Західні санкції та нестача кадрів отруюють російську авіапромисловість

07:32 15 вересня Київ, Україна

Після введення проти росії західних санкцій, мабуть, лише в кремлі були впевнені в тому, що для російської економіки та промисловості вони не завдадуть великої шкоди. Путін взагалі доповів на черговому зборищі путіністів, що "росія адаптувалася до санкцій", а економіка країни показує зростання. Тим часом навіть російські економісти, у тому числі з прихильників диктатора, з перших днів вторгнення в Україну розуміли, що як економіка, так і промисловість у росії занепадуть на довгі роки, оскільки країна нічого не робить сама.

29 серпня росія протестувала свій "новий" літак SJ-100, який раніше називався SSJ-100. Головною відмінністю "нової" моделі від старої стало звільнення від однієї латинської літери S, а також спроба "імпортозамістити" максимальну кількість комплектувальних і насамперед авіоніку. Наскільки це вдалося, міркувати не доводиться, тому що в новій моделі використовувався все той же двигун SaM-146 французького виробництва. Однак донька «Ростеха» - Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) – пообіцяла, що вже другий SJ-100 отримає двигун ПД-8, зроблений у росії. У той самий час не зрозуміло, як в умовах санкцій, агресор зможе виробляти власні двигуни для літаків, якщо навіть безпілотники «Герань» є точною копією іранського «Shahed» і відрізняються від них, мабуть, назвою та якістю.

Про проблеми окупантів у вітчизняному авіабудуванні говорять графіки виробництва літаків, встановлені у червні 2022 року, які вже на даному етапі значно відстають від виконання. До речі, навіть до початку вторгнення росія рідко виконувала плани будівництва великих проєктів, на кшталт літаків, вертольотів та іншої техніки, як цивільної, так і військової. За нинішніх обставин, те, що рф ще може щось збирати, викликає подив.

Наприклад, вже відому модель SJ-100 росія планувала випускати до 2030 року в кількості 20 одиниць на рік. У той самий час, незважаючи на те, що ініціатива зі створення “імпортозаміщеної” продукції прозвучала ще в червні 2022 року, у 2023-му агресор випустив поки що всього один літак, тоді як до кінця року в країні планують побудувати ще один, якщо встигнуть. Така сама ситуація і з іншими моделями російських літаків. Виробництво моделей MS-21, Tu-214, Il-114-300, Il-96-300, ТВРС-44, Л-410, ЛМС-901 здебільшого має початися в 2024-2025 рр., до 2030 року росія планує побудувати загалом 1036 бортів, враховуючи 142 літаки проєкту SJ-100, які, мабуть, "імпортозамінюватимуться" російськими деталями у вже готових літальних апаратах, яких в росії є до 220 одиниць. При цьому з 2011 по 2017 рр. країна-агресор випустила всього 196 цивільних літаків. Як рф планує реалізувати задумане, крім як у ЗМІ, залишається загадкою. Водночас, не менш амбітні плани кремль поставив і для військового виробництва винищувачів та бомбардувальників. Ймовірно, заявлені цілі - не більше ніж фантазії "великих геостратегів".

Крім проблем із забезпеченням критично важливих компонентів і, отже, виробництвом авіаційних двигунів, а також обмеженими виробничими потужностями сама програма путіністів не враховує поточні вітчизняні реалії. Сьогодні російська авіаційна промисловість стикається з двома фундаментальними труднощами: заблоковано доступ до промислового обладнання та технологій зі США, Європи, Японії, Південної Кореї та Тайваню; брак людського капіталу, який фактично виснажується - частина фахівців виїхала за кордон, частина мобілізована на війну.

Щодо першої проблеми, кремль спробував забезпечити заміну передовому промисловому устаткуванню. Однак навіть обладнання російського виробництва залежить від імпортних комп'ютерів, роботів та інших компонентів. Навіть якщо російські компанії будуть використовувати контрабандні ланцюжки поставок, це не зможе повністю заповнити дефіцит цих комплектувальних, що зростає, і не зможе ефективно збільшити темпи виробництва. Наприклад, з 2019 до 2021 року ОАК отримала лише 50 одиниць промислового обладнання від холдингу «Механіка», ще однієї доньки Ростеха. Станом на травень 2022 року ОАК знадобиться як мінімум ще 300 одиниць до 2026 року лише для підтримки застарілого промислового обладнання, не кажучи вже про підтримку виробництва. Таким чином, очевидно, що росія не зможе вирішити проблему нестачі промислового обладнання, поки діють санкції та продовжують руйнуватися ланцюжки поставок контрабанди.

Що стосується другої складності, кремль, схоже, не має відповіді на проблему дедалі більшого браку людського капіталу. Понад 40%, а, за словами доктора економічних наук, співзасновника Вищої школи економіки Ігоря Ліпсіца до 70% усіх російських заводів зараз відчувають дефіцит кадрів та інженерів. Раніше загальний дефіцит робочої сили в авіабудуванні росії оцінювався більш ніж у 14 тис. людей. У 2022 році тільки ОАК знадобилося 8,5 тис. робітників та інженерів, щоб заповнити дефіцит. І ця ситуація, напевно, тільки погіршилася, враховуючи оголошену торік путінську мобілізацію, спільно з тактикою "м'ясних штурмів".

Більше того, нинішній дефіцит ще більше посилюється довгостроковими системними проблемами у російській робочій силі. Наприклад, ОАК планувала прийняти на роботу 8 тис. нових співробітників у 2015 році на основі оновленої виробничої стратегії, розробленої на той час. Натомість чисельність співробітників скоротилася зі 101 380 осіб у 2015 році до приблизно 90 тис. осіб у 2020 році та до кінця 2022 року залишилася приблизно на тому ж рівні – 90 192 особи. Таким чином, хоча розпочате вторгнення посилило цю проблему, російські компанії протягом багатьох років не могли повністю укомплектувати штат для реалізації не менш масштабних планів кремля в минулому.

Крім того, питання дефіциту кадрів у росії розкривається, якщо звернути увагу на кількість підготовлених фахівців. За даними російських ВНЗ, кількість студентів, які навчаються на авіабудівних спеціальностях, у 2023 році становить менше ніж 1,5 тис. осіб. Враховуючи той факт, що в 2020 році 18% (понад 16 тис.) співробітників ОАК були у віці 50-59 років і 16% (близько 14,5 тис.) були старші 60 років, ОАК та решта російського авіапрому рухаються у бік вимирання галузі до 2030 року.

Все це призводить до головного висновку – російський уряд втратив можливість розробити та реалізувати адекватну стратегію вдосконалення виробництва в авіабудуванні. Для порівняння, недавня стратегія розвитку безпілотної авіації, представлена кремлем, передбачає потребу в одному мільйоні співробітників до 2030 року, що з огляду на нинішній брак людського капіталу звучить, м'яко кажучи, абсурдно. І не буде перебільшенням сказати, що такий самий висновок можна зробити і щодо стратегії кремля стосовно вдосконалення виробничих методів в інших ключових галузях, включаючи космос і, що, очевидно, найважливіше, виробництва озброєнь.

Дивно, як за таких вихідних даних, коли навіть до 2014 року росія не могла реалізувати власних планів через систематичні, ті самі проблеми, які не вирішувалися роками, агресор ставить плани на будівництво сотень літаків цивільної авіації в найближчі п'ять років. Дивно, як старіння і путіна, і його оточення, і фахівців у різних сферах, все виразніше проявляє інфантилізм разом із старечим маразмом, коли державна стратегія стає схожою на фантазії дитини, яка літає у хмарах.