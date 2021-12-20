Засланий "козачок" Росії - Олександр Бабаков

14:41 28 листопад Київ, Україна

Володимир Путін має намір захопити усі країни колишнього Радянського Союзу. Його амбіції про повернення, як він вважає, територій, що належать Росії, переходять межі розсудливої людини. Країни Балтії, що вже вступили до ЄС та НАТО, для Путіна недосяжні. Він може їх отримати лише шляхом повного військового вторгнення, але це рівносильно початку війни з НАТО та всім Європейським Союзом.



Ситуація з Білорусією – інший приклад, коли Росія має повний контроль як над державою, так і над її лідером. Путін не переймається РБ і незабаром вона має увійти до складу РФ.



Складніша ситуація з Україною, яка до 2014 року, під керівництвом “легітимного” прагнула інтеграції з Росією, а тепер широкими кроками реформує систему управління для вступу до НАТО та ЄС. Путін не може просто так відступити від України та прагне повернути свій контроль над країною.



Окрім війни на Донбасі та анексії Криму, що є прямим актом агресії, Путін має у своєму розпорядженні "агентів", які так чи інакше намагаються повернути Україну на курс зближення з Кремлем. Не рахуючи всім відомого Віктора Медведчука та його політичної партії ОПЗЖ, існують також особи, які контролюють стратегічні підприємства в Україні. Одним із таких персонажів є Олександр Бабаков.

Як і багато поплічників Путіна, свою кар'єру Бабаков розпочав у 90-х. Свої перші великі гроші, Олександр Бабаков почав заробляти на ринку «Лужники». Він був звичайним підприємцем. Бабаков був тією людиною, яка отримувала відсоток від усіх підприємців ринку. Його не можна назвати типовим "братком" рекетиром, але й не рекетиром його назвати не можна. Справа в тому, що на початку 90-х "дахом" для ринку "Лужники" виступало сонцівське ОЗУ. Пізніше вони розділили частину впливу над ринком з липецьким ОЗУ, в обмін на відсоток у Новолипецькому металургійному комбінаті. А в 1993 році утворився кістяк з людей, які займалися контролем над ринком «Лужники», представляючи інтереси двох бандитських угруповань. Серед цих представників і був Бабаков. Крім нього в бандитський “кістяк” входили: Євген Гінер, Михайло Воєводін та Максим Курочкін, на прізвисько Макс Шалений. Тобто ці люди були фактично одними з лідерів двох ОЗУ.



Олександр Бабаков був свого роду мозковим центром серед “лужниківських”. Тому він швидко збагнув, що для представлення інтересів угруповання необхідна легальна фірма. Такою стало ТОВ «Бавас». Оскільки Курочкін у минулому перебував у ізмайлівському ОЗУ, то мав зв'язки з ФСБ та співробітниками правоохоронних органів, а Бабаков мав зв'язки з чиновниками Москви, «Бавас» отримав повний контроль над ринком «Лужники». У зв'язку з цим, у 1996 році, на території ринку був цілком реальний “лохотрон”, придуманий та влаштований Бабакіним – лотерея “Лотбі”.



Усі гроші, які Бабакін зміг заробити на «Лужниках», він вкладав в український бізнес. При цьому не просто в магазини та фірми. Його метою були енергетичні підприємства. У 2001 році він володів кількома готелями в Україні, в тому числі, ялтинською Ореандою, а також контрольними пакетами акцій ВАТ «Херсонобленерго», ВАТ «Одесаобленерго», ВАТ «Кіровоградобленерго», ВАТ «Житомиробленерго» та ВАТ «Севастопольенерго», що входять у групу VS Energy.



Окрім українського бізнес-ринку, Бабаков став керівником кількох підприємств і в Росії: генеральний директор ТОВ «Захід-ІК», голова наглядової ради «Темпбанк», голова ради директорів та співвласник клубу ЦСКА.



Звичайно, після придбання активів за кордоном і в межах Росії, Бабакову потрібно було їх зберегти. Мабуть, він нічого не зумів краще придумати, як податись у політику. У 2003 році Бабаков вступив до Партії Російських регіонів «Батьківщина» і був обраний членом політичної Ради Партії. З того часу він міцно вкоренився в уряді РФ і встиг побувати і в "Справедливій Росії", і в "Єдиній Росії" і займати різні посади в Держдумі РФ.



Враховуючи те, що Бабаков мав під своїм контролем енергетичні компанії України, він, особливо після 2014 року, став дуже цінною людиною для Путіна. Його призначили довіреною особою президента Росії, після чого він обійняв ще одну посаду – спецпредставник президента із взаємодії із співвітчизниками за кордоном. Як відомо, ця посада накладає певні зобов'язання на людину: налагодження агентурних мереж, вербування агентів Кремля, лобіювання інтересів Росії за кордоном.



Так і вийшло. Бабаков голосував у 2014 році за анексію Криму. Більше того, кремлівський ставленик ще 5 років продовжував володіти енергетичними компаніями України. За деякими даними, його покровителем виступав Юрій Луценко, коли обіймав посаду генерального прокурора України. Більше того, Петро Порошенко, обіймаючи на той момент посаду президента країни, не міг не знати про діяльність Бабакова та ким він є. Виходить, що під час війни український уряд принаймні до 2019 року дуже успішно співпрацював з олігархом із Кремля, довіреною особою Путіна Олександром Бабаковим. У 2019 році влада в Україні змінилася, і російському чиновнику довелося продати енергетичні підприємства. Однак і після продажу не полегшало, адже групу «VS Energy» викупила українська група «ДТЕК», яка, як відомо, належить Рінату Ахметову, який, у свою чергу, також звинувачується у зв'язках з РФ.



Використовуючи Олександра Бабакова, Путін одержав можливість впливати на українських політиків після початку війни у 2014 році. Про які “мінські домовленості” могло йтися, якщо підприємства Порошенка продовжували працювати в Росії, а російські чиновники були кінцевими бенефіціарами українських стратегічних компаній.



Олександра Бабакова сміливо можна назвати “людиною світу”, адже він також має ізраїльський паспорт і в одній зі своїх декларацій вказував постійне місце проживання місто Рамла, неподалік Тель-Авіва, а громадянство – Ізраїль. Виходить, що він викачував гроші з України до Росії, обіймав посаду в російському уряді і водночас мав друге громадянство.



Ось такий ось “любитель і рибок поїсти та посидіти” – Олександр Бабаков. Втім, він особливо нічим не відрізняється від звичайного оточення Путіна, такий самий бандит із 90-х, який отримав владу у “нульових” і міцно вкоренився в уряді РФ. Єдиною його відмінністю є інвестування в український ринок активів, що зробило Бабакова цікавою людиною для Путіна, але, на жаль, не цікавою для українських спецслужб.