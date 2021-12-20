Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Частина 2

Продовжуємо публікувати розслідування про господарську діяльність юридичних осіб, які формально підпорядковуються главі Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергію Наришкіну та здійснюють масштабні закупівлі за бюджетні кошти.

Військова частина СЗР № 21247

Як і попередня ВЧ 28178, Федеральна казенна установа (ФКУ) Військова частина №21247 формально зареєстрована у квартирі житлового будинку в Москві, за адресою вул. Академіка Анохіна, будинок 6, корпус 5.

Центр журналістських розслідувань "Досьє" Михайла Ходорковського писав у своєму розслідуванні про "Россотрудничество", що в цьому будинку живуть співробітники СЗР, оскільки він був побудований за гроші Служби зовнішньої розвідки Росії. За даними “Досьє”, як мінімум 17 осіб служили у в/ч 33949 (інша військова частина СЗР) та проживали саме тут.

вул. Академіка Анохіна, будинок 6, корпус 5

Командиром цієї військової частини є Малишев Сергій Валерійович. Проте, з високою ймовірністю, під вивіскою військової частини ховається Академія зовнішньої розвідки РФ (АЗР), ректором якої з 2007 року є Губернов Володимир Петрович - заступник резидента ПГУ КДБ у Відні 1988 року. В останні роки Губернов активно зустрічається зі студентами російських цивільних вишів, розповідаючи про те, як цікаво служити у розвідці.

У відкритих джерелах вказується, що інший об'єкт військової частини 21247 знаходиться у селі Юрлове, Сонячногірського району, Московської області.

Об'єкт Академії СЗР у підмосковному Юрловому (55.913624, 37.250288)

Зокрема, тут російська журналістка Наїля Аскер-Заде знімала своє інтерв'ю з Сергієм Наришкіним.

Однак, на онлайн-картах Google Maps досить просто знайти і основний комплекс будівель Академії СЗР, який знаходиться за 40 кілометрів від юрлівського.

Приблизні координати - 55.912984 37.647782

За кількістю паркомісць на стоянці можна приблизно оцінити, яка кількість людей працює і навчається в цьому комплексі.

Крім того, до навчальних закладів СЗР приписують навчально-тренувальний центр оперативно-бойової групи Каскад.

Військова частина СЗР № 61643

Наступна військова частина СЗР зареєстрована у 1998 році і формально знаходиться за адресою Москва, вул. Ярославська, 10.

Очолює військову частину командир Олександр Іванович Пойда. За даними з відкритих джерел, Олександр Пойда змінив на цій посаді Олександра Володимировича Стушнова. В одному з телефонних довідників дипломатичного корпусу в Стокгольмі (Швеція) людина на ім'я Олександр Стушнов значиться як радник посольства Російської Федерації в Стокгольмі. Довідник датується 2011 роком.

Згідно з окремими шведськими онлайн-сервісами, Олександр Стушнов справді жив у Стокгольмі.. І, мабуть, працював у посольстві Росії.

У 2018 році ім'я Олександра Стушнова знову зустрічається в іншому дипломатичному довіднику, але вже у Вірменії, де він служив з 2016-го року і взяв участь у турнірі з міні-гольфу.

Після відкликання з Вірменії Олександра Стушнова призначили керувати військовою частиною СЗР Росії. З високою ймовірністю можна припустити, що Стушнов працював у резидентурах СЗР Росії у Стокгольмі та Єревані під дипломатичним прикриттям.

За даними західних медіа, Олександр Пойда, який змінив Стушнова на посаді командира військової частини, також працював у дипломатичних представництвах у Вашингтоні та Каїрі з 2010 року.

Окрім своєї офіційної адреси на вулиці Ярославській, 10 у Москві, військова частина № 61643 контролює ще один об'єкт, утиканий по периметру відеокамерами та датчиками руху. Дані про нього легко знайти на сервісі Wikimapia. Об'єкт також знаходиться в Москві на проспекті Ізмайлівському, 3.

Ізмайлівський проспект, 3, Москва

Ця установа проводить велику кількість тендерів, які ще у 2009-му році стали предметом жартів у російській блогосфері. Протягом певного періоду на цьому об'єкті, ймовірно, викладали іноземні мови. Однак, на сьогодні точне призначення офісного комплексу не встановлено. І, тим не менш, цей об'єкт є і на сервісі геолокації Foursquare.