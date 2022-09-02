Час дорослішання. Негайно припиніть "ІПСОкати" в соцмережах!

Існує досить конспірологічна гіпотеза, що відео нелюдських знущань та кастрації українського військового було знято та поширене для того, щоб отримати очікувану реакцію українців та решти світу — біль та обурення.



Українська державна та громадська інфраструктура, яка зобов'язана розуміти та чинити опір когнітивним атакам на нашу свідомість на так званому «шостому полі бою» — досі зібрана з «гівна та палиць». Однак трагічний час, який ми переживаємо, змусить нас подорослішати швидше та тверезо оцінювати процеси, з якими нам доводиться стикатися.

Магічне слово «ІПСО»

Магічне мислення людини, яке було запорукою виживання нашого виду протягом тисяч років, вимагає простого і прямолінійного пояснення процесів, що відбуваються на наших очах. Гримить грім — отже боги гніваються. Б'ють - бий у відповідь. Дають – бери. Є небезпека для життя — біжи.

Причому для нашого мозку абсолютно байдуже, чи все згадане відбувається наяву, чи ми тільки читаємо про це і дивимося архітектори в соціальних мережах. Вчені повільно розгортають дослідження про те, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) з однаковою ймовірністю може бути як у людини, яка бачила жахи війни на власні очі, так і у людини, яка просто 24/7 скролила стрічку телеграм-каналів з відповідними описами, фото і відео.

Проте було б наївно боротися з тисячами років еволюції. Вимагати від мільйонів українців навчитися медіаграмотності та критичного мислення за рік — це все одно, що наполягати, щоби у них за той же період відріс назад хвіст.

Магічне мислення вимагатиме від них простих відповідей на прості запитання. І експертна медіаспільнота охоче створює та дає аудиторії такі прості відповіді. І їх теж не можна за це звинувачувати! Треба ж якось годувати сім'ї.

Щоб годувати свої сім'ї та платити платежі за іпотеку, російські пропагандисти цілодобово займаються промиванням мозку, і почали це робити задовго до 2014 року. А решта світу десь у той час вигадала сферу «протидії дезінформації». І ось прийшов 2022-й і зажадав нових підходів. Тому тепер медіаексперти вирішили постійно та масово використовувати термін ІПСО — інформаційно-психологічні спеціальні операції.

Можу обережно вангувати: наступні кілька років західні фонди масово виділятимуть гроші на вивчення ІПСО, так само завзято, як сім років тому почали виділяти на «протидію дезінформації».

Візьміть грант "на вивчення ІПСО", але використовуйте його на "рефлексивний контроль"

Коли вже історія з «центрами протидії дезінформації» вичерпала себе, хтось перший сказав слово «ІПСО», і помчало… Це слово по 100 разів повторюють на телеканалах, пишуть у постах та коментарях.

Через 2,5 тисячі років потому Китай сформулював основи своєї військової стратегії у творі Сунь-Цзи «Мистецтво війни», в США з'явився термін «психологічні операції» (скорочено, PSYOPS — psychological operations). Ця назва сама по собі вказувала на те, що вплив здійснюється безпосередньо на психіку об'єкта впливу (ворога, супротивника чи іншої аудиторії).

Майже одночасно з протоколами ведення PSYOPS у США такі ж документи з'явилися і у військових відомствах Великобританії та інших держав-членів НАТО. А потім і НАТО сформувало відповідні стандарти.

Очевидно, що з часом основним засобом ведення психологічних операцій стали засоби донесення інформації. Тобто медіа всіх видів. А тому з'явилися різні інтерпретації цієї діяльності, наприклад, назва — спеціальні інформаційні операції (СІО), прийнята до вживання в багатьох документах українських спецслужб. Військові ж, особливо ГУР МО та ССо, використовують термін «інформаційно-психологічні спеціальні операції».

Для розуміння цієї різноманітності назв корисно задуматися над мандатом державних інституцій у військовий та мирний час. Або за гібридного часу, яким можна вважати весь період ведення Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на сході України.

Питання полягає у тому, чи мають право відповідні підрозділи застосовувати психологічну зброю до своїх громадян? А до цивільних осіб противника та країн-партнерок? А до своїх військових? У демократичній країні такі питання можуть мати місце навіть у період воєнного стану, не кажучи вже про відносно мирні обставини.

Наприклад, досвід української боротьби з ковидом показує, що уряд вдається до психологічного впливу.. Так, Віктор Ляшко у травні 2020 року визнав, що заборона на відвідування парків мала на меті психологічний вплив на власних громадян, щоб сформувати в них мотиви дотримуватися карантинних обмежень.

