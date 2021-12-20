Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Частина 1

16:15 18 листопад Київ, Україна

Журналіст «Центру Досьє» Сергій Канєв у листопаді 2019 року опублікував розслідування про господарську діяльність юридичних осіб, які формально підпорядковуються голові Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергію Наришкіну та здійснюють масштабні закупівлі за бюджетні кошти.

У цій публікації я вирішив систематизувати, наявну у відкритих джерелах інформацію про кілька військових частин СЗР. Ці юридичні особи, по суті, ні від кого не ховаються та ведуть офіційну діяльність. Проте, водночас є цікаві знахідки.

Військова частина 61643. Москва, Ізмайлівський проспект, володіння 3. 55°47'13"N 37°45'13"E

Список військових частин, які, судячи з деяких відкритих джерел, належать до СЗР Росії, виглядає так:

Військова частина 28178, Москва, Ясеневе, вул. Таруська, 22, корп. 3.

Військова частина 21247, "Академія Служби зовнішньої розвідки", Москва, вул. Академіка Анохіна, 6, корп. 5. Військова частина 61643, Москва, вул. Ярославська 10. Також має об'єкт за адресою Москва, Ізмайлівський проспект, володіння 3. Військова частина 33949, Москва, Ковпачний провулок, 11, стор. Федеральне казенне підприємство "Науково-виробничий центр "ДЕЛЬТА". Москва, Ленінський проспект, 119, будова 1.

Військова частина СЗР № 28178

Насамперед слід зазначити, що формальна юридична адреса військової частини знаходиться в безпосередній близькості до штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ у підмосковному Ясеневому.

Ясенево, вул. Таруська, 22, корп. 3

По-друге, треба сказати, що адреса, де, нібито, знаходиться військова частина 28178, належить 24-поверховому житловому будинку в Ясеневому. Іншими словами, адреса може бути повністю підставною.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Росії В/Ч 28178 було зареєстровано в 1999-му році. Цікаво, що формальним засновником юрособи військової частини є Міністерство оборони Росії. Командиром частини з 2013 року є Борис Олександрович Ліскін.

Незважаючи на формальну приналежність до Міноборони РФ, росіяни пишуть у резюме, що працювали у цій військовій частині, саме, як у підрозділі СЗР РФ.

Одне з джерел каже, що саме у військовій частині 28178 формально перебувала Іда Михайлівна Бехтер (уроджена Карева), яка у 1970-му році вийшла заміж за перебіжчика-офіцера британської розвідки MI-6 Джорджа Блейка (Георгій Іванович Бехтер), який у віці 98 років помер у Москві.

Публічну популярність ВЧ 28178 набула у березні 2011 року, коли журналісти ділової газети “МАРКЕР” написали про публічні закупівлі цієї юридичної особи. У статті йшлося про те, що військова частина зареєстрована за адресою м. Москва, вул. Голубинська, буд. 17/9, кв. 111. Схоже, що це одна й та сама адреса.

Це підтверджує і російський блогер Антон Носік (нині покійний). У квартирі, де зареєстровано військову частину 28178, жив Савінков Семен Васильович. Про його приналежність до розвідорганів чи Міноборони РФ нічого не відомо.

Тоді, у 2011 році російські розвідники "спалилися" при купівлі послуг з обслуговування дорогих іномарок. Дані підтверджувало також авторитетне видання "Комерсант". Згідно з відомостями журналістів видання, у лютому 2011-го ВЧ 28178 проводила тендер на прибирання за адресою Ковпачний провулок, 11. Ця адреса збігається з адресою військової частини 33949, яка також знаходиться в нашому списку. "КомерсантЪ" стверджував, що за цією адресою "у низці баз даних зазначено місце розташування "директора СЗР".

Журналіст Дмитро Бутрін, який писав для "Комерсанта", аналізуючи закупівлі юрособи, підкреслює, що "судячи з характеру замовлення, в/ч 28178 є базовою для забезпечення діяльності керівництва СЗР - причому не вистави ВЧ частину замовлення на ремонт автомобілів на 40 млрд руб., навряд чи це стало б широко відомо”.

Російське видання "Співрозмовник" також пише про те, що ВЧ 28178 обслуговує інтереси правлячої верхівки СЗР РФ. За інформацією видання, з 2009 року ділянка Бутівського лісу у 225 га потрапила у безстрокове користування військової частини 28178, яка обслуговує СЗР. Саме їй, в/ч 28178, належить котеджне селище «Околиця», що розташувалося під боком біля головного офісу розвідки.

У той час, між громадськими особами та Службою зовнішньої розвідки РФ виник серйозний конфлікт у зв'язку з незаконною вирубкою лісу з метою корупційного продажу земельних ділянок.

Той факт, що військова частина, підконтрольна СЗР, комунізувала лісопаркову зону, яка знаходиться практично за парканом російської розвідки, доводять багато документів, що знаходяться у відкритому доступі. Відповідальним за процес був Борис Ліскін, який очолював військову частину.

Боротьба йшла за земельну ділянку з кадастровим номером 77:06:0011006:29 площею 27 919 кв.м, за адресою: м. Москва, вул.Феодосійська, володіння 1а. Ця ділянка була надана федеральній казенній установі "Військова частина 28178" на праві постійного (безстрокового) користування. На цій ділянці планувалося будувати житлові будинки для військовослужбовців СЗР.

Ця військова частина і до сьогодні забезпечує luxury рівень життя Сергія Наришкіна та його найближчого кола. У лютому цього року, один із телеграм-каналів повідомив, що ВЧ 28178 займається адмініструванням садиби, де відпочиває та плаває у басейні Наришкін.

Управління об'єктами нерухомості ВЧ 28178 здійснює через інші юридичні особи, де є основним бенефіціарієм. Наприклад, Федеральна казенна установа "Санаторій-профілакторій "Поріччя" СЗР РФ" (ІПН 5028020077 / КПП 502801001 / ОГРН 1025003473043).

Далі буде