Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Частина 1

Журналіст «Центру Досьє» Сергій Канєв у листопаді 2019 року опублікував розслідування про господарську діяльність юридичних осіб, які формально підпорядковуються голові Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергію Наришкіну та здійснюють масштабні закупівлі за бюджетні кошти.
У цій публікації я вирішив систематизувати, наявну у відкритих джерелах інформацію про кілька військових частин СЗР. Ці юридичні особи, по суті, ні від кого не ховаються та ведуть офіційну діяльність. Проте, водночас є цікаві знахідки.
Військова частина 61643. Москва, Ізмайлівський проспект, володіння 3. 55°47'13"N 37°45'13"E
Список військових частин, які, судячи з деяких відкритих джерел, належать до СЗР Росії, виглядає так:
Військова частина 28178, Москва, Ясеневе, вул. Таруська, 22, корп. 3.
- Військова частина 21247, "Академія Служби зовнішньої розвідки", Москва, вул. Академіка Анохіна, 6, корп. 5.
- Військова частина 61643, Москва, вул. Ярославська 10. Також має об'єкт за адресою Москва, Ізмайлівський проспект, володіння 3.
- Військова частина 33949, Москва, Ковпачний провулок, 11, стор.
- Федеральне казенне підприємство "Науково-виробничий центр "ДЕЛЬТА". Москва, Ленінський проспект, 119, будова 1.
Військова частина СЗР № 28178
Насамперед слід зазначити, що формальна юридична адреса військової частини знаходиться в безпосередній близькості до штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ у підмосковному Ясеневому.
Ясенево, вул. Таруська, 22, корп. 3
По-друге, треба сказати, що адреса, де, нібито, знаходиться військова частина 28178, належить 24-поверховому житловому будинку в Ясеневому. Іншими словами, адреса може бути повністю підставною.
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Росії В/Ч 28178 було зареєстровано в 1999-му році. Цікаво, що формальним засновником юрособи військової частини є Міністерство оборони Росії. Командиром частини з 2013 року є Борис Олександрович Ліскін.
Незважаючи на формальну приналежність до Міноборони РФ, росіяни пишуть у резюме, що працювали у цій військовій частині, саме, як у підрозділі СЗР РФ.
Одне з джерел каже, що саме у військовій частині 28178 формально перебувала Іда Михайлівна Бехтер (уроджена Карева), яка у 1970-му році вийшла заміж за перебіжчика-офіцера британської розвідки MI-6 Джорджа Блейка (Георгій Іванович Бехтер), який у віці 98 років помер у Москві.
Публічну популярність ВЧ 28178 набула у березні 2011 року, коли журналісти ділової газети “МАРКЕР” написали про публічні закупівлі цієї юридичної особи. У статті йшлося про те, що військова частина зареєстрована за адресою м. Москва, вул. Голубинська, буд. 17/9, кв. 111. Схоже, що це одна й та сама адреса.
Це підтверджує і російський блогер Антон Носік (нині покійний). У квартирі, де зареєстровано військову частину 28178, жив Савінков Семен Васильович. Про його приналежність до розвідорганів чи Міноборони РФ нічого не відомо.
Тоді, у 2011 році російські розвідники "спалилися" при купівлі послуг з обслуговування дорогих іномарок. Дані підтверджувало також авторитетне видання "Комерсант". Згідно з відомостями журналістів видання, у лютому 2011-го ВЧ 28178 проводила тендер на прибирання за адресою Ковпачний провулок, 11. Ця адреса збігається з адресою військової частини 33949, яка також знаходиться в нашому списку. "КомерсантЪ" стверджував, що за цією адресою "у низці баз даних зазначено місце розташування "директора СЗР".
Журналіст Дмитро Бутрін, який писав для "Комерсанта", аналізуючи закупівлі юрособи, підкреслює, що "судячи з характеру замовлення, в/ч 28178 є базовою для забезпечення діяльності керівництва СЗР - причому не вистави ВЧ частину замовлення на ремонт автомобілів на 40 млрд руб., навряд чи це стало б широко відомо”.
Російське видання "Співрозмовник" також пише про те, що ВЧ 28178 обслуговує інтереси правлячої верхівки СЗР РФ. За інформацією видання, з 2009 року ділянка Бутівського лісу у 225 га потрапила у безстрокове користування військової частини 28178, яка обслуговує СЗР. Саме їй, в/ч 28178, належить котеджне селище «Околиця», що розташувалося під боком біля головного офісу розвідки.
У той час, між громадськими особами та Службою зовнішньої розвідки РФ виник серйозний конфлікт у зв'язку з незаконною вирубкою лісу з метою корупційного продажу земельних ділянок.
Той факт, що військова частина, підконтрольна СЗР, комунізувала лісопаркову зону, яка знаходиться практично за парканом російської розвідки, доводять багато документів, що знаходяться у відкритому доступі. Відповідальним за процес був Борис Ліскін, який очолював військову частину.
Боротьба йшла за земельну ділянку з кадастровим номером 77:06:0011006:29 площею 27 919 кв.м, за адресою: м. Москва, вул.Феодосійська, володіння 1а. Ця ділянка була надана федеральній казенній установі "Військова частина 28178" на праві постійного (безстрокового) користування. На цій ділянці планувалося будувати житлові будинки для військовослужбовців СЗР.
Ця військова частина і до сьогодні забезпечує luxury рівень життя Сергія Наришкіна та його найближчого кола. У лютому цього року, один із телеграм-каналів повідомив, що ВЧ 28178 займається адмініструванням садиби, де відпочиває та плаває у басейні Наришкін.
Управління об'єктами нерухомості ВЧ 28178 здійснює через інші юридичні особи, де є основним бенефіціарієм. Наприклад, Федеральна казенна установа "Санаторій-профілакторій "Поріччя" СЗР РФ" (ІПН 5028020077 / КПП 502801001 / ОГРН 1025003473043).
Далі буде
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