Приклади використання рефлексивного управління

У відкритих джерелах публікують легенду про те, що Володимир Лефевр описав принцип рефлексивного контролю словами з дитячої казки: «Роби зі мною, що завгодно – тільки не кидай мене в кущ терну». Якщо читач пам'ятає, то з таким закликом хитрий кролик звернувся до лисиці, щоб урятуватися. Відповідно, лисиця подумала: якщо кролик просить не кидати його в кущ, то, ймовірно, це для нього гіршим стражданням. А тому саме це лис і зробив.

Саме нові медійні технології доставки контенту допомагають доносити до нас інформацію, споживаючи яку ми робимо якісь несвідомі дії та кроки, результат яких і є метою маніпулятора та рефлексивного управлінця.

Одним із останніх прикладів дії такого комплексу заходів поділився автор книги «Бронований розум» Вальде Хан (Костянтин Ульянов).

Існує досить конспірологічна, але від того не менш реальна гіпотеза про те, що відео нелюдських знущань та кастрації українського військового було знято та поширене для того, щоб отримати очікувану реакцію українців та решти світу — біль та обурення.

Підтвердженням цієї гіпотези є окремі нюанси так званого посіву цього відео через телеграм-канали, підконтрольні російським спецслужбам (ймовірно, ГРУ МО). А також, наприклад, «двосерійний» вихід цього відео (спочатку один ролик, а наступного дня другий, причому у різних джерелах) та подальше масове поширення у маргінальних джерелах.

Експерти не виключають рефлексивного управління і в ударі по Одеському морському порту за кілька годин після підписання в Туреччині угоди щодо транспортування українського зерна.

Справа в тому, що окремі політичні суб'єкти, до яких належать, зокрема, Сергій Кирієнко, сергій шойгу, Андрій Турчак, Рамзан Кадиров, були і залишаються безумовними прихильниками продовження війни за будь-яку ціну. Окремі джерела свідчать, що початок війни був для шойгу єдиним шляхом уникнути політичних ударів від конкурентів, вкрай незадоволених його надмірним зближенням із Путіним. На Шойгу вже було підготовлено папки з тисячами доказів безкарного розкрадання армійських бюджетів.

Щодо Кирієнка, то поточна ситуація є його трампліном до статусу наступника Путіна, оскільки баланс політичних сил у росії повністю обнулився.

Водночас увесь світ бажає припинення війни та переходу до переговорів. Шанувальники такого розгортання подій є й у росії. Проте саме демонстрація нелюдського насильства призводить до того, що українці не допустять, щоб українське політичне керівництво йшло на переговори із нелюдами.

Іншим потенційним прикладом рефлексивного контролю можуть бути постійні атаки на першу леді України з моменту інавгурації Володимира Зеленського на посту президента.

Така гіпотеза має бути вивчена для пошуку достатньої кількості доказів. Крім того, не викликає сумнівів наявність великої кількості людей, у тому числі в таборі політичних опонентів Зеленського, які відверто критикують його дружину і без будь-яких спонукань ззовні.

Однак, як уже неодноразово доведено, дружина та сім'я є своєрідним «криптонітом» для президента України. Він і сам необачно та недосвідчено це підтверджував на своїх пресконференціях. Тому було б дуже логічним уявити, що, використовуючи динаміку в українських соцмережах, ворог робить все можливе для поглиблення розколів.

Як наслідок, Зеленський вважає, що атаки на його дружину організує Порошенко, і починає атакувати його у відповідь. У хід йдуть бот-мережі, «позитивні блогери Подоляка» та лідери громадської думки по обидва боки, які зайняті ламанням копій та спалюванням один одного у коментарях, поки ворог спокійно планує та проводить наступні рефлексивні операції. Формула "тільки не кидай мене в терновий кущ" - діє безвідмовно.

Як «протидіяти» та «протидіяти»?

На мою скромну думку, такого слова як «протидія» просто не існує в лексиконі рефлексивного управління взагалі. Я не втомлюся повторювати, що українській медіаспільноті потрібно раз і назавжди забути такі слова як «дезінформація», «протидія», «ІПСО»... І вивчити нові, дієвіші.

Наприклад, «мережноцентричні комунікації» або «система наративного регулювання».

Так, мережевоцентричний управлінський підхід також прийшов до нас із військової сфери. Він у тому, що у сучасному бою старі управлінські і комунікативні принципи, коли команда чи бойовий наказ йде вертикально інтегрованим ланцюжкам, більше неможливі.

Поки «нагорі» розберуться в ситуації, сформують рішення і спустять до тебе бойове розпорядження – ти вже кілька разів будеш мертвим. Кожен командир підрозділу діє повністю автономно і взаємодіє з наданими силами та засобами на свій розсуд і свого часу, глибоко розуміючи поточну оперативну обстановку, загальні та конкретні завдання операції та маючи гарну горизонтальну комунікацію.

