793.
Звання: старшина.
Посада: командир 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
З 1990 року служив у різних частинах ЗС РФ, зокрема у про “миротворчих військах” в окупованій Абхазії.
Керімов Марат Алійович.
Дата народження: 18.03.1981.
Місце народження/проживання: г. Дербент, Дагестан.
ID Ф-249009.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр (№500).
Шелудяков Володимир Анатолійович.
Дата народження: 10.09.1987
ID Е-380722.
Звання: рядовий.
Посада: розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Немикін Юрій Миколайович
Дата народження: 06.08.1994.
Місце народження/проживання: Білгород.
ID СУ-359615.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційно контракт із 2016 року.
Підалін Сергій Валерійович
Дата народження: 29.06.1993
Місце народження/проживання: Ймовірно, Краснодарський край.
ID Х-017162.
Звання: молодший сержант.
Посада: розвідник – член екіпажу 2-го відділення, 4-го взводу, 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2018 року.
Ревков Валерій Сергійович
Дата народження: 11.09.1995.
Місце народження/проживання: г. Моздок, Північна Осетія.
ID ВЕ-468035.
Звання: сержант.
Посада: розвідник – оператор спостереження – загін сигнальних апаратів 3-ї роти ГДН.
Офіційний контракт із 2017 року.
Голубов Олексій Олексійович.
Дата народження: 18.11.1986
ID Ф-203195.
Звання: старший лейтенант.
Посада: командир взводу зв'язку.
Офіційний контракт із 2017 року.
Клубенко Дмитро Олександрович
Дата народження: 01.11.1984р.
Місце народження/проживання: г. Азов Ростовської області.
ID Е-201507.
Звання: молодший сержант.
Водій-електрик командирської машини (КШМ Р-149МА1) взводу зв'язку.
Офіційний контракт із 2017 року.
Поляков Станіслав Олександрович.
Дата народження: 19.09.1980
Місце народження/проживання: г. Азов Ростовської області.
ID Ф-203792.
Звання: старшина.
Посада: командир відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.
Офіційно контракт із 2016 року.
У 2014 році брав участь в анексії Криму на посаді навідника 18-го ОМСБр.
Абдулвагідова Альбіна Гаджахмедівна.
Дата народження: 30.06.1983
ID Е-885292.
Звання: Рядовий.
Посада: радист відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.
Офіційний контракт із 2019 року.
Сізов Олександр Сергійович.
Дата народження: 08.05.1991.
Місце народження/проживання: г. Морівка, Єйський район, Краснодарський край.
ID Е-185248.
Звання: сержант.
Посада: механік відділення диспетчерського каналу взводу зв'язку.
Офіційно контракт із 2016 року.
Залєвський Юрій Вікторович.
Дата народження: 11.01.1974.
ID Ф-043059.
Звання: сержант.
Посада: командир відділення каналів зв'язку взводу зв'язку.
Офіційно контракт із 2016 року.
Васькова Любов Геннадіївна.
Дата народження: 25.02.1978
ID Ф-163336.
Звання: сержант.
Посада: радист відокремлення каналів зв'язку взводу зв'язку.
Офіційно контракт із 2016 року.
Церцеїлов Дмитро Юрійович
Дата народження: 12.04.1978
Місце народження/проживання: м.Моздок, Північна Осетія.
ID Ф-202544.
Звання: молодший сержант.
Посада: Радист-гранатометник відділення каналів зв'язку взводу зв'язку.
Офіційний контракт із 2017 року.
Хамзаєв Ідіал Дуйсебаєвич
Дата народження: 31.05.1979
Місце народження/проживання: г. Петровська, Краснодарський край.
ID Ф-043529.
Звання: сержант.
Посада: командир автотранспортного відділення взводу забезпечення.
Офіційний контракт із 2019 року.
Горбунов Руслан Магомедович.
Дата народження: 23.05.1991
ID ЕХ-590619.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційно контракт із 2016 року.
Тайболін Андрій В'ячеславович
Дата народження: 23.04.1988
Місце народження/проживання: г. Сальськ Ростовської області.
ID Е-331314.
Звання: молодший сержант.
Посада: старший водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційно контракт із 2016 року.
Плетньов Леонід Геннальдійович.
Дата народження: 23.03.1993.
ID СУ-075372.
Ранг: молодший сержант.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2018 року.
Дикаєв Ахмед Шерваньович.
Дата народження: 23.02.1980
Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.
ID Ф-161284.
Звання: рядовий
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційний контракт із 2017 року.
Межиєв Махмуд Якубович.
Дата народження: 02.10.1980.
ID Ф-038153.
Звання: молодший сержант.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційно контракт із 2016 року.
Сусханов Хасан Мухамедович.
Дата народження: 13.01.1984
Місце народження/проживання: Грозний, Чечня.
ID ВЕ-414515.
Звання: рядовий.
Посада: водій автотранспортного відділення взводу постачання.
Офіційно контракт із 2016 року.
Борисов Анатолій Олександрович
Дата народження: 03.04.1991.
Посада: фельдшер відділення евакуації поранених медичного взводу.
Офіційний контракт із 2018 року.
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