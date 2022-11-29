“Зайчик побігайчик” або як Лукашенко повертається від Путіна

09:02 29 листопада Київ, Україна

Останнім часом почало з'являтися більше інформації про можливе введення військ в Україну з боку Білорусії. Йдеться не лише про російську армію, а й про самих білорусів, які до цього, принаймні офіційно, не брали участі у війні проти України.

У Росії є низка служб, які діють за кордоном. Їхньою метою є не тільки розвідка, а й підривна діяльність усередині держав. Деякі займаються звичайними диверсіями, промисловим шпигунством, коли інші готують державні перевороти і ведуть "контртерорестічну діяльність" за межами Росії.

У МЗС РФ також є відділи, метою яких є не лише налагодження контактів з іншими державами, а й шпигунство. Як відомо, західні країни регулярно висилали "дипломатів" з російських посольств, тому що виявлялося, що вони вважалися рядовими співробітниками розвідслужб. Окрема робота з трьох країн – України, Молдови, Білорусії – велася Другим департаментом країн СНД при Міністерстві закордонних справ Росії. Окрім МЗС, країнами займалися також СЗР (Служба внутрішньої розвідки) та ФСБ (Федеральна служба безпеки, 5 служба). Після початку повномасштабного вторгнення в Україну план із захоплення країни провалився буквально через кілька днів, адже бліцкриг здійснити не вдалося, а крім нього в Кремлі нічого не планували. Відповідно, силове захоплення Молдови, яке мало здійснитися у разі захоплення російською армією Миколаївської та Одеської областей з наступним виходом у Придністров'я, також стало недосяжним. У той же час режим Лукашенка, який захопив владу в РБ влітку 2020 року, продовжував співпрацювати з Росією по всіх напрямках. Проте білоруський диктатор, на те й диктатор, що не бажає ділити владу, чого Путін від нього постійно вимагає.

Як відомо, російські війська зайшли на територію України, зокрема з Білорусії. Ракетні удари досі продовжують завдаватися з території РБ, а сам Лукашенко заявив – “ми ніколи не відмовлялися від своєї участі у” війні.. Але найголовніший момент, який не дає спокою Путіну – білоруські військові й досі не зайшли до України.

Для того, щоб виправити ситуацію, режим білоруського диктатора вкотре вирішили змістити. Ще 2020 року було ухвалено рішення створити проросійську партію всередині Білорусії, щоб після зміни Конституції та скорочення повноважень Лукашенка, фактичне управління країною переходило б до рук парламенту, де лідерство зайняв би аналог «Єдиної Росії». Але після деякого часу, коли протести в РБ почали згасати, а білоруському диктатору вдалося втримати захоплену владу, у травні він захопив літак із опозиціонером Романом Протасевичем. Після цього, у нього не залишалося варіантом, як до кінця слідувати за курсом, запропонованим Кремлем.

Тому 24 лютого для всіх стало великим подивом, чому Лукашенко втримав білоруську армію і не дав розпочати вторгнення в Україну разом із російськими військами. Проте вже до 1 березня стало очевидним, що наступ зупинено, а Київ не збирається здаватися. З того часу Лукашенко намагається знайти спосіб максимально відсторонитися від участі у війні, щоб після поразки Росії зберегти собі шкуру.

1 березня вусатий диктатор провів нараду з військовими, на якій публічно продемонстрував карту бойових дій, де розкрив план агресора щодо виходу окупантів у Придністров'ї та подальшого захоплення Молдови.. У другій службі ФСБ – СЗКСіБТ (Служба захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) – вважають, що план Лукашенка полягав у навмисному зливі секретних планів Кремля для привернення уваги міжнародної громадськості. Таким чином, з РБ перестали ділитися даними про подальші плани на війну, що, за логікою, призвело до неможливості використання білоруських військових.

З того часу Лукашенко неодноразово зустрічався з Путіним, проте ні погрози, ні хитрість не дали необхідних Кремлю результатів. Єдиний спосіб, який схиляв білоруського диктатора на бік РФ – підкуп. Зазвичай Путін виділяв йому великий кредит із подальшим рефінансуванням. Тобто, по суті, просто дарував Лукашенку кілька сотень мільйонів доларів. Але і тут вусатий диктатор діяв лише у своїх інтересах. Доки вся сума не опинялася на його балансі, “включав” запутинську та антизахідну позицію, однак коли всі транші осідали в його кишені, Лукашенко переставав “любити” Росію. Тому варіант із підкупом працює, але доти, доки обіцяні гроші перераховуються, але не далі.

