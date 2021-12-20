Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Частина 2

16:24 19 листопад Київ, Україна

Продовжуємо публікувати розслідування про господарську діяльність юридичних осіб, які формально підпорядковуються главі Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергію Наришкіну та здійснюють масштабні закупівлі за бюджетні кошти.

Військова частина СЗР № 21247

Як і попередня ВЧ 28178, Федеральна казенна установа (ФКУ) Військова частина №21247 формально зареєстрована у квартирі житлового будинку в Москві, за адресою вул. Академіка Анохіна, будинок 6, корпус 5.

Центр журналістських розслідувань "Досьє" Михайла Ходорковського писав у своєму розслідуванні про "Россотрудничество", що в цьому будинку живуть співробітники СЗР, оскільки він був побудований за гроші Служби зовнішньої розвідки Росії. За даними “Досьє”, як мінімум 17 осіб служили у в/ч 33949 (інша військова частина СЗР) та проживали саме тут.

вул. Академіка Анохіна, будинок 6, корпус 5

Командиром цієї військової частини є Малишев Сергій Валерійович. Проте, з високою ймовірністю, під вивіскою військової частини ховається Академія зовнішньої розвідки РФ (АЗР), ректором якої з 2007 року є Губернов Володимир Петрович - заступник резидента ПГУ КДБ у Відні 1988 року. В останні роки Губернов активно зустрічається зі студентами російських цивільних вишів, розповідаючи про те, як цікаво служити у розвідці.

У відкритих джерелах вказується, що інший об'єкт військової частини 21247 знаходиться у селі Юрлове, Сонячногірського району, Московської області.

Об'єкт Академії СЗР у підмосковному Юрловому (55.913624, 37.250288)

Зокрема, тут російська журналістка Наїля Аскер-Заде знімала своє інтерв'ю з Сергієм Наришкіним.

Однак, на онлайн-картах Google Maps досить просто знайти і основний комплекс будівель Академії СЗР, який знаходиться за 40 кілометрів від юрлівського.

Приблизні координати - 55.912984 37.647782

За кількістю паркомісць на стоянці можна приблизно оцінити, яка кількість людей працює і навчається в цьому комплексі.

Крім того, до навчальних закладів СЗР приписують навчально-тренувальний центр оперативно-бойової групи Каскад.

Військова частина СЗР № 61643

Наступна військова частина СЗР зареєстрована у 1998 році і формально знаходиться за адресою Москва, вул. Ярославська, 10.

Очолює військову частину командир Олександр Іванович Пойда. За даними з відкритих джерел, Олександр Пойда змінив на цій посаді Олександра Володимировича Стушнова. В одному з телефонних довідників дипломатичного корпусу в Стокгольмі (Швеція) людина на ім'я Олександр Стушнов значиться як радник посольства Російської Федерації в Стокгольмі. Довідник датується 2011 роком.

Згідно з окремими шведськими онлайн-сервісами, Олександр Стушнов справді жив у Стокгольмі.. І, мабуть, працював у посольстві Росії.

У 2018 році ім'я Олександра Стушнова знову зустрічається в іншому дипломатичному довіднику, але вже у Вірменії, де він служив з 2016-го року і взяв участь у турнірі з міні-гольфу.

Після відкликання з Вірменії Олександра Стушнова призначили керувати військовою частиною СЗР Росії. З високою ймовірністю можна припустити, що Стушнов працював у резидентурах СЗР Росії у Стокгольмі та Єревані під дипломатичним прикриттям.

За даними західних медіа, Олександр Пойда, який змінив Стушнова на посаді командира військової частини, також працював у дипломатичних представництвах у Вашингтоні та Каїрі з 2010 року.

Окрім своєї офіційної адреси на вулиці Ярославській, 10 у Москві, військова частина № 61643 контролює ще один об'єкт, утиканий по периметру відеокамерами та датчиками руху. Дані про нього легко знайти на сервісі Wikimapia. Об'єкт також знаходиться в Москві на проспекті Ізмайлівському, 3.

Ізмайлівський проспект, 3, Москва

Ця установа проводить велику кількість тендерів, які ще у 2009-му році стали предметом жартів у російській блогосфері. Протягом певного періоду на цьому об'єкті, ймовірно, викладали іноземні мови. Однак, на сьогодні точне призначення офісного комплексу не встановлено. І, тим не менш, цей об'єкт є і на сервісі геолокації Foursquare.