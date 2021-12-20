Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Частина 3

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Військова частина СЗР № 33949

Зареєстрована у 1993 році за адресою м. Москва, пров. Ковпачний, д. 11, корп. 1. Командиром є Колесников Євген Іванович. 1 грудня 2010 стало відомо про те, що після масштабного провалу російської розвідки в США глава СЗР Михайло Фрадков призначив людину на ім'я Колесников Євген Іванович на посаду нового керівника кадрів СЗР.

До Колесникова частину очолювали Яровіцин Олег Миколайович та Конанихін В'ячеслав Володимирович, який став відомий тим, що отримав у володіння колишню відомчу дачу КДБ у селі Покровське Одинцівського району через компанію ВПК-Інвест.

Ця військова частина офіційно перебуває у віданні Міністерства оборони РФ. Однак, попри це, вже у 2010 році ВЧ 33949 стала фігурантом масштабного шпигунського скандалу. Взагалі, частина відома своїми зрадниками та перебіжчиками. Так, начальник 4-го «американського» відділу Управління «С» (нелегальна розвідка) полковник Олександр Потєєв, який утік у США у 2010-му році, здав ФБР глибоко законспіровану агентурну мережу СЗР у США. Полковник Олександр Запорізький з Управління «К» (зовнішня контррозвідка) «заклав» американцям резидентуру СЗР у Південній Америці і допоміг викрити «суперкроту» у ФБР Роберта Ханссена, який понад 20 років аж до свого арешту в 2001 році постачав важливі відомості. А полковник Сергій Третьяков, завербований приблизно 1997-го року, повідомив американській контррозвідці прізвища офіцерів СЗР, які працюють під дипломатичним прикриттям в ООН.

Офіційно військова частина 33949 знаходиться у старовинному будинку. Цікаво, що поблизу будинку знаходиться пам'ятка архітектури “Палати Мазепи”.

Однак це далеко не єдиний об'єкт військової частини, яка під контролем СЗР РФ. Судячи з відкритих джерел, цій частині належать об'єкти в Лопатиному.

Об'єкт СЗР у Лопатиному

27 серпня 2015 року окупаційна адміністрація Ялтинської міської ради ухвалила рішення про передачу з “муніципальної власності” земельної ділянки площею 9500 квадратних метрів (кадастровий номер № 90:25:060201:487) під контроль військової частини № 33949. Ділянка знаходиться поблизу морського узбережжя за п'ять кілометрів від Масандрівського палацу, за адресою Ялта, смт. Відрадне, вул. Дніпровська, 6

На сайті кадастрової карти Росії цю ділянку легко ідентифікувати. За цією адресою також здають в оренду двоповерховий житловий будинок.

Координати садиби - 44°30'21.5"N 34°13'29.4"E

Крім об'єктів нерухомості, в мережі досить легко встановити кількох колишніх співробітників військової частини 33949, як, наприклад, Козлова Андрія Юрійовича, який позивається до військової частини за свою пенсію.

Військова частина № 33949 є засновником ще однієї військової частини, яка формально, нібито, контролюється Міністерством оборони Росії. Це військова частина № 12626, якою командує цей Колесников Євген Іванович. А зареєстровано її за тією ж адресою, що й частина №21247 — Академіка Анохіна, 6, корп. 5

“Науково-виробничий центр “ДЕЛЬТА”

У липні 2016 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження уряду РФ про формування Федерального казенного підприємства “Науково-виробничого центру “ДЕЛЬТА” та його віднесення до ведення СЗР Росії.

Крім поштової адреси - 125195, м. Москва, вул. Фестивальна, б. 47а, підприємство має ще й фактичну — м. Москва, Ленінський просп., б. 119, корп. 1. Це також багатоквартирний будинок.

Підприємство займається розробкою та виробництвом захищених апаратно-програмних комплексів обробки інформації, надання послуг у галузі інформаційної безпеки; створення перспективної техніки, яка б задовольняла найжорсткіші вимоги забезпечення безпеки; унікальні розробки під ключ, комплексний підхід (розробка, створення, підтримка).

Керує підприємством Дорофєєв Юрій Олександрович. Цікаво, що серед засновників підприємства фігурує ще одна військова частина за №55240, яка підконтрольна Міністерству внутрішніх справ РФ.

Приналежність усіх цих структур до Служби зовнішньої розвідки Росії є фактом, що доводиться багатьма офіційними документами російських держорганів. Найчастіше, лобіювання інтересів цих безликих установ здійснюється з метою отримання привілеїв, землі та нерухомості, яка більшою мірою використовується вищим керівництвом служби, і аж ніяк не рядовими офіцерами.