«Я бачив, як у 2020 році ЗМІ, пов'язані з військовою розвідкою Росії, розпалювали конфлікт, виступаючи нібито на боці Вірменії»

21:30 25 листопад Київ, Україна

Інтерв'ю з колишнім заступником міністра інформаційної політики України (2017-2019 роки) Дмитром Золотухіним:

— Чи відстежували ви інформаційну війну між Азербайджаном та Вірменією у період до та після 44-денної війни?

— На жаль, я не володію достатніми знаннями, щоб оцінювати інформаційне протистояння між Азербайджаном та Вірменією протягом останніх років. Я не займався прицільним моніторингом джерел інформації, які могли б бути залучені до цього процесу.

Однак, у зв'язку з тим, що з 2014 року я уважно стежу за діяльністю так званих «російських військових журналістів», таких як Дмитро Стешин, Олександр Коц, а також цілим комплексом інших телеграм-каналів, також пов'язаних із ГРУ МО Росії, я дуже чітко спостерігав, як у жовтні-листопаді 2020 року джерела, пов'язані з російською військовою розвідкою, займалися активним розпалюванням конфлікту, виступаючи, нібито, на боці Вірменії.

Звичайно, таке «підігравання» вірменським збройним силам походило з суто меркантильних цілей Кремля — будь-що-будь не дати конфлікту закінчитися. Оскільки, чим більш ослабленими є сусіди Росії, тим краще себе почувають у Кремлі. Проте в хід було пущено весь арсенал інформаційної зброї ГРУ МО РФ, який у 2014-2018 роках використовувався проти України на Донбасі. Так, наприклад, цікавим цинічним фактом є поява в Карабаху російської співачки Юлії Чичеріної, яка стала пропагандистським прапором росіян на Донбасі, і навіть набула так званого громадянства невизнаної Донецької народної республіки.

— Чи можливе створення умов, за яких Азербайджан та Україна могли співпрацювати у сфері інформаційної безпеки?

— У зв'язку з тим, що російські спецслужби ведуть агресивні інформаційні атаки проти своїх сусідів як під копірку, не вигадуючи нічого нового, насправді обмін досвідом у цій сфері був би вкрай корисним. Я впевнений, що для журналістів Азербайджану було б цікаво дізнатися про конкретні інформаційні спецоперації, які проводилися проти України. І, можливо, побачити багато аналогій у своїй повсякденній діяльності. А українським журналістам було б, безумовно, корисно більше дізнаватися про події 44-денної війни та інформаційний контекст навколо неї.

— На вашу думку, яким чином українські та азербайджанські журналісти можуть поділитися цим досвідом?

— Це насправді вже відбувається. Рада азербайджанців України дуже активно працює у цьому напрямі, співпрацюючи з великою кількістю українських медіа. Мені також відомо про візити офіційних делегацій України до Баку. Думаю, що дуже великий потенціал має сфера студентського обміну. Ті студенти, які зараз навчаються на факультетах журналістики в Баку та Києві, по суті, стикаються з однаковими проблемами підходів до висвітлення конфліктів та протидії дезінформації. Мені здається, що спільні обговорення таких проблем між українськими та азербайджанськими студентами могли б позитивно вплинути на обидві сторони.

— Як ви оцінюєте зусилля української сторони щодо протидії ворожій пропаганді?

— Є позитивні зміни, але проблеми, звісно, не припиняються. Пропаганда давно перестала бути прямолінійною. Її складно розпізнати і ще складніше навчити це робити тим, для кого медіа — джерело споживання інформації, а не професія.

Так, наприклад, останні два роки помітними стали тренди спроб посварити Україну із західними партнерами та відірвати від міжнародної підтримки. Вакцинація та вакцини від COVID-19 в Україні також стали об'єктами саботажу з боку Кремля. Проте, на мій погляд, Україна є найбільш підготовленою та досвідченою країною у світі в контексті протидії інформаційним атакам та спецопераціям.