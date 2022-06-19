Злодії російської землі

Російські чиновники звикли дурити свій народ. За багато років це стало звичкою і багато хто перестав побоюватися, що їх у чомусь звинуватить. Вертикаль влади Путіна призвела до того, що його підлеглі безкарно розводять корупцію, обкрадають держбюджет, не боячись реакції народу. Єдиним, хто може їх зупинити, є сам Путін або конкуруючі клани, однак, якщо все в долі, то й боятися нічого.

У Ленінградській області РФ російські чиновники отримали можливість продавати свої корупційні схеми з нерухомістю. Деякі будівлі збереглися там ще з дореволюційних часів і являють собою твори мистецтва, а квадратний метр землі в передмісті, що відрізняється дорожнечею і без того, незабаром злетить до небес, враховуючи, що російським елітам заборонено купувати нерухомість на Заході.

Селище Сонячне нічим не примітне місце. У ньому розташовані звичайні дерев'яні будиночки, які за символічну ціну можуть орендувати люди похилого віку.. Єдиною умовою є те, що термін оренди не повинен перевищувати 1 рік. Тим не менш, у 2017 році, двома будиночками, що стояли поруч, зацікавилася Тетяна Мейксина, дружина, на той час, голови комітету з промислової політики та інновацій Петербурга Максима Мейксина. Їй вдалося домовитись про термін оренди дачних будиночків на 15 років. Примітно те, що разом з нерухомістю, що не становить особливої цінності, в термін оренди входить і ділянка землі, на якій вони розташовані - 3285 кв.м. У 2020 році місто виставило нерухомість на аукціон і, як не дивно, власником дачних будиночків стала Тетяна Мейксіна. Їхня первісна вартість становила близько 100 тис.. доларів і оскільки інших бажаючих купувати незрозумілі будови з обтяжливою орендою на 15 років не виявилося, то торги зупинилися на тій самій сумі. Після того, Мейксина приватизувала землю за понад заниженою ціною, приблизно за 160 доларів. Як говорилося на початку, земля в передмісті Петербурга коштує дорого. Спочатку приватизувати 3285 кв. м. у селищі Сонячне обійшлося б Мейксиною у понад 320 тис.. доларів (кадастрова вартість ділянки). У той же час, якщо звернути увагу на закон про приватизацію земельних ділянок, стає зрозуміло, навіщо Мейксина спершу купила два будиночки, а потім уже землю: “під час продажу земельних ділянок громадянам, які є власниками розташованих на них індивідуальних житлових та садових будинків, у випадках , передбачених у статті 39_20 Земельного кодексу, коригувальний коефіцієнт дорівнюватиме 0,05”. Коригуючий коефіцієнт, це число, що застосовується у формулі розрахунку вартості приватизації ділянок. Він не повинен перевищувати одиницю та множиться на вартість землі. Таким чином, ділянка за 320 тис доларів, Мейксина приватизувала за 160. Незабаром після цього, з'явилося оголошення про продаж тієї самої ділянки з двома будиночками за 41 млн рублів, що за курсом до 24 лютого дорівнювало, приблизно, 520 тис.. доларів.

Оголошення про продажу ділянки та будиночків від Тетяни Мейксиної.

Незважаючи на те, що всі операції з купівлі/продажем/орендою були занесені до Росреєстру під справжнім прізвищем Тетяни, її чоловік, на сьогодні вже заступник губернатора Санкт-Петербурга не дав коментарів з цього питання, крім того, що “інформація не відповідає дійсності ”.

Тетяна та Максим Мейксини

Такі схеми реалізуються за допомогою дачного підприємства «Приміське» у Петербурзі. Воно датується з міського бюджету, щоб пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї могли за невеликі гроші орендувати будиночок для відпочинку. За погодженням з міським комітетом майнових відносин (КВГ), будиночки на ділянках можна було орендувати на більш тривалий термін або ж продавати на аукціоні. Спочатку ті, хто хотів спекулювати землею, домовлялися з «Приміським» або безпосередньо з КВВ, орендували на тривалий термін землю. Потім вона виставлялася на аукціон з обтяженням оренди і без належного повідомлення передбачувано йшла до рук зацікавленого орендаря. Земельна ділянка купувалась у 2-3 рази нижче за кадастрову вартість, а продавалася з невеликою націнкою. З 2016 року схема удосконалилася і тепер працювала за прикладом Мейксиних: оренда нерухомості на ділянці, покупка нерухомості на ділянці, приватизація землі за пільговим тарифом. При цьому, «Приміському» разом з КІО відходить частина грошей від продажу будиночків, як деякі їх називають, “курятників”, тому що їхня фізична цінність не може дорівнювати 100 тис. доларів. Отже, місто та «Приміське» навмисне завищують ціну для аукціону, щоб не втрачати на продажу землі.

Одним із найвідоміших випадків такої схеми став приклад із колишнім головою петербурзьких законодавчих зборів, а нині заступником голови фракції «Єдиної Росії» у Державній думі В'ячеславом Макаровим. У 2018 році він почав працювати за тією самою схемою оренди. Проте, на момент оренди трьох будиночків на суміжних ділянках, на це звернули увагу журналісти, після чого Макаров відмовився від оренди, але не від будиночків.. Ці три будівлі тут же орендували три бізнесмени Андрій Іщенко, Андрій Бойцерук та Дмитро Ганов. У ході розслідування вдалося з'ясувати, що всі троє пов'язані з Макаровим політичними та бізнесовими інтересами. В результаті, за відомою схемою, було приватизовано землю за 150 тис.. доларів, з кадастровою вартістю сьогодні 360 тис. доларів. Ще до викупу будиночків, навколо ділянки був обнесений капітальний паркан і розпочато будівництво. Відразу після покупки "курятників", вони були знесені, а на їх місці почали будівництво великого котеджу з підсобними приміщеннями. Очевидно, що три окремі ділянки були спочатку визначені одному господарю, незважаючи на те, що їх викуповували три різні особи.

Початок будівництва Макарова, ще до викупу будиночків

. Земля на цей момент уже приватизована" width="976"

Кінцевий результат. Землю наразі вже приватизовано.

Цікавим є і інший факт. Достовірно невідомо, яким чином «Приміське» видає дозвіл на довгострокову оренду нерухомості.. Адже на сайті компанії чітко зазначений термін можливого знімання не більше року, без жодних винятків.

Сайт компанії «Приміське», на якому вказано термін оренди максимум 1 рік

При цьому на даний момент у довгостроковій оренді (більше 1 року) знаходиться 143 об'єкти. Звернувши увагу на деяких орендарів/приватизаторів “курятників”, можна зробити висновок, що основною умовою для надання КВВ та «Приміським» довгострокової оренди має бути статус людини. Крім перерахованих вище персон, такі послуги “удостоєні”: колишні голови петербурзького виборчкому Олександр Гнєтов та Олексій Пучнін; депутат законодавчих зборів РФ Юрій Авдєєв; голова міського комітету з культури та спорту Антон Шантир; директор Державного музею-заповідника "Петергоф" Олена Кальницька; голова Зеленогірського міського суду Маргарита Нікітіна; директор Великого концертного залу "Жовтневий" Емма Лавринович; голова адміністрації Фрунзенського району Петербурга Костянтин Сєров.

Таким чином, використовуючи фіктивні схеми приватизації землі, чиновники, політики та наближені до них бізнесмени розкрадають землю росіян.. Поки вони кажуть, що санкції це “час можливостей”, “тішать” народ світовою ізоляцією та майбутнім безробіттям, влада безперешкодно реалізовує корупційні, протизаконні схеми для власного збагачення.