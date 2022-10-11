«Ядерний поїзд» та багатомільйонні розкрадання адмінресурсу

09:34 11 жовтня Київ, Україна

Путін давно шантажує світ застосуванням ядерної зброї. Достатньо довго, щоб у його погрози перестали вірити. Тому він розпочав звичне “брязкання”, щоб показати наявність ядерного озброєння і, що воно нібито вже йде в Україну. Але ядерною у росії може бути лише корупція. За аналогією з потужністю вибуху, вона досягає немислимих масштабів, що дає привід засумніватися в наявності хоч якихось сил стратегічного стримування.

2 жовтня в мережу потрапило відео з поїздом, що проходить в росії, який перевозить військову техніку окупантів. ЗМІ назвали склад "ядерним потягом". Причиною цього стали КамАЗи 43269 "Постріл", розташовані на платформах поїзда. Ця техніка використовується виключно 12-м головним управлінням міністерства оборони рф, яке відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку.

Рухався склад у південно-західному напрямку. Враховуючи погрози путіна завдати ядерного удару по Україні, справді можна було припустити, що цей потяг везе військову техніку на лінію фронту. Однак, це не так.

Щоб це зрозуміти, необхідно ідентифікувати місце, звідки рухався поїзд. Відеозйомка складу велася у Сергієвому Посаді. Залізнична гілка в тому районі має лише кілька відгалужень у протилежному напрямку руху поїзда. Два з них ведуть до цивільних об'єктів і лише одне до військової інфраструктури – військової частини 14118.

Червоний квадрат – “ядерний потяг”, який вийшов із військової частини 14118

Варто зазначити, що частина 14118 дійсно належить до 12-го гу мо рф, але не вважається місцем зберігання ядерних боєприпасів. Але, що найголовніше, щорічно з цієї частини вирушає той самий “ядерний поїзд” на навчання ГРІМ, які зазвичай проходять у середині жовтня. Швидше за все, туди й прямував потяг з технікою, але ЗМІ, ймовірно, не без подачі кремля, рознесли новину про “наступний апокаліпсис” за участю поїзда.

Тим не менш, навіть якщо припустити, що поїзд справді “ядерний” і прямував до України, навряд чи зброя стріляла б тактичними ядерними боєголовками. Річ в тому, що військова частина 14118 фактично припинила своє існування ще у 2009 році, проте досі іноді (у тому числі на картах) використовується її стара назва. Вона експлуатується як відстійник залізничних поїздів.

Військову частину 14118 перейменували на 31610, яка стала Центральним житлово-комунальним управлінням міноборони по 12 гу мо. Головним завданням цієї частини є розпилювання державного бюджету в особливо великих розмірах. Варто зазначити, що на сайті держзакупівель не фігурує обладнання, яке б вказувало на зберігання та обслуговування там ядерних боєприпасів.

У той самий час гроші на військову частину виділялися великі. У 2020 році було закрито справу головного бухгалтера частини Олега Соболєва та двох його заступників. У період з 2010 по 2014 роки вони освоїли 353 млн рублів, шляхом підставних осіб та виведення грошей в офшори. При цьому, як заявив Соболєв, корупційна схема не просто кришувалась, а й була створена на вищому рівні, ніж керівництво військової частини 14118.

Так, у 2009 році міноборони створило спеціальне секретне відомство – військова частина 22280. Метою відомства було фінансування об'єктів із розробки хімічних, біологічних та ядерних проєктів. Секретного статусу вона набула для того, щоб неможливо було перевірити, куди прямують гроші з її бюджету. Звіти про виконану роботу успішно відправлялися "нагору", а тому ні в кого не викликало підозр у постійних преміях співробітників, які "працювали" над проєктами. Тим часом всі працівники були підставними особами, так званими, “позаштатними співробітниками”. А розміри премій обчислювалися мільйонами рублів. Природно, що бухгалтера Соболєва не залишили без частки, оскільки через нього проходили всі фінансові потоки. У той самий час ніхто, крім Соболєва та його заступників, не стали звинуваченими у справі про розкрадання грошей, виділених військовій частині 14118 на розробку ядерної зброї.

Після початку слідства у 2014 році корупціонери зрозуміли, що більше не можуть виписувати “премії” і вирішили, по-старому, зробити “капітальний ремонт” всієї частини. У 2015 році було оголошено про будівництво нових модульних корпусів, для розміщення в них на території частини 14118 військових учених, які повинні були працювати над створенням зброї, яка не має аналогів у світі. На проєкт було виділено 150 млн. рублів. В результаті у старих казармах частини було зроблено косметичний ремонт замість реконструкції, а вчених поселили у надувні намети. Через пів року будівництво модульних корпусів так і не було розпочато і науковий персонал перемістили в іншу частину.

Підрядником у цьому проєкті виступила будівельна фірма «Веста», яка отримала завдаток у розмірі 50 млн рублів. Нею керувала Наталія П'ятаєва, яка поступово розтратила весь аванс на закордонні подорожі та оголосила фірму банкрутом. Як не дивно, але невдовзі ця жінка отримала посаду керівника департаменту експлуатації, утримання та забезпечення комунальними послугами військових частин та організацій міністерства оборони. Ймовірно, їй вдалося вступити на держслужбу завдяки чоловікові – заступнику начальник уфсб у москві та московській області.

Не можна повністю виключати застосування путіним ядерної зброї, так само як не можна виключати падіння комети на Землю, внаслідок чого загине все людство. Однак це точно не станеться через так званий "ядерний потяг". Навіть, якби він і призначався для цієї мети, корупція в російській армії давно “виїла” весь уран зі зброї судного дня, навіть якщо вона колись і базувалася у військовій частині, звідки прямував поїзд. Крадіжка на таких важливих стратегічних об'єктах дає надію вважати, що в інших подібних частинах все так само і ядерна зброя в росії залишилася лише в пропагандистських роликах федеральних телеканалів.