Мережецентричний підхід (навіть за назвою) може забезпечити ефективну діяльність величезної кількості марно створених «центрів»... Все, як ми любимо!

Центр протидії дезінформації слід злити з Головним ситуаційним центром при Апараті РНБО. Центр же стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки має стати робочою групою за прем'єр-міністра України, щоб забезпечувати формулювання та підтримку карти наративів українського уряду. Зима близько... Чи думаєте ви, що Зеленський візьме на себе низьку температуру в будинках? Кабмін має бути комунікаційно озброєний. У той час як Мінкультури не потребує цієї «третьої ноги без адекватного статусу».

Однак для цього на стратегічному рівні мають бути розроблені та деталізовані завдання комунікацій та наративного регулювання. Іншими словами, кожен державний комунікатор як у цивільному секторі, так і військовому повинен чітко знати, яке майбутнє ми будуємо.. Бо, наприклад, фізично неможливо за активно чинного Данила Гетманцева говорити про новітньо-ліберальну країну, в яку ми залучимо інвесторів, які люблять економічну свободу.

Інструментарій рефлексивного управління напрочуд ефективний у політичних комунікаціях саме тому, що тоталітарна росія використовує його проти демократичної України. У цій ситуації ми маємо лише один вихід – з об'єкта рефлексивного управління стати суб'єктом рефлексивного управління.

Проте проблема цього рішення полягає в тому, що українці будують вільне суспільство, в якому умовний «головний епідеміологічний лікар Ляшко» не має права та не може будувати свої управлінські рішення на підставі бажання «надати на громадян психологічний вплив». Бо нічого спільного із демократією це не має.

Таким чином, певного захисного контролю над суспільною свідомістю та українським інформаційним простором можна досягти виключно за допомогою мозаїки наших власних наративів, які підтримуються та просуваються в українське суспільство інституціоналізованою мережею комунікаторів, кожен з яких діє проактивно в межах своїх можливостей, але без додатків.

А це вже питання біхевіорального управління, досвід якого, наприклад, був у британському уряді, аж до того моменту, як спеціальний підрозділ, який цим займався, не вирішили виділити до недержавної організації від гріхів «Кембридж-аналітики» подалі.

Проблема лише в тому, що psyops, ІПСО, операції з дезінформації (або, по-науковому, «децепції») — це все лише інструменти та засоби управлінської діяльності, концептуальні основи якої зародилися в Радянському Союзі та стали модними та широко застосовуваними завдяки попаданню на керівні посади в росії таких людей як голова адміністрації президента рф Антон Вайно, перший заступник глави адміністрації президента рф Сергій Кирієнко, а також колишній радник президента Владислав Сурков.

Загальна назва цієї діяльності – рефлексивний контроль чи рефлексивне управління, про яке український вчений Георгій Почепцов почав писати ще восени 2014 року.

Приклади використання техніки рефлексивного контролю я описую вже тривалий час на конкретних прикладах, а за кілька днів до широкомасштабної агресії пояснював, як він працює, на вебінарі, організованому ГО Інформаційний пресцентр за підтримки Медійної програми в Україні.

Пророки та жерці рефлексивного управління

Антона Вайна та Сергія Кирієнка відносять до неформальної плеяди управлінців, яких називають «щедровітяни», або методологи. Радянський філософ Георгій Щедровицький разом із однодумцями заснували у 60-х роках минулого сторіччя Московський методологічний гурток (ММГ). Він став своєрідною школою мислення та платформою для організації організаційно-дійових ігор. Його шанувальники понад 30 років збиралися для того, щоб за допомогою інтерактивної гри шукати шляхи вирішення різних завдань. Дехто навіть підсідав на ці ігри як на наркотик, оскільки вони іноді мали і сектантський антураж. У процесі гри люди могли спати і не існувати протягом тривалого часу, через енергетику самого процесу.

Певною мірою такі ігри можна порівняти з натовським стандартом навчань «red teaming», але це предмет іншого вивчення.

Одним із учасників ММК був психолог і математик Володимир Лефевр, який пізніше втік із Радянського Союзу до США.. Саме він вважається творцем теорії рефлексивних ігор та рефлексивного управління. Однак деякі джерела говорять про те, що між Лефевром та Щедровицьким стався серйозний розкол, після якого Лефевр пішов займатися своїми темами, а ігри продовжились.

Втім, я маю всі підстави говорити про те, що всесвітньо відомі розробки Лефевра, які забезпечили йому світове ім'я, можуть бути результатом спільної роботи з Георгієм Щедровицьким. Суть у тому, що у такому шарі знань, практик, підходів, дискусій та конфліктів дуже складно намалювати якісь чіткі межі. Адже на той час це була чиста наукова творчість. На жаль, через десятиліття вона була спотворена і поставлена на службу шизофашистам (як називає їх Тімоті Снайдер).