Щоб утримати диктатора в орбіті Кремля, СЗКСіБТ спільно з Другим департаментом країн СНД розробили план, як залучити білоруську армію до участі у бойових діях, яку Лукашенко не дає зробити прямою стороною війни. 23 листопада, на Раді ОДКБ, окрему увагу мали приділити питанню “протидії тероризму та екстремізму”. Відповідно до плану, до майбутньої резолюції Ради мали включити два пункти: 1. «З метою оптимізації механізму дотримання прав держав-членів Договору та відповідно до ст. 8 Статуту, всі держави-члени мають право задіяти свої сили для протидії терористичним загрозам на території будь-якої країни-учасниці від імені Організації.»; 2 «У рамках Ст. 10 Статуту держави-члену погоджуються активізувати роботу щодо покращення узгодженості свого національного законодавства.» Ці пункти узгоджувалися саме із Другим Департаментом країн СНД МЗС РФ. Цей Департамент працює у максимально тісній зв'язці з Другою службою ФСБ та СЗР, бо РБ, Україна та Молдова – це пріоритетні цілі зовнішньої експансії Росії, хоч і безуспішної.

Таке формулювання пунктів із посиланням на 10-ту та 8-му статті статуту ОДКБ позбавили б Лукашенку можливості ухилятися участі у війні та, разом із дещо скоригованим законодавством РБ, виправдали б подальше введення білоруської армії в Україну. Тобто атака з Білорусії стала б "введенням сил ОДКБ з метою протидії загрозі тероризму". До речі, не дарма за кілька тижнів до Ради ОДКБ Мінськ запровадив “режим контртерорестичної операції”, але до підписання декларації, запровадження білоруської армії потрібно було б виправдовувати безпосередньо білоруській стороні. Якби декларацію підписали, то з юридичного боку, РБ виконувала б розпорядження згідно зі статутом ОДКБ, що формально, так само як і оголошена Путіним “спецоперація”, дії Мінськ не вважалися б війною, а отже, декларація стала б приводом для виправдання перед світовою спільнотою.

Примітно, що ці пункти в декларації, що подається, ні з ким з учасників ОДКБ не погоджувалися. Але це не зупинило членів від підписання документа. Лукашенко публічно заявив, що “доля ОДКБ залежить від операції в Україні”, хоча Путін та вся російська делегація максимально намагалися абстрагувати інших учасників від теми війни. Основний акцент робився саме на “боротьбі з тероризмом”, оскільки це одна з головних доктрин ОДКБ. Крім того, відволікання уваги "контртерористичною діяльністю" від справжніх мотивів просування цих двох пунктів у декларацію, надалі дозволило б наполягати Кремлю на залученні всіх армій країн-учасниць проросійського військово-політичного союзу, але ніхто, окрім Росії, вплутуватися в злочинну війну не має наміру.

Але окрім “стривоженого” Лукашенка, проти декларації виступив і Нікол Пашинян, який, за логікою речей, у прямому розумінні слова скривджений на Путіна та Росію, оскільки Кремль вкотре не підтримав Вірменію у конфлікті з Азербайджаном. Оскільки Єреван повною мірою міг розраховувати на підтримку ОДКБ (адже Баку розпочав військові дії на території країни-учасниці), то, безумовно, довіра до цього об'єднання була, з його боку, втрачена. У результаті декларація так і не була підписана (про що, зокрема, свідчить відео із засідання, де Путін відсуває від себе папір і кидає кулькову ручку).

Але головне питання полягає в тому, навіщо взагалі Кремлю залучати до війни армію РБ і знову розпочинати атаку на північний кордон України? Адже у військовому плані того угрупування, що там знаходиться, не вистачить для реалізації успішного наступу. Київ готовий до ймовірної атаки з Білорусії – загороджувальні рови, оборонні споруди, мінні поля, а також переважаючі сили в артилерії, що може зупинити будь-які сили противника.. Якщо звернути увагу на те, як ЗСУ досі обороняються на позиціях біля Донецька, де з 2014 року шикувалася лінія оборони, то можна приблизно уявити, що зараз відбувається на кордоні з РБ.

Закриті джерела ФСБ, всі з тієї ж Другої служби, вважають, що метою нападу з Білорусії може стати ліквідація найманців із ПВК «Вагнер». Річ у тім, що це силові відомства у Росії ненавидять Пригожин та її “оркестр”. Усі розуміють, що зараз його вплив у РФ як ніколи великий, і він має велику довіру Путіна.. Тому військове керівництво Кремля, у властивій йому манері, готове пожертвувати тисячами мобілізованих білоруською армією лише для того, щоб знищити вагнерівців руками українців та позбавити Пригожина його найманців.

Водночас, декларацію з двома новими пунктами на Раді ОДКБ не підписали члени організації. Це означає, що Лукашенко знову зумів викрутитись цього разу. З іншого боку, враховуючи мету Міноборони РФ знищити ПВК «Вагнер» за допомогою ЗСУ, мабуть, удар з боку РБ все ж таки може статися, хоча і не буде успішним від слова зовсім.